Steam: Das MMORPG von Amazon verärgert seine Spieler grundlos und richtig doof

Das MMORPG New World (Steam) von Amazon hat es sich grade grundlos mit seinen verbliebenen Spielern verscherzt. Beim Versuch, witzig zu sein und eine Dürre-Periode bis zur nächsten großen Ankündigung im Juni zu überbrücken, hat man es überzogen und bekommt die Konsequenz zu spüren: genervte Spieler.

Das ist die Situation bei New World:

Aktuell ist in New World nichts los. Das weiß jeder. Alle warten auf eine große Ankündigung, die im Juni 2024 kommen soll. Trotzdem muss man ja kommunizieren und den Fans was mitteilen.

In einem Video vom 13.5. tauchte Katy Kaszynski auf, Live Lead von New World, um den Fans zu erklären, worauf sie sich im großen Juni-Update freut, auf das alle warten.

Doch jedes spannende Detail wurde aus dem Video raus zensiert. Das war offenbar als Gag gemeint, kam aber überhaupt nicht gut an.

Jedes spannende Detail wird zensiert über Minuten hinweg

Was verärgert die Leute? Es ist einfach die Art: Kaszynski tut so, als erzählt sie wahnsinnig aufregende Dinge, die bald ins MMORPG kommen. Aber bei jedem Detail wird ihr Mund mit einem Verzerr-Effekt belegt, damit niemand etwas von ihren Lippen ablesen kann. Zudem ertönt Musik und man kann nichts hören.

Sie sagt etwa: „Ich bin auch total aufgeregt, all die Änderung zu sehen, die wir [Lautenmusik].“

Hätte man das einmal gemacht, wär’s vielleicht noch als Scherz durchgegangen. Aber das Segment nimmt die Hälfte des 8-minütigen Videos ein.

Das sind die Reaktionen: Die Leute in den YouTube-Kommentaren sind wirklich sauer, dass Amazon sich offenbar darüber lustig macht, die Community so im Dunkeln tappen zu lassen und ihnen die Nase für das Juni-Update langzumachen.

In Kommentaren heißt es:

„Ist das ein Witz?“

„Trollt ihr echt eure ganze Community auf diese Weise?“

„Eine ganze Community ist grade kurz davor, euer fast totes Spiel zu deinstallieren, weil es an Content fehlt, und ihr macht ein Video, bei dem 80 % zensiert ist. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll.“

„Habt ihr den April-Scherz auf den 13. Mai gelegt?“

Video-Chef entschuldigt sich

Wie reagiert New World: Der Verantwortliche von Amazon hat sich zerknirscht unter dem Video gemeldet. Der „Head of Video“ nimmt das auf seine Kappe. Er sagt, das nächste Video werde zu 100 % aus den Inhalten bestehen, die Leute hören wollen.

Konsolen-Release, Free2Play oder was ganz anderes?

Was ist denn jetzt die große Ankündigung? Bei MassivelyOp geht man davon aus, dass New World vorstellen wird, wie der Rest von 2024 aussehen wird. Man rechnet mit einem großen Paukenschlag:

Eine Fan-Theorie glaubt, ein Konsolen-Release für New World steht an.

Andere glauben, New World könnte Free2Play werden.

Vielleicht kommt aber auch ein großes Update oder eine grundlegende Überarbeitung wie bei The Elder Scrolls Online damals.

Das steckt dahinter: Das ist ein klassischer Fall von „Die Stimmung völlig falsch eingeschätzt.“ Solche Gags konnte Helldivers 2 bringen, als dort alles noch in Ordnung war. Aber Spieler in einem MMORPG, das eine Content-Dürre mitmacht, so zu frotzeln, ist einfach eine richtig schlechte Idee. Allzu gut geht es dem MMORPG New World auf Steam leider nicht mehr: Das MMORPG New World kämpft gerade mit sinkenden Spielerzahlen auf Steam, stellt neuen Negativ-Rekord auf