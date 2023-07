In New World erscheint heute, am 16. Juli, der nächste Quartals-Patch mit dem Namen “Blut der Sande”. Dieser bringt nicht nur einen riesigen Sandwurm als Gegner, sondern auch neue Story-Inhalte und wichtige “Quality of Life”-Updates. Wir von MeinMMO fassen alles zusammen.

Was steckt in dem Patch? Das große Highlight ist Snah Neshen, der neue Raidboss. Dieser erscheint in einer instanzierten Arena im neuen Gebiet Brimstone Sands und kann mit 20 Spielern bekämpft werden. Auf dem Test-Server gab es viel positives Feedback zum Kampf, der recht anspruchsvoll sein soll. Gleichzeitig werden auch die Raidgruppen für den Rest der Spielwelt aktiviert.

Weitere wichtige Inhalte im Patch sind:

Es gibt neue Story-Quests, die ihr zusammen mit den Silberkrähen aus dem letzten Quartals-Patch erlebt. Auch ein neuer Season-Pass gehört mit dazu.

Der Außenpostensturm wird serverübergreifend funktionieren, um die Wartezeiten zu reduzieren. Es werden zudem Änderungen vorgenommen, um die Runden schneller zu gestalten und die Belohnungen im PvP werden allgemein verbessert.

Es gibt eine spezielle Saison-Aktivität, in der sich 10+ Spieler gegen Wellen von Gegnern antreten und sich so neue Belohnungen verdienen können.

Eine neue Herzrunen-Fähigkeit kommt ins Spiel, mit der ihr Sandwürmer wie bei Dune beschwören könnt.

Es gibt neue Ausrüstungsgegenstände für Crafter und neue seltene Materialien für Sammler.

In der Mitte der neuen Season soll zudem ein Transmog-System veröffentlicht werden, über das ihr jeden beliebigen Skin, den ihr einmal gefunden habt, auf eure Ausrüstung ziehen könnt. Ein genaues Datum dafür gibt es jedoch noch nicht. Auch zwei Events werden bis Herbst noch stattfinden.

Zudem wird das Gebiet Erstes Licht komplett deaktiviert. Das soll mit der neuen Erweiterung im Herbst in überarbeiteter Form zurückkehren.

Wann erscheint der Patch? Am 6. Juli um 14:00 Uhr werden die Server von New World offline genommen. Die Wartung dauert voraussichtlich zwei Stunden. Ab 16:00 Uhr solltet ihr den neuen Patch also spielen können.

Ein Überblick über die größten Änderungen von New World seit dem Release findet ihr in diesem Video:

Neuer Season-Pass, Anpassungen am Angeln und vieles mehr

Was steckt neben den großen Änderungen noch im Patch? Blut der Sande bringt eine Reihe von kleineren Anpassungen, die aber auch nicht zu unterschätzen sind. Die wichtigsten davon stellen wir euch hier vor, den Rest findet ihr in den Patch Notes auf der offiziellen Seite.

So bringt der Patch eine brandneue 3v3-Arena im PvP und eine Überarbeitung der Angebote in den Fraktionsläden, darunter bessere Rüstungen und Waffen. Auch die Belohnungsserien im PvP geben jetzt mehr benannte Rüstungen, Schattensplitter und Gipskugeln. Das macht das PvP allgemein attraktiver, gerade in Kombination mit den Änderungen am Außenpostensturm.

Für Crafter gibt es einen neuen Satz Ausrüstungen, die sie herstellen können. Diese sind garantiert auf dem Rüstwert 600, allerdings direkt an den Spieler gebunden. Sie sind also nur für die eigene Verwendung gedacht.

Für Sammler gibt es neue Materialien, die beim Abbau mit etwas Glück gefunden werden können. Das Angeln bekam sogar ein großes Rework. Die Zeiten bis zum Anbiss eines Fisches wurden reduziert, es gibt neue Schätze und Köder. Zudem wurde die Fischpopulation in den Gebieten angepasst.

Wer zudem zu viel Gips und Schattensplitter hat, kann einen neuen legendären Gipsabdruck herstellen. Dieser gibt garantiert einen Gegenstand mit dem Rüstwert 600.

Was ändert sich am Kampfsystem? Spieler können jetzt Fernkampf-Angriffe auch ohne Schild blocken. Allerdings werden bei Einhandwaffen und magischen Waffen nur 50 % des Schadens und bei Zweihandwaffen nur 30 % des Schadens abgefangen. Außerdem bewegen sich die Spieler nun während des Blockens schneller (von 1,65 auf 2 Meter pro Sekunde).

Natürlich wurde auch an der Balance aller Waffen geschraubt, um sie sowohl im PvE als auch im PvP ausgeglichener zu machen.

Was sagt ihr zum neuen Patch in New World? Gefallen euch die Änderungen oder fehlt etwas, das ihr unbedingt im Spiel haben wollt?

Zuletzt gingen die Spielerzahlen von New World wieder etwas runter, dafür aber die Bewertungen rauf: Das MMORPG New World ist zum ersten Mal seit Release „größtenteils positiv“ auf Steam – Was hat sich verändert?