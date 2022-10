MMORPG Guild Wars 2 ändert uralten PvP-Modus, Spieler loben: „Dafür komme ich zurück“

Die Entwickler von Guild Wars 2 haben ihre Roadmap für den Rest des Jahres vorgestellt. Neben den üblichen Events kommen auch zwei große Änderungen, die das WvW betreffen, einen Massen-PvP-Modus. Das wird besonders gut von Fans aufgenommen.

Was wurde angekündigt? In einer Roadmap teilt ArenaNet, das Entwickler-Team hinter dem MMORPG Guild Wars 2, was dieses Jahr noch alles ansteht. Das Spiel ist frisch auf Steam gestartet, weswegen vor allem die Vielzahl der Events für neue Spieler spannend sein dürfte.

Für Veteranen winken umfangreiche Balance-Änderungen im PvE und WvW, eine neue Strike-Mission und die nächste Beta der neuen WvW-Features. Vor allem letztere kommen bei den Fans richtig gut an. Einige würden sogar nur dafür zurückkommen. Die komplette Roadmap und alle Infos könnt ihr direkt bei Guild Wars 2 nachlesen (via Guild Wars 2).

Zum Steam-Release gab es auch einen neuen Trailer:

Was genau ist das WvW? Bevor wir weiter ins Detail gehen, gilt es kurz zu klären, was das genannte WvW überhaupt ist. Die Abkürzung steht schlicht für World versus World. Ein Massen-PvPvE-Modus, den es seit langer Zeit in Guild Wars 2 gibt und sich großer Beliebtheit erfreut.

Dabei spielen jeweils drei Server in 7 Tage langen Matches auf einer gesonderten Karte gegeneinander. Punkte macht, wer bestimmte Gebäude, Kontrollpunkte und Türme hält. Diese müsst ihr mit Belagerungswaffen einnehmen.

Dabei stehen euch nicht nur die feindlichen Spieler im Weg, sondern auch starke NPC-Kontrahenten, die die Gebäude für ihr Team verteidigen. Zu den Höhepunkten kommt es, wenn zwei oder gar drei Spielergruppen ineinander krachen. Da kann es Kämpfe mit über 200 Spielern geben, was den Modus sehr beliebt macht, auch über die Spielerschaft des MMORPGs hinaus.

Die Karte im WvW heißt „Rand der Nebel“. Sie ist nicht in der normalen Oberwelt verfügbar.

Umstrukturierung steht endlich an, geht in die 6. Testphase

Was war das Problem im WvW? Viele Spieler störten sich bereits sehr lange daran, dass im WvW eben wirklich Server gegeneinander antreten. Was für Fans von anderen MMORPGs merkwürdig klingt, hat in Guild Wars 2 aber jede Berechtigung, denn auf welchem Server ihr zockt, spielt außerhalb des WvWs überhaupt keine Rolle.

Durch die Mega-Server-Technologie, die GW2 einsetzt, können Spieler von allen Servern immer zusammen spielen. Die Serverauswahl wird dadurch schlichtweg irrelevant und es formen sich Communities, Gilden und Freundschaften über verschiedene Server hinweg.

Blöd ist es aber, wenn genau diese Leute dann WvW spielen wollen. Dort spielt euer Server dann plötzlich eine Rolle und ihr könnt vielleicht nicht mit den Leuten zusammen zocken, mit denen ihr immer zusammen spielt. Im schlimmsten Falle müsst ihr sogar gegen sie spielen.

Das führte über die Jahre zu einem Spielerschwund im WvW, den man auch heute noch merkt. Bereits vor Jahren wurde eine Umstrukturierung angekündigt, die es ermöglichen sollte, serverübergreifende Allianzen festzulegen, und mit ihnen im WvW anzutreten.

Was passiert jetzt? Jahrelang schwieg man über die geplanten Änderungen im WvW, doch bereits 2020 nahmen sie erste Züge an. Bereits 5 Betas liefen zu den umfangreichen Umstrukturierungen und im Oktober soll die 6. Beta starten.

Wenn diese gut verläuft, so sehen das zumindest einige Fans, könnten wir 2023 mit dem großen Update rechnen. Passend zur Beta bringt Guild Wars 2 übrigens noch vor dem Start am 14. Oktober, große Balance-Änderungen an den Klassen, die auch das WvW betreffen.

Der bekannte GW2-YouTuber MightyTeapot hat die WvW-Änderungen im Detail analyisiert, wenn ihr tiefer in die Materie gehen möchtet:

Fans freuen sich auf das Update – „Wenn sie das gut machen, höre ich sofort mit BDO auf“

Wie reagieren die Fans? Schaut man sich einmal auf reddit um, wird schnell klar, dass sich die Leute wirklich auf die Umstrukturierung freuen. Aber einige stehen dem auch mit Skepsis gegenüber. Dabei werden häufig nicht die Änderungen selbst angezweifelt.

Viel mehr der Release ist im Unklaren. So sind vorherige Betas teilweise sehr schiefgelaufen oder mussten sogar abgesagt werden. Dennoch sind sich alle in der Sache einig, dass die Änderungen großartig sind, wenn sie denn endlich kommen würde.

Einige Kommentare in einem reddit-Thread, der das Thema umfasst, geben einen tieferen Einblick:

Huge_Chocolate sagt: „Wenn sie die Umstrukturierung richtig machen, könnten sie eine Menge Spieler von ESO und BDO ziehen. Die Modi in diesen Spielen haben massiven Spielermangel, weil sich die Entwickler kaum darum kümmern. Das könnte richtig interessant sein.“

KittenSpronkles schreibt: „Ich würde sofort zurückkommen für ein bisschen WvW-Action. Ich spiele derzeit nur kein Guild Wars 2, weil mein Server im WvW nicht sehr aktiv ist.“

Vaeiy92 sagt: „Ich würde Black Desert sofort verlassen, wenn ArenaNet endlich das richtige WvW-Update bringt.“

Auch andere Änderungen kommen gut an: Neben dem WvW werden auch weitere Anmerkungen in der Roadmap von ArenaNet gelobt. So soll ungefähr alle 3 Wochen ein Update für Guild Wars 2 erscheinen. Dabei kommen alte Events zurück, eine ganz neue Strike-Mission für 10 Spieler erscheint und einige Balance-Änderungen stehen an.

Was haltet ihr persönlich davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

