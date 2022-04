Guild Wars 2 bringt heute endlich den Content, auf den Fans seit 9 Jahren warten

In Guild Wars 2 erscheint heute, am 19. April, das erste große Update seit der neuen Erweiterung End of Dragons. Mit dabei sind die ersten Challenge Modes für die Angriffsmissionen und die ersten Episoden der Lebendigen Welt Staffel 1. Und genau auf diese Episoden haben die Spieler seit 2013 gewartet.

Was ist das für ein Update? Der neue Patch wird heute, voraussichtlich um 18:00 Uhr, aufgespielt und kann direkt heruntergeladen werden. Das Update kostet nichts und eine Downtime gibt es ebenfalls nicht.

Das Update bringt einige größere Neuerungen, darunter:

Den Herausforderungsmodus für die Angriffsmission Ätherklingen-Unterschlupf. Diese soll den Schwierigkeitsgrad des raidähnlichen Contents für 10 Spieler deutlich erhöhen.

Eine neue Protokoll-Funktion für das WvW.

Die Rückkehr der ersten Episoden der Lebendigen Welt Staffel 1, die zudem einige starke Überarbeitungen bekommen hat.

Neue, einzigartige Skins und Belohnungen.

Eine Anpassung an den Jade-Bots, die für ein Loot-Problem im WvW gesorgt hat, wird rückgängig gemacht.

Vor allem die Lebendige Welt wird von vielen Spielern sehnsüchtig erwartet. Denn diese wurde zwar 2013 veröffentlicht, war aber nur temporär spielbar. Seitdem klaffte eine Lücke in der Story von Guild Wars 2.

Guild Wars 2 schließt nach 9 Jahren eine große Lücke

Was war die Lebendige Welt Staffel 1? Bei diesem Projekt ging es darum, dass alle 2 bis 4 Wochen ein neues Update aufgespielt wurde. Das setzte die Story fort und brachte einige einschneidende Events mit sich. So wurden mehrere Gebiete durch Angriffe zerstört oder verändert. Die Welt war also wirklich lebendig.

Allerdings verschwanden diese Inhalte nach 2 bis 4 Wochen wieder. Zerstörte Städte wie etwa Löwenstein blieben, doch die Story konnte nicht nachgeholt werden. Wer heute mit Guild Wars 2 anfängt, hat zwischen dem Grundspiel und der Lebendigen Welt Staffel 2 einfach eine Lücke und trifft plötzlich auf Charaktere, die zuvor noch völlig unbekannt waren.

Diese Lücke soll nun nach und nach geschlossen werden. Einen ersten Schritt dazu gab es bereits 2021, als die Entwickler die Verrückte Marionette zurückgebracht hatten.

Insgesamt gab es 20 Episoden, die nun nach und nach in Updates wieder ins Spiel kommen werden sollen.

Wie sieht diese Rückkehr genau aus? Die neue Lebendige Welt Staffel 1 wurde etwas angepasst, da die ursprüngliche Fassung nicht für das aktuelle Chronik-System gedacht war. Viele Inhalte wird es also in Instanzen geben, die zudem linearer werden.

Zudem wurden die Story und die Dialoge an einigen Stellen angepasst, um den modernen Standards von ArenaNet zu entsprechen. Immerhin lagen über 9 Jahre zwischen der ersten Instanz im Januar 2013 und dem Release nun im April 2022.

Mit dem neuen Update werden jedoch nur die ersten Episoden der Lebendigen Welt Staffel 1 zurückgebracht. Insgesamt soll es 5 Updates geben, die über das Jahr verteilt werden. Update 2 ist für den 24. April geplant, wie ihr der neuen Roadmap entnehmen könnt:

Was sagt ihr zur Rückkehr der Lebendigen Staffel 1? Ist das der richtige Schritt oder hätten die Entwickler ihre Zeit lieber in neue Inhalte stecken sollen?