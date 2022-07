New World: Alles zum neuen Event Sommer-Medleyfaire, das viele coole Belohnungen bringt

Mit dem großen Sommer-Update bekommt New World nicht nur einen neuen Dungeon, den Dungeon-Finder und Musikinstrumente, sondern auch das neue Event Sommer-Medleyfaire. Darüber könnt ihr euch neue Emotes, neue Rüstungsskin im „Heavy Metal“-Look und viele weitere Belohnungen verdienen. Wir von MeinMMO haben das Event bereits gespielt und verraten euch in diesem Guide alles Wichtige dazu.

Was steckt in dem Event?

Es gibt eine neue Quest-Reihe, über die ihr Gold und Ruf und Marken für das Event verdienen könnt. Zudem erhaltet ihr darüber eure ersten Musikinstrumente mit Liedern, die ihr dann allen präsentieren könnt.

Es gibt Events in der offenen Welt, die ebenfalls Ruf und Marken bringen.

Es gibt spezielle Angel-Spots mit neuen Belohnungen.

In jeder Stadt gibt es eine Bühne, die ähnlich wie die Geschenke beim Winter-Event funktioniert. Ihr bekommt dort pro Tag drei Geschenke, in denen ihr Gold, Marken für das Event und zwei Diamant-Gips bekommt. Insgesamt kommt ihr so auf sechs Gips, was bisher bei keinem Event der Fall war.

Es gibt einen Shop, in dem ihr allerhand neue Belohnungen bekommt, wenn euer Ruf hoch genug ist.

In diesem Guide gehen wir Schritt für Schritt durch, wie das Event funktioniert. Wer sich über den generellen Sommer-Patch informieren möchte, sollte diesen Artikel lesen:

New World bekommt im Juli das größte Update bisher – Bringt neues Dungeon und Musikinstrumente

Wann findet das Event genau statt? Das steht bisher noch nicht fest. Das neue Event wird voraussichtlich kurz nach Erscheinen des Patches gestartet. Das Winter-Event lief knapp 3 Wochen.

Neue Hubs mit Quests und Händlern, neue Welt-Events und Angel-Trophäen

Wie starte ich in das Event? Der Haupt-Inhalt des Events findet in neuen, speziellen Event-Siedlungen statt. Davon gibt es insgesamt vier Stück in den Gebieten Königsfels, Webermoor, Immerfall und Lichtholz.

In diesen Siedlungen findet ihr die Event-Quests, eine Bühne zum Tanzen und die Händler. Dies ist euer Startpunkt und dort werdet ihr auch mit Instrumenten für die Events in der offenen Welt versorgt.

Die Karte mit den 4 Event-Siedlungen.

Was gibt es an Quests? Ihr solltet in dem Event damit beginnen, die neuen Quests zu erledigen. Die können bereits von Spielern mit Stufe 20 gestartet werden.

Euch erwarten insgesamt neun Quests, die jeweils 250 Ruf für das Event bringen. Alle Quests folgen aufeinander und sind selbsterklärend. Für die erste Aufgabe müsst ihr etwa die Instrumente in der Siedlung einsammeln, die mit dicken Markierungen versehen sind.

Ein Tipp: Im Laufe der Quest-Reihe benötigt ihr die folgenden Gegenstände, die ihr euch vorab ins Inventar legen solltet:

20x Frischholz

6x Wasser

16x Feuerstein

15x Schilf

Die Tanzfläche: Die zweite Besonderheit in der Siedlung ist die Tanzfläche. Auf diese könnt ihr euch stellen und dann das Emote /dance ausführen. Das bringt euch 250 Ruf für das Event und das pro Tag und pro Siedlung. Dieses Tanzen solltet ihr gerade zu Beginn in eure tägliche Gewohnheit aufnehmen.

Was hat es mit den Events in der offenen Welt auf sich? Schon die zweite Quest erklärt euch das Schafgarbenkäfer-Event. Dabei handelt es sich um Schwärme in der offenen Welt, die ihr mit eurer Gitarre beruhigen müsst. Diese Gitarre bekommt ihr in Quest Nummer 1.

Bei dem Event angekommen, müsst ihr dann ein Lied spielen. Dazu müsst ihr im richtigen Moment W, A, S, D oder die beiden Maustasten drücken, ein bisschen wie in Guitar Hero.

Im Laufe der Zeit könnt ihr übrigens eure Instrumente skillen und neue Lieder lernen. Wenn ihr diese spielt, können euch andere Spieler Trinkgeld zu werfen als Belohnung für eure Künste.

Was gibt es neues für Angler? Während des Events gibt es zusätzliche Fische, die ihr Angeln könnt. Diese geben euch Ruf für das Event und es gibt eine neue Trophäe, die ihr euch verdienen könnt. Dafür benötigt ihr die Äther-Phiolen, die ihr über den neuen Event-Händler freischalten könnt. Jede dieser Phiolen erhöht die Chance auf seltene Fische.

In das Thema Angeln werdet ihr ebenfalls über die neuen Quests eingeführt.

Was gibt es noch? Für Lore-Fans wurden insgesamt 14 Seiten mit Texten rund um das Event versteckt. Sie befinden sich in den vier Event-Gebieten.

Neue Skins, Housing-Items, Emotes und Angel-Equib

Welche Belohnungen bringt das Event? Insgesamt könnt ihr euch fünf Stufen über Ruf bei dem Event freischalten.

Stufe 1 bringt neues Buff-Food sowie den Housing-Gegenstand „Sommer-Fischwindsack.

Auf Stufe 2 bekommt ihr drei weitere Housing-Gegenstände sowie eine Angel und den speziellen Event-Gegenstand Leichte Äther-Phiole.

Auf Stufe 3 gibt es das neue Emote „Schütteltanz“, Schemas zur Herstellung neuer Rüstungs-Skins, eine weitere Angel und den Event-Gegenstand Starke Äther-Phiole.

Auf Stufe 4 bekommt ihr spezielle Skins für die Musiksintrumente, neue Housing-Gegenstände und den Event-Gegenstand Mächtiger Äther-Phiole.

Auf der höchsten Stufe 5 bekommt ihr die Emotes „Gitarren-Shred“ und „Traurige Geige“, neue Housing-Gegenstände, Schemas für neue Rüstungs-Skins, den Skin „Stör-Luxusschal“ sowie den Event-Gegenstand Intensive Äther-Phiole.

Wie erreicht man den Max-Rang am schnellsten? Für den maximalen Rang benötigt ihr 10.000 Ruf.

Erledigt zuerst alle Quests – das bringt euch 2.250 Ruf.

Tanzt in den vier Event-Siedlungen – das bringt insgesamt 1.000 Ruf pro Tag.

Öffnet täglich die drei Geschenke in den normalen Siedlungen.

Über diese Kombination solltet ihr in 6 bis 10 Tagen den maximalen Rang haben.

Wie kommt man an die Marken? Die Marken erhaltet ihr über die Events mit den Schwärmen, über die täglichen Geschenke und über die Quests. In den Event-Siedlungen gibt es zudem Händler, bei denen 25 Marken gegen eine Premium-Marke eintauschen könnt – und umgekehrt.

Was sagt ihr zu dem neuen Event in New World? Sprechen euch die Inhalte und vor allem die Belohnungen an? Oder überspringt ihr die Inhalte lieber? Schreibt es gerne in die Kommentare.