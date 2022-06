MMORPG Guild Wars 2 überarbeitet überraschend alten Content aus 2012 – Weckt Hoffnung auf neue Dungeons

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Was sagt ihr zu den Änderungen? Machen sie die Dungeons für euch interessanter oder befürchtet ihr, dass nun nur noch bestimmte Wege gelaufen werden, weil alle die gleichen Belohnungen bringen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Was brachte der Patch noch? Neben den Anpassungen an den Dungeons brachte der Patch vor allem Bugfixes, kleine QoL-Änderungen und das Event Drachengepolter , das bis zum 28. Juni läuft:

Was spricht für neue Dungeons? Viele Spieler wundern sich, warum ArenaNet gerade jetzt eine solche Änderung an Guild Wars 2 vornimmt. Einen echten Anlass dafür gab es nicht. Im reddit wird deshalb spekuliert, dass mit der neuen Lebendigen Welt Dungeons zurückkehren könnten.

Guild Wars 2 startete zum Release 2012 mit acht Dungeons, die jeweils einen Story-Mode und drei bis vier härtere Wege boten. Seitdem kam jedoch kein neues Dungeon mehr ins Spiel, sondern man fokussierte sich auf andere Arten der Instanzen. Eine überraschende Änderung am 7. Juni weckt nun aber Hoffnungen für neue Dungeons in der Zukunft.

