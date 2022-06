Das beliebte lesbische Paar aus Guild Wars 2 wird endlich heiraten – Entwickler erzählen, wie es dazu kam

In dem letzten Kapitel von Guild Wars 2: End of Dragons haben die beiden Fan-Favoriten Kasmeer und Marjory sich gegenseitig einen Heiratsantrag gemacht. Die Entwickler verraten, wie lang und steinig der Weg zu dieser Szene war.

Das sind Kasmeer und Marjory: Die beiden Charaktere begleiten die Spieler von Guild Wars 2 durch die Geschichte der „Lebendigen Welt“ schon seit vielen Jahren. Kasmeer wurde in eine reiche Adelsfamilie hineingeboren, doch die Familie verlor ihr ganzes Vermögen wegen der Spielschulden ihres Bruders Kyle.

Um sich irgendwie über Wasser zu halten, suchte Kasmeer nach Arbeit und fand sie in der Detektei Delaqua. Diese gehört Marjory Delaqua, einer Nekromantin mit Canthanischen Wurzeln.

Die beiden Frauen wurden zu Partnern und durchlebten im Verlauf der Story von Guild Wars 2 zusammen zahlreiche Abenteuer und Gefahren. Obwohl ihre Pfade sich immer wieder trennten, entwickelte sich zwischen den beiden eine romantische Beziehung.

Im letzten Kapitel von End of Dragons wurde diese Beziehung durch einen doppelten Heiratsantrag zementiert. Die Entwickler Matthew Medina und Morgan Lockhart sprechen über die Entwicklung des Paares und die Schwierigkeiten bei der wichtigsten Szene im Epilog.

Die Idee, den Heiratsantrag ins Epilog des Addons zu packen, kam dem Narrative Designer Metthew Medina. Da die Beziehung der beiden Charaktere sich zu dem Zeitpunkt schon über mehrere Kapitel erstreckt hatte, gab es auch schon mehrere Anläufe, um die „Jory und Kas“ zu verheiraten. Doch irgendwie war nie der richtige Zeitpunkt dafür:

Als sich ihre Story weiterentwickelte, gab es zwei weitere Zeitpunkte, an denen der Narrative Team überlegt hat, ihre Beziehung zu formalisieren: Am Ende von Guild Wars 2: Heart of Thorns und erneut am Ende von Guild Wars 2: Path of Fire.

[…] Aber das Timing einer solchen Ankündigung war nicht ideal und wir haben diese Pläne immer weiter in die Zukunft verschoben. Vielleicht in eine Zeit, wenn Tyria gerade nicht total am Brennen ist und die Charaktere einen ruhigen Moment mit den Freunden haben würden.