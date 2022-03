Es ist dumm, nur ein einziges MMORPG zu spielen

MMORPGs erfreuen sich derzeit wieder großer Beliebtheit. Viele Spieler warten jedoch oft auf das „eine MMORPG“, das sie für immer spielen können. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch findet diese Einstellung jedoch dumm.

Über viele Jahre habe ich nur ein MMORPG gespielt: Guild Wars 1. Von 2006 bis 2011 kannte ich kein anderes Spiel und habe inzwischen mehr als 10.000 Stunden darin verbracht.

2011 jedoch habe ich mich der MMORPG-Welt geöffnet. Ich habe Spiele wie SWTOR, Aion und später auch WoW gespielt. Und das hat meinen Horizont erweitert. Zwar habe ich mich im Anschluss über viele Jahre voll auf Guild Wars 2 fokussiert – was auch an meiner eigenen Fansite lag -, aber ich habe gleichzeitig andere Spiele wie Blade & Soul, WildStar, ESO und Black Desert ausprobiert.

Inzwischen bin ich der festen Überzeugung, dass jeder MMORPG-Fan unbedingt mehrere Spiele ausprobieren sollte. Die Idee, sich voll auf nur ein Spiel zu fokussieren, sollte jeder schleunigst über Bord werfen.

Content-Dürre mit Alternativen überbrücken

Wer mehrere MMORPGs spielt, der erlebt quasi nie eine Content-Dürre. Ist in Guild Wars 2 gerade nichts los und alle Story-Inhalte und Erfolge abgeschlossen, nehme ich an einer neuen Season in Black Desert teil oder teste den neusten DLC in ESO.

In den letzten 12 Monaten hab ich dies besonders stark bei meinen Freunden gemerkt, die seit Jahrzehnten WoW spielen. Auf den doch recht wenigen Content in dieser Zeit reagierten sie sehr unterschiedlich:

Eine Gruppe entschied sich dazu, andere MMORPGs auszuprobieren. Sie nahmen die Hype-Welle rund um FFXIV mit, die Asmongold und andere WoW-Streamer losgetreten hatten. Später schaute sich diese Gruppe auch gemeinsam ESO an. Sie hatten eine echt gute Zeit.

Ein paar meiner Freunde blieben nur WoW treu und wollten ihr Abo nicht kündigen. Sie hatten zwar keine schlechte Zeit – immerhin zockten sie weiter ihr Lieblingsspiel. Doch mein Bauchgefühl sagt mir, dass 2021 für die Gruppe 1 deutlich unterhaltsamer verlief.

Ich selbst habe seit der Wartezeit auf Heart of Thorns 2015 in Guild Wars 2 keine Content-Dürre mehr erlebt. Stattdessen habe ich mich immer wieder neuen MMORPGs gewidmet, und sei es nur für ein paar dutzend Spielstunden, weil es sich am Ende doch nicht als spaßig genug herausgestellt hat.

Man erlebt coole Nischen-Games

Die meisten MMORPGs, die die letzten Jahre erschienen sind, waren eher Flops. Dabei denke ich besonders an Bless Online, Elyon und Crowfall. Doch zwei Nischen-Spiele möchte ich an dieser Stelle einmal positiv hervorheben.

Das eine Spiel ist PSO2: New Genesis. In diesem SciFi-MMORPG geht es actionreich zur Sache und das Kampfsystem macht einfach total Spaß. Leider mangelt es an Content und abwechslungsreichen Inhalten, doch die Kämpfe machen das locker wieder wett.

Das andere Spiel ist Broken Ranks. Dabei handelt es sich um ein 2,5D-MMORPG mit rundenbasierten Kämpfen. Dieses Kampfsystem macht mir total Spaß, bietet viel Tiefe und macht das ganze Spiel zu einem echten Geheimtipp. Für mich war es bereits die große Überraschung 2022.

Beide Spiele hätte ich wohl nie ausprobiert, wenn ich mich nur auf ein großes MMORPG versteift hätte. Auch einige total verrückte Erfahrungen hätte ich nie gemacht. Meine Lieblingsanekdote ist inzwischen der Charakter-Editor von Chimeraland. Das Spiel ist vom Gameplay eher schwach, aber sich die verrücktesten Tierwesen zu bauen, hat mir viel Spaß bereitet.

Man lernt „sein MMORPG“ noch mehr zu lieben

Jeder Spieler hat ein Lieblings-MMORPG, und das ist auch gut so. Doch mit der Zeit wird genau dieses Spiel langweilig, weil man bereits alles gesehen und alles erlebt hat.

Wer dann das Spiel wechselt – egal zu welchem MMORPG – wird Aspekte plötzlich zu schätzten lernen, die man zuvor als selbstverständlich wahrgenommen hat. Bei mir sind das meist das unglaublich gute Kampfsystem, die Sprungrätsel und das Garderoben/Färbe-System von Guild Wars 2. Da kommt für mich kein anderes Spiel ran.

Darum hat es mir auch so Spaß gemacht, im Rahmen von der neuen Erweiterung End of Dragons wieder Guild Wars 2 zu spielen. Ich konnte wieder die Stärken meines Lieblingsspiels genießen. Es bietet einfach so viel Komfort verglichen mit New World und Lost Ark, die ich in den Monaten zuvor gesuchtet habe.

Ich spiele, was zu meiner Stimmung passt

Wer mehrere MMORPGs spielt, kann frei wählen, was man gerade erleben möchte. Als Vater habe ich derzeit nur etwa ein bis zwei Stunden pro Abend und möchte diese so nutzen, dass sie mich perfekt aus dem Alltag rausholen:

Möchte ich mich in anspruchsvolle Dungeons oder Raids stürzen, dann spiele ich Trials in ESO oder Dungeons in Lost Ark (hier wäre sicher Final Fantasy XIV die beste Lösung, aber damit bin ich nie warm geworden)

Habe ich Lust auf gute PvP-Arenen, dann spiele ich Guild Wars 2 oder Lost Ark

Möchte ich stumpf grinden, Kämpfe genießen und nebenbei eine Serie schauen, dann spiele ich New World oder Black Desert

Möchte ich einer geilen, neuen Story folgen, dann wähle ich ESO oder SWTOR

Es gibt kein MMORPG, das mir das alles bietet. Aber mit mehreren Spielen bin ich so flexibel, dass ich meinen Abend genau so gestalten kann, wie ich es gerade brauche.

Das nächste WoW wird nicht kommen

Der Release von WoW war ein Phänomen. Es löste einen Hype aus und erlebte über Jahre ein Wachstum, das so heute kaum noch möglich ist. Doch das war für dieses Genre wohl eine einmalige Sache.

Denn inzwischen gibt es einfach zu viele gute MMORPGs und zu wenig Möglichkeiten, um das Genre zu revolutionieren. Zudem wird jedes neue Spiel immer weniger Content bieten als die bereits etablierten.

Einzig über eine große technische Veränderung könnte sich nochmal ein solcher Hype aufbauen, wenn sowas wie Sword Art oder Ready Player One Wirklichkeit werden. Das glaubt auch der Twitch-Streamer Asmongold. Doch davon sind wir wohl noch einige Jahre bis Jahrzehnte entfernt.

Wechselnde Spiele können das Gildengefüge stören

Das einzige Problem beim Wechsel durch viele MMORPGs ist das Zusammenhalten seiner Stammgruppe, mit der man gerne Dungeons und Raids erledigt oder am PvP teilnimmt. So eine Gruppe kann bei vielen Spielwechseln schnell auseinanderbrechen.

Ich selbst habe da verschiedene Herangehensweisen:

So bin ich in GW2 und ESO in größeren Community-Gilden, die immer gemeinsam was unternehmen, aber keine Pflichten haben.

Meine Gilde in BDO hingegen weiß genau, dass ich Redakteur bei MeinMMO bin und rechnet nicht mit einem aktiven Spieler, unterstützt mich aber, wenn ich Fragen habe oder Inhalte erleben möchte.

In New World und SWTOR kenne ich genügend Spieler, die mich mitnehmen, wenn ich mal wieder tiefer in die MMORPGs einsteigen möchte.

Zusätzlich habe ich zusammen mit meinem Kollegen Mark Sellner eine lustige Truppe im Discord, die nicht auf ein Spiel beschränkt ist, sondern selbst gerne neue Games ausprobiert, wie zuletzt New World und Lost Ark, oder einfach mal abends eine Runde LoL spielt.

Mit diesen Methoden halte ich gute Kontakte zu verschiedenen Spielern und hab gleichzeitig immer eine Gruppe parat, wenn ich mal einen Dungeon laufen oder PvP erleben möchte.

Wie steht ihr zu dem Thema? Spielt ihr mehrere MMORPGs gleichzeitig oder bleibt ihr nur einem Spiel und einer Gilde treu? Schreibt es gerne in die Kommentare.

