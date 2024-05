Eines der beliebtesten MMORPGs der MeinMMO-Community bekommt in Kürze ein großes Update

Das Team von Arenanet hat den nächsten Patch für Guild Wars 2 im Detail vorgestellt. Freut euch auf frische Story-Inhalte, ein Fraktal-Verlies, eine Meta-Event-Kette und neue Herausforderungen für Fans der Konvergenzen. Und das Beste: Das Update ist für Besitzer von „Secrets of the Obscure“ kostenlos und erscheint bereits in wenigen Tagen.

Was wurde für Guild Wars 2 angekündigt? Das neue Update für die aktuelle Erweiterung „Secrets of the Obscure“ hört auf den Namen „Der Mitternachtskönig“ und erscheint am 21. Mai 2024. Die Inhalte des Patches stehen allen derzeitigen und künftigen Besitzern des Addons kostenlos zur Verfügung.

Auf die folgenden Features könnt ihr euch freuen:

In den neuen Story-Kapiteln dringt der Kommandeur tiefer in die Welt von Nayos bis zur Zitadelle von Zakiros ein, wo der unbeugsame Mitternachtskönig herrscht.

Im Inneren Nayos erwartet euch ein erweitertes Areal mit einer neuen Meta-Event-Kette als Höhepunkt.

Im Einsamen Turm findet ihr ein neues Fraktal-Verlies.

Freut euch auf den zweiten Rang des legendären Obsidian-Rüstungssets und sechs neue Relikte.

Es kommt ein Herausforderungsmodus für die Einsatztrupp-basierte Version der Konvergenzen, inklusive einer neuen Boss-Herausforderung. Wer alle fünf Kämpfe in der Zeit für Gold absolviert, bekommt neben den anderen Belohnungen auch einen neuen Titel. Die besten Zeiten werden auf einer Rangliste gewürdigt.

Dazu kommen einige Verbesserungen im Kleinen. So könnt ihr beispielsweise Farbe und Form des Fadenkreuzes der Action-Cam verändern. Außerdem wird das Limit für Gildenmitgliedschaften für alle Spieler von fünf auf sechs erhöht.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zu Guild Wars 2: „Der Mitternachtskönig“ ansehen:

Updates für PvP und „Welt gegen Welt“

Was wurde noch angekündigt? Am 14. Juni 2024 werden die Entwickler das System der Welten-Umstrukturierung in den dauerhaften Beta-Status überführen. Die Regionen EU und NA bekommen einen zusätzlichen Rang, der zu Stoßzeiten die Größe der Warteschlange mindern wird.

Außerdem erhöhen die Entwickler das Limit für Gildenmitgliedschaften von fünf auf sechs, um WvW-Spielern mehr Flexibilität dabei zu geben, Gilden für die Welten-Umstrukturierung zu erstellen oder welchen beizutreten.

In der Gildenübersicht findet ihr einen neuen Timer unter dem Titel „Sperre für die nächste Teambildung“. So wird besser kommuniziert, wann die Änderungen an den Kampfgilden in Kraft treten.

Was ist mit PvP? Am 25. Juni landen einige Verbesserungen für Komfort und PvP-Belohnungen auf den Liveservern. Um neue Build-Optionen zu ermöglichen, führen die Devs zwei neue Attributs-Amulette ein: Ketzer (+1.000 Kraft, +1.000 Präzision, +500 Heilkraft, +500 Wildheit) und Tyrann (+1.000 Kraft, +1.000 Zustandsschaden, +500 Präzision, +500 Zähigkeit). Überdies gibt es nun Runen des Ogers und der Pein.

Aufgestiegene Rüstungen und Waffen sollen im PvP erschwinglicher werden. Daher könnt ihr euch in Zukunft mehr Großmeister-Zeichen über jede Saison erspielen. Gleichzeitig verringern sich die Scherben-Kosten für den Kauf aufgestiegener Gegenstände.

Wie beliebt ist Guild Wars 2? Das Online-Rollenspiel von Arenanet hat sich in unserer aktuell laufenden Umfrage einen Platz auf dem Treppchen erkämpft, vor Konkurrenten wie The Elder Scrolls Online und Dark Age of Camelot. Falls ihr an der Umfrage noch teilnehmen möchtet: Macht mit bei unserer Umfrage und wählt das beste MMORPG aller Zeiten