Guild Wars 2 kündigt ein neues Feature an und rettet mir damit die Erweiterung

Und das Beste ist: Die Bots tauchen nur auf, wenn sie tatsächlich genutzt werden. Das verhindert, dass plötzlich dutzende Gefährten durch die Luft fliegen, wie es zuvor mit Tiergefährten und den Minipets am Boden der Fall war. Hier hat sich ArenaNet also wirklich Gedanken gemacht.

Der Bot wird übrigens über eine Story-Mission freigeschaltet. Ihr werdet ihn also zum Start von End of Dragons nicht verpassen können.

Außerdem könnt ihr an bestimmten Orten in der Welt mithilfe einer Konsole die Kontrolle über euren Jade-Bot übernehmen und mit ihm wie mit einer Drohne durch die Gegend fliegen. Eine coole Idee.

Mein Kollege Mark Sellner war sogar so enttäuscht, dass er sich in einem Artikel darüber beschwert hat:

Mir persönlich war das zu wenig. Jede Erweiterung von Guild Wars 2 hatte ein echtes Highlight. In Heart of Thorns waren es die Gleiter, die dem MMORPG eine ganz neue Vertikalität gegeben haben, und mit Path of Fire die Reittiere, die das Beste sind, was das Genre zu bieten hat.

Am 28. Februar erscheint End of Dragons, die neue Erweiterung für das MMORPG Guild Wars 2 . Doch viele Features klangen für MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch eher unspektakulär. Kurz vor dem Release wurden nun die Jade-Bots angekündigt. Die machen ihm richtig Lust.

