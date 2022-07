Eines der beliebtesten MMORPGs in Deutschland soll nach 10 Jahren endlich auf Steam kommen – Bringt das neue Spieler?

Endlich gibt es neue Hinweise auf den Steam-Release von Guild Wars 2. Dieser soll vor allem neue Spieler in das MMORPG locken, denn bereits vorhandene dürfen auf Steam nicht mitspielen. Wir von MeinMMO schauen uns an, ob das funktionieren kann.

Wann kommt GW2 auf Steam? Einen offiziellen Termin für den Steam-Launch des MMORPGs gibt es aktuell noch nicht, aber einige sehr gute Hinweise auf den Release verdeutlichen sich gerade. Denn am Morgen des 29. Julis gab es auf der Steampage von Guild Wars 2 erhebliche Änderungen (via Steam).

Diese nahm sich ein reddit-User genauer unter die Lupe und entdeckte in der API der Website SteamDB tatsächlich ein Releasedatum. Der 23. August 2022 wird dort angegeben. Das allein ist aber noch kein Grund, ein festes Datum zu nennen und könnte auch nur ein Platzhalter sein (via reddit).

Was deutet noch darauf hin? Allerdings wäre der 23. August auch der genau 10. Geburtstag von Guild Wars 2. Das MMORPG erschien am selben Tag im Jahre 2012. Außerdem ist der 23. August auf der offiziellen Roadmap von GW2 als wichtiger Tag markiert, gemeinsam mit den Worten „Gamescom Happy Hour“.

Nun ist weder Entwickler ArenaNet noch Publisher NCSoft auf der offiziellen Ausstellerliste der gamescom, wohl aber Steambetreiber Valve selbst (via gameswirtschaft). Das alles könnte aktuell für eine Enthüllung des Steam-Releases auf der gamescom stehen und macht den 23. August als Steam-Launch sehr wahrscheinlich.

Auch ohne Steam gehörte Guild Wars 2 schon zu den größten 5 MMORPGs in Deutschland 2021:

Guild Wars 2 wird attraktiver für neue Spieler

Wem bringt der Steam-Release was? Das MMORPG möchte damit in erster Linie für ganz neue Spieler relevanter werden und auffallen. Dazu bringen die Entwickler auch momentan die erste Staffel der lebendigen Welt zurück. Das ist besonders, denn den praktischen Anfang der Geschichte konnte man bis dato gar nicht spielen.

Auch der Anfang der Levelphase soll überarbeitet und einsteigerfreundlicher werden. Gemeinsam mit dem Steam-Release und der Umstellung auf Free2Play im August 2015 ist das MMORPG dann so spannend für Neueinsteiger, wie noch nie zuvor.

Was bringt es nicht? Spannend ist dabei auch, dass sich der Steam-Launch scheinbar wirklich nur an ganz neue Spieler richtet. Habt ihr bereits einen Guild Wars 2-Account, könnt ihr diesen nämlich nicht mit der Steam-Version des Games spielen. Einen entsprechenden Hinweis findet man auf der Steampage von GW2.

Im Spiel können am Ende zwar trotzdem alle gemeinsam spielen, doch eine Verlinkung von GW2-Account und Steam-Account ist wohl nicht möglich.

Dennoch freuen sich die aktiven Spieler ebenfalls auf den Launch in Steam. Neue Spieler würden dem 10 Jahre alten MMORPG guttun. Auch die damit einhergehenden Neuerungen wie der neue Anfang und die Rückkehr der lebendigen Welt Staffel 1 kommen gut bei den Fans an.

Wird der Steam-Launch neue Spieler bringen?

Einschätzung der Lage: Steam ist eine enorm populäre Plattform unter Gaming- und MMORPG-Fans. Dass die Portierung bereits laufender Titel auf Steam ebenfalls große Erfolge bringen kann, haben andere Genrevertreter wie Final Fantasy XIV, Black Desert und Elder Scrolls Online bereits bewiesen.

Das liegt vor allem daran, dass die Einstiegshürde für neue Spieler geringer wird. Gleichzeitig steigt die Sichtbarkeit eines Titels dank Steam.

Allerdings ist Guild Wars 2 mittlerweile gut in die Jahre gekommen. Man sieht dem MMORPG seine 10 Jahre an vielen Stellen an und selbst einige Gameplayelemente sind nach so vielen Jahren einfach nicht mehr aktuell und gut.

Dass der Steam-Launch die große Wiedergeburt von Guild Wars 2 wird, ist unwahrscheinlich. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass es dem MMORPG langfristig besser gehen wird, dank des Release und den neuen Spielern auf Steam.

Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass der Steam-Launch eine große Chance für Guild Wars 2 ist, oder geht ihr eher davon aus, dass das MMORPG auf der Plattform untergeht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Dass GW2 ausgerechnet in Deutschland so beliebt ist, folgt einem Trend, den sich MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch genauer angesehen hat: Deutsche Spieler lieben MMORPGs wie GW2 und ESO, aber mögen Final Fantasy nicht so sehr – Woran liegt das?