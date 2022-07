Das Sommer-Update von New World hat endlich ein Datum – Fans freuen sich, dass es doch noch so früh erscheint

Das Sommer-Medleyfaire-Update von Amazons MMORPG New World soll einige neue Inhalte bringen. Jetzt hat es endlich ein Release-Datum und die Fans sind froh, dass es schon bald erscheint.

Wann erscheint das Update? Das New World Sommer-Update soll bereits am 28. Juli 2022 erscheinen. Die Server-Unterbrechung startet laut Amazon Games um 14:00 Uhr deutscher Zeit. Anschließend soll die Ausfallzeit 2 Stunden andauern.

Das Update ist demnach voraussichtlich gegen 16:00 Uhr deutscher Zeit online.

Was ist das für ein Update? Mit dem großen Sommer-Update bekommt New World einen neuen Dungeon, den Dungeon-Finder und Musikinstrumente.

Ebenso wird das neue Event Sommer-Medleyfaire in dem Update enthalten sein. Über das Event könnt ihr euch neue Emotes, Skins für eure Rüstungen im „Heavy Metal“-Look und viele weitere Belohnungen verdienen.

MeinMMO Redakteur Alexander Leitsch hat das Event bereits gespielt und verrät euch alles zum Sommer-Medleyfaire.

Was ist in dem Update sonst noch enthalten? Das Sommer-Update von New World hat einige Highlights, auf die sich Spieler freuen dürfen. Wir von MeinMMO fassen euch einige der wichtigsten Neuerungen zusammen:

Fünf Musikinstrumente mit 31 Liedern, die ihr sammeln müsst. Die Lieder verleihen euch und den zuhörenden Buffs für 30 bis 90 Minuten.

Über 150 Perks auf Ausrüstungen werden überarbeitet, um sie wahlweise nützlicher zu machen oder Bugs zu entfernen.

Ein neues Event für Angler, das den Sommer über läuft

Starke Überarbeitung der Dungeons inklusive Dungeon-Finder

Wenn ihr die offiziellen Patch-Notes und den Hinweis auf das Release-Datum des Updates lesen wollt, findet ihr sie newworld.com.

„Ich freue mich darauf, jeden Instrumente spielen zu hören“

Was sagen die Spieler zu dem Update? Die „New World“-Spieler zeigten sich von der Ankündigung, dass das Update noch im Juli erscheint, positiv überrascht. Viele schienen nicht an einen so baldigen Release geglaubt zu haben und sind froh, dass es nun doch noch geklappt hat und freuen sich auf die Neuerungen.

ISVRaDa via reddit: „Alle, die sagten, dass der Patch nicht im Juli kommt… heh, hier sind wir wieder. Amazon Games hat den Job gemacht, wie sie es versprochen haben.“

MrCrinch via reddit: Wir haben es geschafft! Ich kann es kaum erwarten!

Parvalesco via reddit: Das ist der Patch des Jahres – Dungeon-Gruppenfinder, Überarbeitung der Perks, Sommerfest, Überarbeitung des Handwerks, neue Expedition, es ist großartig.

Trovski via reddit: „Ich freue mich darauf, jeden Instrumente spielen zu hören“

Freut ihr euch ebenfalls über das Sommer-Update von New World und könnt es kaum abwarten, die Neuerungen wie den Dungeon-Finder oder die Musikinstrumente zu testen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Bereits im März 2022 erschien mit Heart of Madness ein großes Update in New World, das bei vielen Spielern einen positiven Eindruck hinterließ und den bis dato größten Patch des MMORPGs darstellte.

März-Update in New World lässt die Community hoffen – „Was für ein großartiger Patch“