Das Beste an Guild Wars 2 ist gleichzeitig schuld daran, dass es nicht super erfolgreich ist

Guild Wars 2 gehört zu den beliebtesten MMORPGs auf dem Markt, war aber nie eine echte Konkurrenz für die Platzhirsche WoW und FFXIV. MeinMMO-Autor Alexander Leitsch kennt den Grund. Denn gerade das, was Guild Wars 2 so gut macht, verhindert auch den richtig großen Erfolg.

Wenn mich jemand fragt, welches MMORPG 2021 das Beste ist, um das Genre kennenzulernen, dann würde ich dieser Person sofort Guild Wars 2 empfehlen. Schon mit der Tier List habe ich für viel Aufsehen gesorgt, weil ich Guild Wars 2 dort ins S-Tier gepackt habe. Das konnte nicht jeder nachvollziehen.

Doch das MMORPG macht einfach unheimlich viele Dinge richtig und besser als seine Konkurrenten im Genre. Zudem bin ich bisher nahezu keinem Spieler begegnet, der Guild Wars 2 wirklich schlecht fand. Das sollte eigentlich auch dazu führen, dass Guild Wars 2 die besten Spielerzahlen generiert und am meisten Aufmerksamkeit im Genre.

Doch dem ist nicht so. Und schuld daran sind genau die Dinge, die Guild Wars 2 so gut machen.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch spielt Guild Wars 2 seit Jahren intensiv und kommt seit dem Release auf mehr als 8.000 Spielstunden. Dabei hat er jede Story gespielt, jeden Raid gesehen, über 35.000 Erfolgspunkte gesammelt und war zwischenzeitlich Shoutcaster im PvP. Auch in den Vorgänger, Guild Wars 1, hat er über 10.000 Stunden investiert.

Keine Item-Spirale und damit keine Motivation

Was ist die Besonderheit? Einer der größten Besonderheiten an Guild Wars 2 ist, dass die höchste Ausrüstungsstufe seit November 2012 nicht verändert wurde. Wer eine Aufgestiegene Ausrüstung besitzt, hat automatisch die maximalen Werte, die man im Spiel haben kann.

Damit man trotzdem noch etwas zu tun hat, werden hin und wieder neue Stat-Kombinationen ins Spiel gebracht. Jedoch kann man diese entweder erfarmen oder aber einfach die alte Ausrüstung umschmieden. Beides geht in der Regel schnell und ist kaum mit Kosten verbunden. Außerdem zählt die Berserker-Rüstung, die seit dem Start des Spiels vorhanden ist, noch immer zu der besten Kombo für Damage Dealer.

Dazu setzt Guild Wars 2 auf den Fashion-Aspekt. Es gibt hunderte von Skins und durch ein simples Garderoben-System, kann man jeden Skin auf seine vorhandene Ausrüstung ziehen. Viele nennen das Spiel deshalb auch gerne “Fashion Wars 2”.

Über der Aufgestiegenen Ausrüstung steht übrigens noch die Legendäre Ausrüstung, doch die bringt keine zusätzlichen Werte, sondern lässt euch nur die Werte jederzeit wechseln, was die Ausrüstung flexibler macht. Zusätzlich haben die Legendären Waffen noch besondere Skins und Animationen. Hier stehen also nur Komfort und Fashion im Vordergrund.

Guild Wars 2 bietet Legendäre Waffen, die vor allem wegen ihres Skins und den besonderen Animationen gebaut werden, wie hier der Rabenstab Nimmermehr.

Was ist das Problem? Wer sich einmal die beste Ausrüstung für das jeweilige Build besorgt hat, muss im Grunde nie mehr farmen. Daher fallen typische Grind-Aufgaben, die in anderen MMORPGs sowas wie der Hauptinhalt sind, einfach weg.

Auch neue Fraktale (5er-Instanzen) und Raids (für 10 Spieler) sind zwar als Herausforderung interessant, doch niemand muss sie besuchen, um sein Equipment zu verbessern.

Weniger Grind bedeutet aber gleichzeitig auch weniger Anreize, um sich wieder einzuloggen. Sogar Twinks sind sehr schnell gelevelt und rüsten sich fast von selbst aus. Ich habe 12 Charaktere mit einer passenden Aufgestiegenen Ausrüstung und zudem gleich mehrere Sets für meine 3 Haupt-Charaktere.

Dieser geringe Grind senkt insgesamt die benötigte Spielzeit und damit auch die Spielerzahlen.

Kein festes Quest-Korsett, doch Spieler gehen verloren

Was ist die Besonderheit? Bei den Quests verzichtet Guild Wars 2 auf klassische Quests-Hubs und NPCs, die euch mit einer Aufgabe betreuen und die ihr zum Abgeben dieser Aufgabe erneut besuchen müsst.

Stattdessen gibt es die sogenannten Herzchen-Quests. Die befinden sich an festen Orten und haben in der Regel mehrere Optionen für den Abschluss. Die Belohnung bekommt ihr dann automatisch. Zu solchen Aufgaben gehört es etwa, eine Apfelplantage zu unterstützen und das über verschiedene Wege:

Ihr könnt Äpfel sammeln und sie zum Herzchen-NPC bringen

Ihr könnt Spinnen bekämpfen

Ihr könnt die Eiersäcke von Spinnen zertreten

Nachts tauchen Fledermäuse auf, die ihr ebenfalls töten könnt

Die beste EP insgesamt holt man sich aber nicht zwingend über die Herzchen, sondern über eine Mischung aus Herzchen, dynamischen Events in der offenen Welt und Story-Missionen.

Es gibt Herzchen-Aufgaben, die ähnlich wie Quests ablaufen. Doch einen klassischen Quest-Log gibt es nicht.

Was ist das Problem? Während des Level-Prozesses in Guild Wars 2 kommt es vor, dass einige Spieler einfach die Karotte vor der Nase verlieren. Ohne eine feste Quest, die von Ort zu Ort führt, fühlen sie sich etwas verloren.

Deutlich stärker bemerkt man die fehlenden Quests aber im Endgame. Wo andere MMORPGs etwa auf tägliche oder wöchentliche Quest setzen, über die man Ausrüstung und gute Belohnungen bekommt, bietet Guild Wars 2 nur tägliche Erfolge, die jedoch rotieren und nur ein bisschen Gold bringen.

Wer sich etwa fürs Endgame ausrüsten möchte, wird vom Spiel nicht angeleitet. Ein bisschen sandboxmäßig müsst ihr euch selbst den Weg suchen, etwa übers Crafting, bestimmte Erfolge oder bestimmte Währungen. Doch genau das ist für den klassischen Themepark-Spieler ungewohnt und fast schon nervig.

Ideal für Solo-Spieler, doch kaum Gründe für eine Gilde

Was ist die Besonderheit? Kein MMORPG funktioniert so gut für Solo-Spieler wie Guild Wars 2. Das Erkunden in der offenen Welt, die instanziierten Story-Missionen und viele Erfolge lassen sich problemlos erledigen, ohne mit einem anderen Spieler zu interagieren.

Größere Herausforderungen wie Weltbosse oder die riesigen Meta-Events haben zudem Timer, sodass sich dort die Spieler automatisch versammeln und man sich nicht großartig koordinieren muss. Einzig ein klassischer Dungeon-Finder fehlt, hier muss man tatsächlich über das LFG-Tool mit anderen Spielern kommunizieren.

Zudem bringt jede Episode der Lebendigen Welt neue Story-Inhalte, die sich vor allem an Solo-Spieler richten. Hin und wieder sind mal neue Fraktale oder PvP-Inhalte dabei, doch der Solo-Spieler kann sich sicher sein, dass es neue Aufgaben nur für ihn gibt.

Tequatl ist ein riesiger Weltboss, der nur mit einer Vielzahl von Spielern besiegt werden kann. Doch die kommen automatisch zusammen, dank des Timers.

Was ist das Problem? Da man nahezu alles allein erledigen kann, muss man sich in Guild Wars 2 eigentlich keiner Gilde anschließen. Das führt am Ende aber auch dazu, dass man sich nicht so stark mit dem Spiel verbunden führt.

Die besten Erinnerungen in Guild Wars 1 habe ich in Verknüpfung mit anderen Spielern, etwa bei meinem ersten Sieg in der Halle der Helden, bei einem chaotischen Run in Urgoz Bau oder beim Verstecken spielen in der Gildenhalle.

Doch wer keine Gilde hat, dem fehlen genau solche Erfahrungen. Obwohl Guild Wars 2 also besonders fair und solo-freundlich ist, führt genau das dazu, dass sich viele Spieler nicht lange und intensiv mit dem MMORPG beschäftigen.

Viel zu entdecken, doch alles nur einmal

Was ist die Besonderheit? Guild Wars 2 bietet in der offenen Welt unheimlich viele Geheimnisse, darunter versteckte Schatztruhen, viele Erfolge und natürlich die Sprungrätsel, die allein eine Besonderheit für sich sind.

Zudem lohnt es sich, die gesamte Karte aufzudecken, mit allen Wegmarken, Herzen, Vistas, Sehenswürdigkeiten und Heldenpunkten. So umfangreich belohnt kein anderes MMORPG die Spieler, die einfach losziehen und die Karte erkunden.

Was ist das Problem? Der Reiz liegt vor allem darin, diesen Entdeckungen das erste Mal zu machen. Im Anschluss daran kann man die Truhen zwar immer wieder aufsuchen, doch die Belohnungen fallen sehr mager aus.

Einen echten Anreiz, die Inhalte zu wiederholen, gibt es eigentlich nur für die gesamte Welterkundung. Denn die kann man auch mit Twinks erledigen und muss es sogar, wenn man mehrere legendäre Waffen haben möchte.

Regelmäßige Updates, doch zeitbegrenzt und mit zu wenig Inhalt

Was ist die Besonderheit? Kein anderes MMORPG bringt nach einer Erweiterung so konstante Updates wie Guild Wars 2.

Nach dem Erscheinen von Path of Fire dauerte es nur 2 Monate, bis ein komplettes neues Gebiet, neue Story-Inhalte, neue Erfolge und Belohnungen ins Spiel kamen. Sogar ein Raid war damals dabei. Die Lebendige Welt Staffel 4 brachte alle 2-3 Monate ein solches Update hervor.

Mit der Eisbrut-Saga schafften die Entwickler zudem einen noch beeindruckenden Rhythmus: Alle 2 Monate kam eine neue Episode und dazwischen jedes Mal ein besonderes Event, wie etwa Halloween, Weihnachten, das Neujahrs-Event, Drachengepolter oder das Fest der Vier Winde. Für aktive Spieler war quasi immer was zu tun.

Was ist das Problem? Die Updates von Guild Wars 2 fallen verhältnismäßig klein und uninspiriert aus. Der Aufbau ist immer identisch und die Story-Inhalte sind meist in zwei bis drei Stunden abgeschlossen. Hinzu kommen zwei Probleme:

Zum einen richten sich die Updates eigentlich immer nur an PvEler. Wer gerne das PvP oder WvW betritt, schaut in den letzten Jahren in die Röhre.

Zum anderen gibt es die Inhalte auch nur für zwei Monate kostenlos. Wer sich danach einloggt, muss für die alte Episode zahlen, wahlweise Gold oder 2,50 Euro.

Komplett verrückt ist zudem, dass alle Updates, die zwischen Januar 2013 und Mai 2014 veröffentlicht wurden, nicht mehr spielbar sind. Für niemanden. Denn damals wollten die Entwickler innovativ sein und schafften eine “echte lebendige Welt”. Alte Gebiete wurden plötzlich verändert und von Feinden überrannt. Dann wiederum schlugen wir die Feinde zurück und sie verschwanden wieder aus dem Gebiet.

Im Zuge dessen wurde etwa die Hauptstadt Löwenstein komplett zerstört und später wieder neu aufgebaut. Das alte Löwenstein jedoch können die neuen Spieler gar nicht betreten.

Das alte Löwenstein war eine Piratenhochburg aus Brettern und Schiffswracks gezimmert. Das neue Löwenstein hingegen erinnert mehr an ein Urlaubsparadies.

Keine Skandale, aber auch keine Schlagzeilen

Was ist die Besonderheit? Guild Wars 2 hat keine Server Downs. Jedes Update wird veröffentlicht und eine Sekunde später kann man es runterladen und sich direkt einloggen. Selbst bei großen Updates ist man meist nach 10 bis 15 Minuten wieder im Spiel drin. Echte Server-Ausfälle, bei denen man über mehrere Stunden nicht ins Spiel kam, kann ich nach fast 10 Jahren an einer Hand abzählen.

Dieser Aspekt ist einer von vielen, warum die Entwicklung von Guild Wars 2 einfach unglaublich ruhig verläuft.

Was ist das Problem? Man hört von Guild Wars 2 insgesamt wenig. Die oben genannten Updates sind selten groß genug, um potentiell neuen Spielern davon zu berichten. Gleichzeitig gibt es auch keine negativen Schlagzeilen, die das MMORPG in den Fokus rücken, wie es zuletzt bei New World der Fall war.

Quasi jeder im Gaming wusste von den Problemen von New World, aber wer weiß schon, dass Guild Wars 2 als einziges MMORPG noch nie Wartungsarbeiten hatte?

Ich sitze oft hier und möchte mehr über Guild Wars 2 schreiben, doch es gibt einfach unheimlich wenig zu berichten, weil die neuen Inhalte nicht spektakulär sind, aber eben auch keine Katastrophe sind.

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Guild Wars 2 bleibt der ungekrönte König

Guild Wars 2 hatte starke Einflüsse auf das MMORPG-Genre:

Es war das erste Spiel mit einer dynamischen Skalierung, noch vor ESO. Die Entwickler haben es geschafft, dass in jedem Gebiet ständig Spieler zu finden sind.

Die Ressourcen wurden von Anfang an geteilt, was später auch Spiele wie WoW übernommen haben.

Mit den dynamischen Events und Herzchen-Quests hatten sie auch Einfluss auf das Quest-System in WoW.

Das PvP war von Anfang an fair, setzte nur auf Skill statt auf Ausrüstung und war am nächsten daran, ein echter E-Sport-Titel zu werden (was am Ende durch falsche Priorisierung verhauen wurde).

Die Reittiere von Guild Wars 2 sind so gut und so einzigartig, dass auch hier eine Vorreiter-Rolle eingenommen wird, an denen sich andere Spiele messen müssen.

Das angesprochene Patch-System ohne Downtime ist ebenfalls komplett einzigartig

In meinen Jahren als MMORPG-Spieler und -Autor habe ich noch keinen Spieler getroffen, der gesagt hat: “Guild Wars 2 ist richtig schlecht.” Wohl aber einige, die das über WoW, ESO oder FFXIV äußern.

Ich habe aber ganz viele getroffen, die sagen: “Ich finde es gut, aber es gab zu wenig von XY” oder “ich logge mich zwar regelmäßig ein, aber spiele hauptsächlich das MMORPG XY”.

Eigentlich hätte Guild Wars 2 das Potential gehabt, das beste MMORPG auf dem Markt zu werden. Doch gerade mit vielen dieser Besonderheiten hat sich das Spiel ein eigenes Bein gestellt. Weil sie anders sind, weil sie weniger Grind brauchen, weil alles einfacher ist.

Es ist das beste Casual-MMORPG auf dem Markt, es ist das beste “Zweit-MMORPG”, es geht am fairsten mit eurer Spielzeit um. Das seh auch nicht nur ich so, sondern auch mein Kollege Sascha Penzhorn bei der GameStar. Der sagt:

Guild Wars 2 ist 2022 viel zu gut, um es weiter zu ignorieren.

Wie seht ihr Guild Wars 2? Was sorgt dafür, dass ihr immer wieder zurückkehrt oder was hat dazu geführt, dass ihr aufgehört habt? Schreibt es gerne in die Kommentare!