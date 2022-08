MMORPG Guild Wars 2 wollte mit Steam-Launch und Twitch-Drops so richtig durchstarten – Hat es geklappt?

Nach 10 Jahren kam das beliebte MMORPG Guild Wars 2 am 23. 08. 2022 endlich auf Steam. Parallel gab es Twitch-Drops, um die Zuschauerzahlen im Streaming anzukurbeln. Manche versprachen sich vom Launch auf der PC-Plattform neue Spieler für das beliebte MMORPG. Wir schauen bei MeinMMO darauf, wie es nach 3 Tagen bei den Steam-Reviews, den Spielerzahlen und den Zuschauerzahlen auf Twitch aussieht.

Das ist die Situation:

Am 28. August 2012 startete das MMORPG in Europa – mit einem eigenen Launcher

10 Jahre später, am 23. August, kam das MMORPG auf Steam. Gerade deutsche Spieler lieben Guild Wars 2, wie man weiß.

Die Grundversion von Guild Wars 2 ist kostenlos auf Steam. Die kostenlose Grundversion ist unserer Ansicht nach seit Jahren eines der besten Free2Play-MMOPRGs überhaupt. Das Spiel bietet aber mittlerweile zahlreiche Erweiterungen, wer das Komplett-Paket mit 2 Erweiterungen und der lebendigen Welt haben will, bezahlt 99,97 €.

Guild Wars 2 ist eines der beliebtesten MMORPGs der Deutschen:

Langjährige Fans machen Werbung für Guild Wars 2 auf Steam

Wie sind die Reviews? Guild Wars 2 hat nach 3 Tagen 85 % positive Reviews und steht bei „sehr positiv.“

Es haben viele kommentiert, die langjährige Fans von Guild Wars 2 sind und das Spiel anderen aus ganzem Herzen empfehlen möchten:

Man lobt die horizontale Progression, dass man keinen endlosen Grind braucht

Die Weiterentwicklung von Guild Wars 2 wird gelobt

Die Community wird als hilfsbereit herausgestellt

Ein Spieler gibt Anfängern in seinem Review umfangreiche Tipps und Tricks, so sollten sie sich von Lootboxen fernhalten und am besten einen PC mit starker CPU verwenden.

Spieler beginnt neu mit Guild Wars 2, fühlt sich von Max-Level-Helden eingeschüchtert

Gibt’s auch negative Reviews? Ja, die gibt es.

Ein Nutzer, der wirklich neu angefangen hat, verlor schnell die Lust an Guild Wars 2, denn schon kurz nach dem Start begegneten ihm überall Max-Level-Charaktere auf Flug-Mounts, die leuchteten wie eine Disco-Kugel.

Der Steam-Nutzer sagt, er sei sehr unzufrieden mit seinen ersten Stunden im Spiel, er würde lieber alleine spielen oder mit Leuten in seinem Level.

Ein anderer Steam-Nutzer kritisierte, er hätte nach 10 Jahren mal wieder in Guild Wars 2 reingeschaut und sei heute entsetzt über die Grafik des Spiels. Guild Wars 1 sei da ja schöner gewesen.

Ein dritter Nutzer sagt: Die positiven Reviews würden vom reddit zu Guild Wars 2 gefördert werden (via reddit): Daher würden so viele Spieler positive Reviews schreiben, obwohl sie nur so kurz die Steam-Version gespielt haben. Er selbst kritisiere aber die Weiterentwicklung des Titels seit einigen Jahren.

Eines der beliebtesten MMORPGs in Deutschland soll nach 10 Jahren endlich auf Steam kommen – Bringt das neue Spieler?

Wie läuft’s mit den Spielerzahlen auf Steam im Vergleich zu anderen MMORPGs?

Wie sind die Spielerzahlen? Die Spielerzahlen auf Steam sind bescheiden. Man kommt auf einen Peak von 5.510 Spielern zum Release. Damit wird man wohl letztlich keinen großen Wirbel erzeugen. Das ist bitter, weil Guild Wars 2 den Steam-Start auch durch zusätzliche Promo-Aktionen anheizen wollte.

Vergleichbare MMORPGs wie ESO (13.697), Black Desert (14.795) und Final Fantasy XIV (26.376) haben im aktuellen Durchschnitt ein Vielfaches der Spielerzahlen, die Guild Wars 2 in der Spitze zum Steam-Release erreicht. World of Warcraft ist nicht über Steam spielbar. Lost Ark, das nur über Steam spielbar ist, hat auf Steam mit 177.599 Spielern eine ganz andere Dimension.

Auch bei den Reviews fällt auf, dass viele Steam-Nutzer, die sagen, sie hätten tausende von Stunden im Spiel absolviert, nur wenige Minuten in der Steam-Version von Guild Wars 2 verbracht haben. Sie spielen wohl einfach im normalen Client weiter.

Fast 50.000 Zuschauer über Twitch Drops erreicht

So läuft’s auf Twitch: Auf Twitch hat man mit dem Steam-Release und begleitenden Twitch-Drops einen kurzfristigen Hype hinbekommen: In der Spitze sahen 49.945 Zuschauer zu, doch solche Hypes durch Twitch-Geschenke sind nicht nachhaltig. Die Zuschauerzahlen haben sich in der Spitze nach wenigen Tagen schon wieder mehr als halbiert.

Der Peak von 49.943 Zuschauern am 23. August war im Vergleich zum 22. August gewaltig, wo man in der Spitze nur 2.394 Zuschauer erreichte

Aber schon am 25. August schaffte man in der Spitze nur noch 23.423 gleichzeitige Zuschauer

Die Zahl dürfte in den nächsten Tagen weiter rapide fallen

Die größten Streamer auf Twitch waren keine „neuen Streamer“, sondern die Stamm-Streamer von Guild Wars 2, wie Mukluk oder MightyTeapot, die einfach viel mehr Zuschauer als sonst hatten.

In Deutschland erreichte die Fanseite „GuildNews“ einen Spitzenwert von 1.416 gleichzeitigen Zuschauern auf Twitch (via sullygnome).

Das Ziel für ArenaNet, mal wieder Präsenz auf Twitch zu zeigen, ist mit den Twitch-Drops sicher gelungen.

Die Twitch-Drops gehen vom 23. August bis zum 28. August. Wer alle Preise abstauben will, muss 10 Stunden Twitch laufen haben: (via

Guild wars 2 besticht Spieler mit Twitch Drops, um sie zum Zuschauen zu bringen. Eine beliebte Taktik.

Das steckt dahinter: Wahrscheinlich fehlt „neuen Spielern“ in dieser Version von Guild Wars 2 die Erfahrung, auf einem gänzlich neuen Server anzufangen. So ein „Fresh-Start“-Server wäre für einen großen Steam-Release wohl wertvoll gewesen, verträgt sich aber nur schwer mit der Server-Struktur von Guild Wars 2.

Wir haben euch in einem großen Artikel die besten MMOs und MMORPGs vorgestellt:

