Für den Preis einer Pizza könnt ihr euch auf Steam 120 Stunden Inhalt in einem der besten MMORPGs kaufen

Außerdem könnt ihr keinen Account nutzen, der nicht in der Steam-Version erstellt wurde. Ihr müsst also ganz von vorne anfangen. Für alle, die jetzt erst mit Guild Wars 2 starten wollen, ist das aber ein ziemlich gutes Angebot.

Für 7,49 € bekommt ihr gleich zwei Erweiterungen im Doppelpack, anstatt die vollen 29,99 € für die beiden Erweiterungen zu zahlen. Für den Preis bekommt ihr aktuell Guild Wars 2: Heart of Thorn und Guild Wars 2: Path of Fire. Laut howlongtobeat.com bieten euch die Erweiterungen mindestens 120 Stunden extra Content zum Hauptspiel.

Guild Wars 2: Secrets of the Obscure Trailer

Guild Wars 2: Secrets of the Obscure – Einblick in die offene Welt

Guild Wars 2: Secrets of the Obscure – Die neue Himmelsschuppe

Guild Wars 2: Secrets of the Obscure – Skywatch Archipelago

Guild Wars 2: Secrets of the Obscure – Trailer zeigt Update „Der Mitternachtskönig“

Für alle, die erst in diesem Jahr in Guild Wars 2 einsteigen wollen, gibt es jetzt ein ziemlich gutes Angebot auf Steam . Wenn ihr vorher wissen wollt, ob es sich aktuell noch lohnt, mit dem MMORPG anzufangen, erfahrt ihr das hier.

Wer in die Welt des MMORPG-Genres einsteigen will, für den bietet sich Guild Wars 2 definitiv gut an. Das Grundspiel ist kostenlos und auch nicht hinter einem Abo versteckt. Dazu zählt es zu einem der bekanntesten und besten MMORPGs, die ihr aktuell auch noch aktiv spielen könnt.

