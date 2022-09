Guild Wars 2: Eine einzige Klasse dominiert gerade das MMORPG – „Ich würde was anderes spielen, aber es ist sinnlos“

Seit der neuen Erweiterung für Guild Wars 2, End of Dragons, ist eine der neuen Klassen absolut dominant. Nun äußerte sich ein Entwickler und gesteht ein Problem ein.

Was ist das für eine Klasse? Bei der dominierenden Klasse geht es um den Ingenieur, genaugenommen um seine neue Elite-Spezialisierung, den Mechanist oder im deutschen „Mech-Lenker“. Dieser fokussiert sich, wie der Name schon andeutet, auf große Mechs, die im Kampf ordentlich Schaden anrichten können.

Das ist nicht nur richtig stark in der aktuellen Meta, sondern erfordert auch vergleichsweise wenig Können vom Spieler ab. Das macht den Mech-Lenker derzeit vor allem im schwierigen Endgame-Content absolut dominant.

Da der Mech-Lenker es sogar schafft, durch simples Drücken seiner automatischen Angriffe vergleichsweise hohen Schaden zu erzielen, ist er für Anfänger in den Raids eine willkommene Wahl. Dadurch kann man sich leichter auf die Bosse und Mechaniken konzentrieren.

Doch auch für Profis ist der Mech-Lenker interessant, denn wenn man ihn so richtig beherrscht, ist auch der Schaden, den er austeilt, kaum zu übertreffen.

Warum ist das ein Problem? Das große Ziel der Entwickler von Guild Wars 2 ist es, alle Klassen im Endgame in etwa gleich gut zu machen. Balancing war im MMORPG, was das angeht, schon immer ein größeres Problem, gerade im Hinblick auf die Gruppendynamik.

Noch vor einigen Jahren war es schlichtweg sinnlos, eine Gruppe ohne Mesmer zu spielen. Durch diverse Patches und Updates hat sich das in den letzten Monaten aber stark verbessert. Viele Klassen haben jetzt Zugang zu mehr Buffs und somit ist auch eine Endgame-Gruppe nicht mehr so stark auf bestimmte Klassen angewiesen.

Dass der Mech-Lenker nun aber so stark ist, dass man theoretisch kaum eine andere DPS-Klasse mitnehmen müsste, ärgert die Fans des Spiels entsprechend sehr.

Seit Neuestem könnt ihr Guild Wars 2 übrigens auch auf Steam spielen:

Mindestens jeder 5. Raidteilnehmer spielt einen Mech-Lenker

Was sind die Auswirkungen? Im PvE-Endgame von Guild Wars 2 ist der Mech-Lenker gerade also absolut dominant – mit riesigem Abstand zu allen anderen Klassen. Ein reddit-User hat nun eine Statistik darüber veröffentlicht, welche der Klassen ungefähr wie oft in Raids, den anspruchsvollsten PvE-Inhalten von Guild Wars 2, auftauchen.

Dort gibt er an, dass in 32,76 % aller Raids ein Mech-Lenker mit am Start ist. Damit liegt er mit riesigem Abstand vor der zweitbeliebtesten Klasse, dem Firebrand, der immerhin in 14,06 % der Raids mitspielen darf.

Danach fällt es noch weiter ab. Der Virtuose auf Platz 3 ist noch in 9,49 % der Raids dabei und der Pestbringer auf dem vierten Platz in 6 %. Besonders hart trifft es die Krieger-Spezialisierung des Bannbrechers, er ist aktuell nur in 0,26 % der Raids vertreten.

Einige Kommentare unter dem Post gehen sogar so weit, dass Leute sagen, dass sie gerne eine andere Klassen spielen würde, darin jedoch kaum einen Sinn erkennen. Der Mech-Lenker sei sowieso viel zu stark, so ein Fan (via reddit).

Die ganze Übersicht könnt ihr hier sehen:

Sogar der Chef reagiert: Der Post sorgte im reddit von Guild Wars 2 für enorm viel Aufsehen. In drei Tagen konnte er 1.200 Upvotes und 641 Kommentare erzielen, was für das Subreddit ein sehr guter Wert ist. Der Post ging so durch die Decke, dass sich sogar der Game Director Joshua Davis selbst zu Wort meldet. Er relativiert und versucht, die Gemüter zu beruhigen.

Er schreibt: „Interne Daten zeigen, dass der Mech-Lenker in 20 % aller Raids vertreten ist, zwischen dem 23. August und heute und nicht in 32,76 %, wie der Ersteller angibt. Ich denke, das liegt auch daran, woher die Daten des Erstellers kommen. Raidcommunities besitzen oft nur selbst erstellte Daten, wenn ich das richtig verstehe. Dennoch ist 20 % wirklich sehr hoch, das möchte ich gar nicht abstreiten. Änderungen sind auf dem Weg.“

Wie genau diese Änderungen im Detail aussehen, wissen wir derzeit noch nicht. Während der nächste Balance-Patch im Oktober schon einige Änderungen bringt, sich aber hauptsächlich auf das PvP fokussiert, soll ein weiterer Patch im November 2022 große Änderungen an den Klassen selbst mitbringen (via GW2 Wiki).

Was haltet ihr davon? Spielt ihr selbst einen Mech-Lenker? Habt ihr in euren Raids ebenfalls einen größeren Anstieg der Klasse bemerkt? Oder findet ihr es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn eine Klasse die anderen dominiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

