Guild Wars 2 bringt neue Erweiterung im Februar – Doch das fehlende Release-Datum besorgt Fans

Was glaubt ihr, warum sind ArenaNet so viel Zeit mit dem Datum lässt? Fürchtet auch ihr eine Verschiebung?

Sie haben in den letzten Wochen mehrfach bekräftigt, dass es im Februar erscheint. Warum sollten sie das tun, wenn sie nicht sicher wären, dass sie es schaffen würden? Wenn sie unsicher wären, würden sie nicht Februar oder nächsten Monat sagen, sondern eher bald oder in naher Zukunft.

Allerdings äußern in Fans von Guild Wars 2 in beiden Threads ihre Sorgen. Und die sind sehr verschieden:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das Problem? Die neue Erweiterung End of Dragons steht in den Startlöchern. Zuletzt haben wir von MeinMMO sogar erste Inhalte ausprobiert und unsere Erfahrung niedergeschrieben . Schon seit Juli 2021 steht zudem fest, dass End of Dragons im Februar 2022 erscheinen soll . Doch konkreter wurden die Entwickler nicht.

Insert

You are going to send email to