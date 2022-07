New World bekommt heute das größte Update seit Release – „Das ist der Patch des Jahres“

In New World erscheint heute, am 28. Juli, das große Sommer-Medleyfaire-Update. Dabei handelt es sich um das größte Update, seit das MMORPG im September 2021 erschienen ist. Wir von MeinMMO fassen alles für euch zusammen.

Was passiert in New World? Am 28. Juli erscheint in New World das Sommer-Medleyfaire-Update und bringt Verbesserungen mit, die fast jedem Spielertypen freuen werden. Es ist das bisher größte Update des MMORPGs seit Release.

Während der Patch etliche „Quality of Life“-Verbesserungen mitbringt, hat er auch einige richtige Highlights mit dabei. Unter anderem die neue Expedition Seepocken und Schwarzpulver, die aber erst eine Woche nach dem Update freigeschaltet wird.

Den Eingang zu der neuen Expedition findet ihr dann im Erntemesserriff, wo es auch genügend neue Aufgaben dafür geben wird. 2 Wochen nach der Veröffentlichung der Expedition wird sie dann „mutieren“ und bringt dabei 3 neue Mutationen mit. Die neue Expedition ist das Kernstück des großen Updates.

Was sind die Highlights? Außer der Expedition ist aber alles Weitere sofort nach dem Update im Spiel verfügbar, darunter ein paar echte Highlights:

Das große und namensgebende Sommer-Medleyfaire-Event, mit vielen Belohnungen und Aufgaben. Einen Guide zu dem Event haben wir bereits für euch erstellt.

5 verschiedene Musikinstrumente, mit denen ihr insgesamt 31 Lieder spielen könnt. Diese Lieder bringen euch Gameplay-Buffs wie weniger Belastung, mehr Sammelglück oder mehr Gebietsruf. Gitarre Kontrabass Mandoline Trommeln Flöte

Ein Gruppensuche-Tool für die Expeditionen und auch die Stimmkugeln wurden entfernt und gegen zeitliche Limits ersetzt.

Krieg findet jetzt auf eigenen Instanzen statt und belastet die Server damit nicht weiter.

Ihr bekommt jetzt mehr Loot und könnt beim Zerlegen von Gegenständen mehr Dinge finden.

Deutliche Verringerung der benötigten EP für viele Berufe und Sammelaufgaben.

Alle Patch-Notes und mehr Details findet ihr direkt bei newworld.com.

Alles in allem verbessert sich New World damit für alle Spielertypen und das kommt auch richtig gut in der Community an.

Eine neue Waffe wie die Donnerbüchse, die ihr im Trailer seht, ist diesmal aber nicht dabei:

Community feiert das Update und holt alte Spieler zurück

So reagiert die Community: Im Subreddit von New World ist das neue Update natürlich eines der größten Themen der letzten Zeit. Mehrere Posts dazu sammelten über 100 Kommentare und das, obwohl das Subreddit fast ausgestorben war.

Dort jubeln die Spieler über das neue Update und sogar viele Leute, die das MMORPG eigentlich schon aufgaben, kündigten ihre Rückkehr nach Aeternum an. Vor allem die Änderung an den Expeditionen kommen dabei richtig gut an. Das Gruppenfinder-Tool und die Aufhebung der Stimmungskugeln sorgt für fröhliche Stimmung in den Threads.

Doch auch die Musikinstrumente, die neue Expedition selbst und die verringerten EP-Kosten für das Verbessern von Berufen schlagen bei den Usern ein. Negative Worte über das Sommer-Update sucht man vergebens.

Das sagen die Fans: An dieser Stelle möchten wir, wie üblich, die Fans selbst zu Wort kommen lassen, damit ihr euch selbst eine Meinung bilden könnt. Die Kommentare stammen aus einem reddit-Thread zum neuen Update in New World.

Cripplechip sagt: „Ich versuche das Spiel einfach noch mal. Ich bin damals kurz nach dem Release gegangen, also ist es eine Weile her. Aber ich denke, es lohnt sich.“

getZlatanized schreibt: „Seit April und Mai hat einfach jeder Patch das Spiel so viel besser gemacht. Ich kam im Mai wieder und habe so viel Spaß.“

Parvalesco sagt: „Das ist der Patch des Jahres. Gruppenfinder, Perk-Rework, Sommer-Event, neues Crafting, neue Expedition. Es ist unglaublich.“

thekman sagt: „Ich habe seit Monaten nicht mehr gespielt, aber ich installiere New World gerade und versuche es wieder. Das ganze Dungeon-System war dumm und ich bin so glücklich, dass es jetzt weg ist.“

Was haltet ihr von dem Update in New World? Schaut ihr auch noch mal in das MMORPG rein oder spielt ihr sogar noch aktiv? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.