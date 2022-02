Anfang 2022 bekommt das MMORPG Guild Wars 2 seine neue Erweiterung „End of Dragons“. In diesem Artikel verraten wir von MeinMMO, was bisher über den Release, das Setting und generell die neuen Inhalte bekannt ist.

Was steckt in End of Dragons? Die neue Erweiterung zu Guild Wars 2 soll Anfang 2022 erscheinen und wird einige Neuerungen mit sich bringen:

Es geht in die Region Cantha, die bereits aus Guild Wars 1 bekannt ist. 4 neue Gebiete wurden bereits bestätigt.

Wir treffen in der Story auf den Drachen Kuunavang, ebenfalls aus Guild Wars Factions bekannt. Außerdem sollen die Ätherklingen aus Guild Wars 2 eine Rolle spielen und die Synchronstimme von Mai Trin wurde bereits vorgestellt.

Es wird neue Elite-Spezialisierungen für die Klassen geben, über die jede Klasse eine neue Eigenschaftslinie bekommt.

Neue Features sind: ein 2-Spieler-Reittier, Angeln, Segeln.

Es wird neue Angriffsmissionen geben, die zudem mit neuen Belohnungen und jeweils einem Challenge Mode enthalten.

Es wird eine neue Gildenhalle geben.

Es kommen Jade-Bots als neue Gefährten.

Obwohl der Name es andeutet, wird die Erweiterung nicht das Ende der Story in Guild Wars 2 darstellen.

Im Laufe des Artikels gehen wir auf alle angekündigten Neuerungen nochmal genauer ein und verraten euch zudem mehr zu den Vorbesteller-Boni und den kommenden Beta-Events.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Inhalte von End of Dragons bekommt ihr im Trailer zur Erweiterung:

GW2: Neuer Trailer verrät Release-Datum und Features von End of Dragons

Woher stammen die Infos? Die Infos stammen aus dem kurzen Trailer, einem Blogpost von Guild Wars 2 und verschiedenen Aussagen, die die Entwickler in Livestreams getätigt haben. Außerdem gab es einen ausführlichen Livestreams, in dem erste Neuerungen vorgestellt wurden.

Wir von MeinMMO konnten zudem bereits die neue Erweiterung spielen.

Der Artikel erschien ursprünglich am 20. April 2021 und wurde am 28. Februar 2022 mit aktuellen Infos zur Uhrzeit vom Release versorgt.

Wann erscheint End of Dragons? End of Dragons erscheint am 28. Februar. Los geht es ab 18:00 Uhr deutscher Zeit. Wann erfahren wir mehr über End of Dragons? Im Laufe der kommenden Wochen und Monate sollen alle Neuerungen detailliert in Blogposts und Videos vorgestellt werden. Wir von MeinMMO werden den Artikel ständig auf dem Laufenden halten. Kann man End of Dragons vorbestellen und welche Boni gibt es? Ja, der Vorverkauf startete am 27. Juli:

– Normale Version (29,99 Euro) – bringt Vorbestellern Boni in Form von einer Flammenschlange-Waffentruhe, einem „Shing Jea“-Mosaik-Umhang, dem besonderen Titel „Shing Jea- Wunderkind“ für Charaktere, einem gemeinsamen Inventarplatz sowie einer Charakteraufwertung auf Stufe 80.

– Deluxe Edition (54,99 Euro) – Enthält zusätzlich einen Skiff-Skin für das Shing Jea-Drachenboot, einen Cantha-Raptor-Skin für Raptor-Reittiere, einen zusätzlichen Charakterplatz und ein Identitätsreparaturkit.

– Die Ultimate Edition (79,99 Euro) – Enthält die exklusiven Gegenstände der Standard und Deluxe Edition sowie 4.000 Edelsteine.

Die Vorbesteller-Pakete in der Übersicht.

Die Story von End of Dragons

Was passiert in der Story? In der Geschichte von Guild Wars 2 geht es darum, mit den 6 Alt-Drachen fertig zu werden. Diese verschlingen in einem regelmäßigen Zyklus die Magie der Welt und zerstören dabei die Welt Tyria, wobei es immer wieder zur Ausrottung von Rassen und Kulturen kommt.

Wie man dem Trailer entnehmen kann, treffen wir im Laufe der Erweiterung auf die Drachen-Dame Kuunavang. Die hat den Spielern bereits in Guild Wars 1 Factions dabei geholfen, gegen die dortige Bedrohung vorzugehen. Sie ist zwar nicht direkt mit den Alt-Drachen verwandt, könnte aber eine entscheidende Rolle im Kampf gegen sie spielen.

Derzeit wird spekuliert, dass in Cantha – dem neuen Kontinent der Erweiterung – oder auf dem Weg dorthin der Tiefseedrache haust. Dabei handelt es sich um den derzeit einzig unbekannten Alt-Drachen. Gut möglich also, dass wir in der Erweiterung irgendwie gegen ihn kämpfen werden.

Der Drache Kuunavang in Guild Wars 1 (via guildwars.Fandom).

Interessant im Zusammenhang mit dem Trailer ist, dass die zweite mysteriöse Stimme weder zum Spieler-Charakter, noch zur Drachin Aurene gehört. Wer genau dahintersteckt, ist bisher unbekannt. Zudem versprachen die Entwickler, das einige Story-Fragen aus GW2 aufgelöst werden sollen. Bekannt ist bereits, dass wir auf die Ätherklingen treffen werden.

In Cantha spielt außerdem die Technologie eine wichtige Rolle. Im Trailer ist immer wieder von „Fortschritt“ die Rede und das andere Kulturen „in der Vergangenheit leben“. Irgendwie hat diese Technologie anscheinend auch mit dem Thema Drachen zu tun.

Maps und Gameplay-Neuerungen in End of Dragons

Was wissen wir über die neuen Karten? Wir wissen inzwischen, dass es insgesamt 4 neue Gebiete geben wird:

Die Karten sollen sich komplett neu und wie eine Urlaubsinsel anfühlen. Sie sollen friedlich, aber auch gefährlich sein, je nachdem in welchem Teil der Karte man sich befindet. Ein großer See und die riesigen Bäume sollen eine wichtige Rolle spielen. Vertikalität ist vorhanden, ebenso wie „generelle Freiheit“ im Movement, was auch immer das am Ende bedeuten mag.

Kappas, Nagas und andere bekannte Kreaturen aus Guild Wars 1 sollen wieder in Cantha zu finden sein. Generell sollen sich die Karten weiterentwickelt haben, aber es wird markante Punkte geben, die Veteranen sofort wiedererkennen sollen.

Einen Einblick in die Spielwelt gaben erste Spielszenen, die im Vorstellungs-Livestream gezeigt wurden:

2-Spieler-Reittier: Belagerungsschildkröte

Was wird das neue Reittier? Mit End of Dragons kommt die neue Belagerungsschildkröte ins Spiel. Dabei handelt es sich um ein Reittier, auf dem zwei Spieler sitzen können. Das Reittier wird über eine neue Beherrschung freigeschaltet und soll vor allem dazu gut sein, Anfänger mitzunehmen und ihnen die Spielwelt zu zeigen. Denn auch Spieler mit geringem Level können direkt auf das Reittier aufspringen.

Die Entwickler verrieten zudem, dass beide Spieler etwas mit dem Reittier machen können. Während der Besitzer es steuert, wird der zweite Spieler vom Reittier aus kämpfen können.

Wir haben euch das Reittier hier ausführlich vorgestellt: In Guild Wars 2 könnt ihr gerade das coolste Mount testen, das es in MMORPGs je gegeben hat.

Concept Art der Belagerungsschildkröte.

Angeln und Schiffe

Welche neuen Masteries gibt es noch? Neben der Belagerungsschildkröte soll es 4 weitere Beherrschungen geben, die mit End of Dragons ins Spiel kommen. Zwei davon kennen wir bereits, zwei weitere sind noch unbekannt.

Das erste Highlight ist das Angeln. So soll es über 200 verschiedene Fischarten geben, die ihr in der Welt Tyria angeln könnt. Mit dabei sind Goldfische, Karpfen aber auch Katzenfische und andere Tiere. Das Angeln ist nicht auf Cantha beschränkt, sondern lässt sich in allen Gewässern ausführen.

In Guild Wars 2 könnt ihr bald angeln.

Die zweite Neuerung ist die Schifffahrt. Euer erstes Schiff bekommt ihr, indem ihr ein spezielles Herz auf den neuen Karten erledigt. Dieses Skiff kann dann überall in der Welt eingesetzt werden. Sowohl ihr als auch eure Gruppe (maximal 5 Spieler) können das Schiff dann betreten.

Während der Fahrt kann der Besitzer das Boot steuern, während die anderen Spieler verschiedene Emotes ausführen oder die Plätze tauschen können. Außerdem eignen sich die Schiffe im Stillstand hervorragend zum Angeln.

Die Skiffs werden – wie die Reittiere oder das Gleiten – eine bestimmte Beherrschung haben, die ihr leveln und über die ihr neue Funktionen freischalten könnt, etwa einen Speedboost, mehr Lebenspunkte für euer Boot oder einen Boost beim Angeln.

Weitere Einblicke in das Angeln und die Schiffe bekommt ihr in dem offiziellen Guild Chat dazu:

Neue Angriffsmissionen und Challenge Modes

Für Fans von instanziierten Inhalten wurden neue Angriffsmissionen angekündigt. Dabei kämpfen 10 Spieler in einer kleinen Instanz, in der sich in der Regel ein stärkerer Boss aufhält. Diese Bosse sollen in den neuen Angriffsmissionen vor allem stark mit der Geschichte von End of Dragons verwoben sein.

Mit den neuen Angriffsmissionen sollen neue Belohnungen und zudem Herausforderungsmodi kommen. Jede neue Angriffsmission soll einen solchen Challenge Mode kriegen, durch den die Bosse nicht nur mehr Leben und Schaden, sondern neue Fähigkeiten bekommen sollen. Diese Herausforderungen sollen sich dann an erfahrene Spielergruppen richten.

Die neue Gildenhalle

Zusammen mit End of Dragons kommt eine neue Gildenhalle, die sich in der alten Shing Jea Arena aus Guild Wars 1 befindet. Die Eroberung soll wie gewohnt stattfinden, allerdings wurde die Skalierung angepasst. Ihr sollt vor allem auf größere Feinde und weniger auf kleine Mobs treffen.

Im Fokus der neuen Halle stehen die vielen Wasserflächen und der sehr offene Stil, durch den sich Gilden mit ihren Dekorationen austoben können sollen.

Bild von der neuen Gildenhalle.

Die neuen Elite-Spezialisierungen

Gibt es neue Elite-Spezialisierungen? Ja, jede Klasse wird mit End of Dragons eine neue Elite-Spezialisierung bekommen. Bisher wurden Der Mesmer, der Nekromant und der Wächter vorgestellt.

Der Mesmer bekommt einen Dolch und verliert seine Klone, wird damit zum „Virtuosen“

Der Nekromant büßt viel Verteidigung ein und wird mit der Pistole als Waffe zum „Vorboten“

Der Wächter bekommt ein zweites Schwert und wird zum assassinenartigen „Willensverdreher“

Der Krieger verbindet Pistole und Schwer zum „Klingengeschworenen“

Der Elementarmagier kriegt einen Hammer und wird zum „Katalysierer“

Der Widergänger bekommt ein Großschwert und wird zum „Rechtssuchenden“

Der Waldläufer wird zum „Ungezähmten“ und trägt künftig einen Hammer.

Der Dieb bekommt das Zepter und wird zum „Phantom“.

Der Ingenieur wird zum „Mech-Lenker“ und nutzt den Streitkolben in der Haupthand.

Alle Informationen zu den neuen Elite-Spezialisierungen und der Beta zu ihnen haben wir für euch hier zusammengefasst.

Was sind überhaupt Elite-Spezialisierungen? Jede Klasse besitzt seit dem Grundspiel 5 Spezialisierungen, von denen immer 3 gleichzeitig ausgewählt werden können. Ein Waldläufer hat beispielsweise die Wahl aus:

Schießkunst (für Angriffe mit dem Bogen)

Gefechtsbeherrschung (allgemein gut für Angriffsfähigkeiten)

Überleben in der Wildnis (vielseitige Fähigkeiten)

Naturmagie (Defensive und Überleben)

Tierbeherrschung (für den Umgang mit Tieren)

Mit Hearth of Thorns kam die erste Elite-Spezialisierung dazu. Als Druide wurde der Waldläufer zum Heiler. Mit Path of Fire wiederum lernte der Waldläufer, mit dem Tier zu verschmelzen, um so stärker zu werden.

Allerdings kann immer nur eine Elite-Spezialisierung mit 2 normalen Spezialisierungen verbunden werden. Man kann also nicht gleichzeitig Druide, Seelenwandler und die neue Elite-Spezialisierung aus End of Dragons nutzen.

Mit der Erweiterung Path of Fire bekam der Waldläufer die Elite-Spezialisierung „Seelenwandler“. Über diese kann er mit seinem Tier verschmelzen und bekommt so Zugriff auf neue Skills.

Neue legendäre Waffen

Was wissen wir über die legendären Waffen? Mit dem Start von End of Dragons sollen direkt alle 16 Waffenarten ein neues Legendary bekommen. Diese sollen sich thematisch an der erwachsenen Aurene orientieren. Die Precursor hingegen orientieren sich an Baby-Aurene.

Wie die Waffen aussehen werden, wurde bereits im Stream angedeutet. Dort war das Bild des legendären Schwerts zu sehen. Anfangs waren viele Spieler von dem Design der Waffen enttäuscht, doch die Entwickler haben inzwischen verraten, dass es jede Waffe in mehreren Formen und passend zu jedem Alt-Drachen geben wird.

So werden aus 16 legendären Waffen schnell 96, die zudem alle mit eigenen Fußabdrücken und einem besonderen Todesstoß erscheinen.

Mehr dazu hier: Guild Wars 2 findet kreative Lösung, um langweilige Legendarys aufzuwerten – Spieler feiern das.

Das neue legendäre Schwert aus End of Dragons.

Das passiert bis zum Release der Erweiterung

Was passiert noch 2022? Bis zum Release von End of Dragons gab es 4 Events, in denen die Elite-Spezialisierungen in einer Beta ausprobiert werden konnten.

Die erste Beta startete am 17. August, zwei weitere Tests folgten im September und Oktober

Den letzten Beta-Test wird es am 30. November geben

Jedes Event soll 3 Spezialisierungen bringen und beim letzten Event gibt es alle 9

Jeder Spieler soll an den Betas teilnehmen können

Außerdem gab es noch im Sommer eine Beta für die Allianzen im WvW. Die Spieler konnten erstes Feedback zu den Änderungen geben, bevor sie dauerhaft implementiert werden.

Wann bekommen wir weitere Infos? In den kommenden Wochen und Monaten wurden bereits weitere Videos und Blogposts versprochen, in denen dann die Inhalte von End of Dragons genauer erklärt werden. Zudem stehen die Beta-Events auf dem Programm.

Ich selbst habe bereits im April 2020 einen Artikel erstellt, in dem ich auf Features eingehe, die End of Dragons unbedingt braucht. Zumindest die Elite-Spezialisierungen wurden davon bereits bestätigt:

