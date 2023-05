New World bekommt im Juli seinen ersten Raid-Boss und entfernt überraschend ein komplettes Gebiet

Alles, was ihr zum Endgame von New World wissen müsst – in 2 Minuten

Warum gerade der Season-Pass eine gute Neuerung war, erfahrt ihr hier: Ich habe in New World gerade so viel Spaß wie lange nicht mehr und der Battle Pass ist schuld .

Was sagt ihr zu den Änderungen aus dem Update? Freut ihr euch auf den Raidboss und die neuen Saison-Inhalte? Oder ist New World für euch derzeit eher kalt?

Allerdings wurde in einem Blogpost genau erklärt, was mit den Inhalten des Gebiets passiert:

Was hat es mit dem Gebiet auf sich? Mit dem Update wird Erstes Licht vorübergehend aus dem Spiel entfernt. Drumherum entsteht eine Dornenmauer. Es wird komplett überarbeitet und dann mit der ersten Erweiterung im Herbst wieder aktiviert. Das deutete die Roadmap für 2023 bereits an .

Außerdem bringt der Patch ein Transmog-System, das jedoch erst in der Mitte der Saison aktiviert werden soll. Mithilfe von Transmog-Marken könnt ihr das Aussehen von jeder in der Welt gesammelten Ausrüstung übernehmen. Wie genau man diese Marken bekommt, ist derzeit nicht bekannt. Jedoch wurde sich das System schon seit dem Release gewünscht.

Was steckt in dem Update?

