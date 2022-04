Neues Update in New World lässt die Community hoffen – „Was für ein großartiger Patch“

Heart of Madness heißt der bis dato größte Patch, den New World bisher bekommen hat. Er bringt einen neuen Dungeon, eine neue Waffe und einige allgemeine Verbesserungen. Und das kommt richtig gut bei den Fans an.

Was bringt das Update? Das bisher größte Update für das MMORPG New World ist endlich da. Es bringt einen ganzen Haufen an Verbesserungen und einen neuen Dungeon, der sich an das Endgame richtet. Das Update erschien, nach mehreren Verschiebungen, am 31. März

In dem neuen Dungeon Herz des Sturmwindes kommt es, was die Story angeht, endlich zum großen Showdown mit Gegenspielerin Isabella, welche natürlich auch ordentlichen Loot für das Endgame des MMORPGs bereithält.

Die Highlights des neuen Updates sind, neben dem Dungeon:

Die neue Waffe “Donnerbüchse”, die auf mittlere bis nahe Distanz setzt und mit Intelligenz skaliert.

Einige Quality-of-Life-Verbesserungen und Anpassungen.

Neuen Loot fürs Endgame.

Eine detaillierte Zusammenfassung des Dungeons und der Waffe und einen Ausblick darauf, ob sich derzeit eine Rückkehr lohnt, gibt euch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch.

New World stellt das größte Update seit Release im Trailer vor – Mit neuem Dungeon

Was bringt das Update ungewollt? Nicht unüblich für New World, aber dennoch erwähnenswert, bringt das Update auch erneut neue Bugs in das MMORPG. Diese beschränken sich diesmal aber größtenteils auf langsam ladende Texturen oder seltsam aussehende Lauf-Animationen.

Einige Spieler berichten aber auch von größeren Problemen mit Lags, vor allem im Kampf. In unseren eigenen Tests konnten wir das aber bisher nicht feststellen. Auch das Problem mit den Texturen trat im direkten Test nur in wenigen Gebieten auf.

Einen dieser Bugs könnt ihr hier sehen:

Dennoch waren die Fans darauf gewappnet, dass so etwas oder Schlimmeres passiert. Vor dem Patch gab es bereits Warnungen im reddit. Ein Spieler sagte sogar “Denkt dran, eure Sachen aus dem Markt zu holen, der crasht sowieso wieder.”

Die Stimmung in der Community ist nach dem Update aber sehr positiv, auch, weil es wesentlich weniger Bugs gibt als einige befürchteten, dafür richtig gute, neue Features.

“Das ist bei Weitem das beste Update”

Wie reagieren die Fans? Bei der Community im reddit kommt das Update richtig gut an. Vor allem die neue Waffe ist ein großes Highlight für viele. Da man sich mit ihr, dank einer Art Greifhaken, an Gegner heranziehen kann, wird damit allerhand Unfug betrieben. Und die Spieler lieben es.

Doch auch der Dungeon kommt richtig gut bei den Fans an. Er scheint Spaß zu machen, gleichzeitig herausfordernd und auch sehr belohnend zu sein. Ein Spieler schrieb auf reddit, dass er an einem Tag fast eine komplett neue, bessere Rüstung aus dem Herz des Sturmwindes droppen konnte.

Generell gibt es kaum negatives Feedback zu dem Update, einzig über die eben erwähnten Lags im Kampf beschweren sich einige Spieler. Die Leute gehen aber davon, dass das bald behoben wird. Das Update scheint also ein Erfolg zu sein für die Entwickler, und eine Hoffnung für die Community.

Außerhalb der aktiven Spieler scheint das Update aber noch nicht wirklich angekommen zu sein, an den Zahlen der aktiven Spieler hat sich jedenfalls nur sehr geringfügig etwas geändert (via Steamcharts).

Hier seht ihr, was ihr mit der Donnerbüchse so anstellen könnt:

Was sagen die Spieler? Was die allgemeine Stimmung in den reddit-Threads von New World angeht, ist diese momentan sehr positiv. Wir möchten daher an dieser Stelle auch einige Fans zu Wort kommen lassen.

Jacob_Kemp schreibt (via reddit): “Das ist bei Weitem das beste Update. So viele Quality-of-Life-Änderungen, ein genialer Dungeon und eine neue Waffe, bei der das Sound-Team wieder richtig gerockt hat. Aber habt ihr auch mehr Lags seit dem Patch?”

Auch suu-whoops via (reddit): “Wenn ihr den neuen Dungeon noch nicht gemacht habe, geht sofort da rein! Er ist absolut wunderschön und der schönste Dungeon, den ich jemals in einem MMO gesehen haben. Er macht so viel Spaß und ist trotzdem herausfordernd. […] Ich spiele den Patch seit 5 Stunden und ich liebe ihn bis jetzt. Ich hoffe, wir finden keine sehr großen Bugs.”

Lito-1 ist ebenfalls begeistert und findet viel Zuspruch (via reddit): “Ich ziehe meinen Hut vor Amazon! Was ein großartiger Patch. Der neue Dungeon bringt richtig guten Loot, hat ermutigende Mechaniken und ist visuell umwerfend. […] Wenn das ein Blick in die Zukunft von New World ist, wird die Zukunft großartig.”

Was haltet ihr bisher von dem Update in New World? Habt ihr es schon gespielt oder wollt ihr noch einmal in das MMORPG reinschauen? Welche Features wünscht ihr euch für weitere Updates und was bräuchte es, damit ihr wirklich aktiv zurückkehrt nach Aeternum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wenn ihr neben New World noch ein anderes MMORPG spielt, ist das super. Denn MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch sagt: „Es ist dumm, nur ein einziges MMORPG zu spielen.“