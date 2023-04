Legendärer MMORPG-Entwickler spielt über 350 Stunden New World – Das ist sein Fazit

Richard Bartle ist einer der Mitbegründer von MUDs (Multi User Dungeons), die als Vorläufer der ersten MMORPGs gelten. Zudem schrieb er das bekannte Buch Designing Virtual Worlds. In den letzten Monaten hat er über 350 Stunden in New World verbracht und seine Erfahrungen zusammengefasst.

Was denkt der Entwickler über das Spiel? Auf Facebook teilte Bartle einen langen Beitrag, in dem er seine Erfahrungen mit New World zusammenfasste. Diese klingen insgesamt sehr positiv, auch wenn er einige Kritikpunkte aufzählt.

Er lobt vor allem das Welt-Design, die Freiheiten, die den Spielern gegeben werden, das Action-Kampfsystem sowie das Sammeln.

Kritik gibt es für die leeren Server, die oftmals “furchtbaren Quests” und eingeschränktes Waffen-Design.

Zudem diskutierte er viel über das UI, das er für zu fokussiert auf dem PC hält. Er sieht in New World jedoch ein MMORPG, das perfekt für Konsolen wäre.

Sein Gesamtfazit: „Alles in allem war New World viel besser, als man mir weismachen wollte. Ich mochte es lieber als Lost Ark, das ich auch sehr mochte, weil es etwas anders war.“

Was hat Bartle erreicht? In seinen 350 Spielstunden hat er den Gearscore auf 619 von 625 möglichen Punkten gebracht. Die Sammel-Skills hat er auf 200 (mit Ausnahme von Holzfällerei auf 190), die meisten Crafting-Skills auf 150+. Im PvP hat er vereinzelte Dinge ausprobiert, doch er war vor allem im PvE unterwegs. Dort hat er die Hauptgeschichte durchgespielt und sich als Heiler an Dungeons versucht.

New World fühlt sich für PC-Spieler wie ein Rückschritt an

Was kritisiert Bartle genau? Seine größte Kritik bezieht sich auf das Interface und den generellen Aufbau von New World. Hier stellt er die These auf, dass New World auf den Konsolen besser aufgehoben wäre als auf dem PC:

Normalerweise stören mich Interfaces nicht allzu sehr, da ich mich mehr für die Welt und das Gameplay interessiere. Aber wenn ein Interface negative Auswirkungen hat, dann stört mich das schon. New World ist eines dieser Spiele, das für Konsolen entwickelt wurde und sich für PC-Spieler (zu denen ich gehöre) wie ein Rückschritt anfühlt. Das allein ist noch kein großes Problem, aber eine der Konsequenzen ist, dass man nur eine sehr begrenzte Anzahl an verfügbaren Aktionen nutzen kann. Im Grunde gibt es nur drei Aktionen pro Waffe, und man kann nur zwei Waffen gleichzeitig ausrüsten; wenn man eine Aktion für die andere Waffe nutzen will, muss man zuerst zu dieser Waffe wechseln – es gibt kein automatisches Umschalten, weil es aus Gründen der Konsolenschnittstelle nur drei und nicht sechs Slots gibt. Das Ergebnis ist ein ziemlich spannender Action-Kampf, der durch unnötiges Herumgefuchtel unterbrochen wird.

Zudem betonte er gleich mehrfach, dass auf seinem Server viel zu wenig Spieler online waren. Das führte zu ausgestorbenen Events und Problemen bei der Gruppenfindung für Dungeons und PvP.

Die Quests und die Lore bekommen hingegen ein gemischtes Fazit. Viele Quests bezeichnete der Entwickler als „furchtbar“, während die Lore und das Worldbuilding insgesamt sehr stimmig seien.

Was lobt der Entwickler? Die vielen Freiheiten. So empfand er es als großartig, dass sich die Spieler selbst die Chest-Runs erarbeitet haben und sie auch noch 1,5 Jahre nach Release regelmäßig durchführen. Dabei läuft man in einer großen Gruppe von Spielern durch Elite-Gebiete, um Truhen zu öffnen und Loot und Ausrüstung zu bekommen.

Er hob außerdem hervor, dass er durch Fallschaden zwar Einschränkungen hinnehmen musste, aber nie gestorben ist. Damit habe er etwa bei The Secret World negative Erfahrungen gemacht.

Auch das Kampfsystem lobte er als sehr actionreich.

Wie seht ihr das Fazit der Entwickler-Legende? Ist New World tatsächlich besser als sein Ruf? Und was hält euch davon ab, zum MMORPG zurückzukehren? Zuletzt bekam das Spiel das erste große Updates des Jahres:

New World bringt das erste große Update 2023 – Lohnt sich die Rückkehr?