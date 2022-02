Guild Wars 2 leakt versehentlich selbst das Release-Datum der Erweiterung – Enttäuscht damit die Fans

Guild Wars 2 wollte heute, am 1. Februar, das Release-Datum der neuen Erweiterung End of Dragons verkünden. Doch das Video wurde versehentlich zu früh veröffentlicht. Neben der verkorksten Ankündigung sind die Spieler auch vom gewählten Release-Datum enttäuscht.

Was ist mit dem Trailer passiert? Guild Wars 2 bekommt im Februar die Erweiterung End of Dragons. Das stand schon seit Juli 2021 fest, jedoch gab es lange kein konkretes Release-Datum. Das sollte eigentlich heute um 15:00 Uhr bekannt gegeben werden.

Doch der Trailer dazu wurde versehentlich zu früh in eine Playlist gepackt, war nur auf “nicht gelistet” gestellt und damit für alle sichtbar. Die Community speicherte es sich ab und veröffentlichte den Trailer samt Release-Datum im reddit.

Wann erscheint die Erweiterung nun? End of Dragons erscheint am 28. Februar 2022. Eine genaue Uhrzeit gibt es noch nicht.

Doch das angekündigte Datum kommt bei vielen Spielern nicht gut an.

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Fans hofften auf einen Freitag, um das Wochenende zocken zu können

Was ist das Problem? Die letzten beiden Erweiterungen von Guild Wars 2 erschienen am 23. Oktober 2015 und 22. September 2017. Beide Tage waren ein Freitag und ermöglichten den Fans deshalb, mit nur einem Urlaubstag gleich drei Tage am Stück zu zocken, dem Wochenende sei Dank.

Viele hofften deshalb auf einen Release am 25. Februar. Doch der Wunsch wurde nicht erfüllt.

Den Montag sehen viele Spieler sogar als schlechtesten Release-Zeitpunkt, weil man die ganze Woche arbeiten geht, bevor man sich endlich in die Spielwelt stürzen kann.

Ist der Wochentag der einzige Grund für Kritik? Nein, den Release am 28. Februar sehen einige Spieler auch deshalb kritisch, weil es wirklich der letzte Tag des Monats ist, in dem die Erweiterung erscheinen soll.

Sie befürchten, dass End of Dragons unfertig herauskommen könnte, nur um das Versprechen mit dem Februar einzuhalten. Schon bei Heart of Thorns und Path of Fire hatte man das Gefühl, dass die jeweiligen Enden der Erweiterung unvollständig und “schnell dahin geklatscht” wirkten.

Wir von MeinMMO haben End of Dragons übrigens schon gespielt:

Guild Wars 2: 5 Gründe, warum ihr euch End of Dragons anschauen solltet

Kein Konflikt mit Elden Ring und schnelle Bugfixes

Sehen alle Spieler das Release-Datum so negativ? Nein, es gibt positive Stimmen, die jedoch eher in der Minderheit im reddit sind. Sie freuen sich, dass sie das Wochenende nach dem 25. Februar für Elden Ring nutzen können, das neue Rollenspiel von FromSoftware.

Außerdem hoffen einige Spieler auf schnelle Updates und Bugfixes, da End of Dragons ja an einem Montag herauskommt und so viele Stunden Arbeitszeit der Entwickler bleiben, bevor das erste Wochenende ansteht. Für sie hat der späte Release-Zeitpunkt auch seine positiven Seiten.

Wie kommt der Trailer selbst an? Der neue Trailer gibt einen guten Überblick über die Features und Inhalte von End of Dragons. Gezeigt werden auch die Ätherklingen, Luftschiffe, das Zentrum von Kaineng als neue Hauptstadt und die Jade-Bots als neue Technologie.

Lob gibt es vor allem für die gezeigten Weltbosse, darunter auch ein Unterwasser-Gegner. Den Trailer werden wir auf MeinMMO hochladen, sobald er offiziell zur Verfügung steht.

Wie seht ihr das Release-Datum von End of Dragons? Ist der Montag eher ein Problem oder eine Chance? Welche Release-Datum hättet ihr lieber gehabt?

Alles zur neuen Erweiterung von Guild Wars 2 haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst:

Guild Wars 2: Alles, was wir zur neuen Erweiterung End of Dragons wissen