Beliebtes MMORPG auf Steam lässt euch Sandwürmer wie aus Dune beschwören

Evercore Heroes startet am 20. Juni in die Closed Beta. Wir verraten, was das für ein Spiel ist und warum LoL-Fans es sich anschauen sollten.

Alles, was ihr zum Endgame von New World wissen müsst – in 2 Minuten

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Mittlerweile gibt es auch schon einen Trailer zu der Fortsetzung von Dune (2021), zu dessen Anlass der deutsche YouTuber Nerdkultur noch einmal darüber sprach, was den ersten Teil so besonders macht:

Eine Besonderheit des Wüstenplaneten ist die bewusstseinsverändernde Droge “Spice”, die von riesigen, auf Arrakis lebenden Sandwürmern produziert wird. Die braungrauen Bestien spielen im Dune-Universum eine zentrale Rolle und sind bekannt dafür, alles zu fressen, was ihnen in die Quere kommt.

Alles, was ihr zum Endgame von New World wissen müsst – in 2 Minuten

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Außerdem ist der Wurm laut Amazon Games in der Lage, beispielsweise andere Spieler von einer Mauer zu stoßen (via newworld.com ) sowie mittels eines daraufhin folgenden Bisses ordentlich Schaden zuzufügen.

New World ist mittlerweile seit über 1,5 Jahren auf dem Markt und bekommt weiterhin regelmäßig Updates, die neue Inhalte in das MMORPG von Amazone Games hinzufügen.

In einem beliebten MMORPG könnt ihr ab Juli 2023 Sandwürmer beschwören, die an die braungrauen Bestien aus dem Science-Fiction-Film „Dune“ erinnern.

Insert

You are going to send email to