Altes MMORPG verdreifacht seine Spielerzahlen, obwohl es keinen neuen Content mehr bekommt

2005 veröffentlichte ArenaNet mit Guild Wars den ersten Teil einer Spiele-Reihe, die dank Guild Wars 2 auch heute noch sehr beliebt ist. Allerdings haben sich die Spielerzahlen des ersten Teils in den letzten Jahren verdreifacht. Darum werden nun sogar neue Server in Korea eröffnet.

Wie steht es um Guild Wars 1?

Guild Wars 1 hat 2009 die letzte Erweiterung veröffentlicht. Im Anschluss wurden die Content-Updates immer kleiner, bis dann 2012 mit Guild Wars 2 der Nachfolger veröffentlicht wurde.

In den ersten Jahren nach dem Release bekam der erste Teil von Guild Wars noch regelmäßige Balance-Anpassungen und kleinere Patches, doch der Support wurde immer weiter heruntergefahren.

2018 kam es dann zu einem Brand bei den Servern des Spiels, die daraufhin komplett in die Cloud von Amazon verlagert wurden. Dabei wurde jedoch der Ping für Spieler aus Asien deutlich schlechter.

Nun meldete sich der Game Director von Guild Wars 1 und gab einen Einblick hinter die Kulissen. So sollen sich die Spielerzahlen seit 2018 mehr als verdreifacht haben, weswegen es jetzt einige Anpassungen gibt.

Neue Server in Korea und das anstehende Jubiläum im April

Was ändert sich? Am 26. April feiert Guild Wars seinen 17. Geburtstag. Passend dazu wurde am 14. April ein lokales Datencenter für Spieler aus Asien eröffnet. Der Standort dafür ist Seoul in Korea. Damit sollen vor allem die asiatischen Spieler wieder an den alten Titel herangeführt werden.

Schon seit Jahren betonen die Entwickler bei ArenaNet, dass Guild Wars 1 auf absehbare Zeit nicht abgeschaltet wird. Dieser neue Schritt untermauert diese Aussage.

Der YouTuber TheLazyPeon hat sich 2021 Guild Wars 1 nochmal genauer angesehen:

Kommen denn gar keine Updates mehr? Doch. So gab es 2019 einen überraschenden Patch, der einige „Quality of Life“-Änderungen vorgenommen hat. Er brachte neue Grafik-Anpassungen, einen Master Volume Slider, eine Uhr und einen rahmenlosen Fenstermodus, den es zuvor nicht gegeben hatte.

Im April 2020 wurden dann zum 15. Geburtstag neue Elite-Fähigkeiten für das PvE eingeführt, die einfach Spaß machen sollen (via GuildWiki.) Sie lassen sich zudem nur während des Geburstags-Events erspielen, das auch dieses Jahr Ende April beginnen und zwei Wochen andauern wird.

Ob es 2022 eine Neuerung zum Geburtstag geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Im reddit hoffen es jedoch einige, aufgrund der guten Spielerzahlen der letzten Jahre.

Guild Wars 1 hat ein starkes Klassensystem, aber fehlender Content macht es unattraktiv

Sollte man jetzt noch in Guild Wars 1 einsteigen? Jein. Fest steht, dass dieses Spiel keine großen Content-Updates mehr bekommen wird. Es ist also kein MMO, das ihr über Jahre spielen werdet.

Doch Guild Wars kann vor allem mit seinem coolen Build-System überzeugen. Jede Klasse hat über 250 Fähigkeiten und zudem kann man eine „Zweitklasse“ haben, die einem dann Zugriff auf weitere 250 Skills bringt.

In den Kampfzonen, Dungeons und dem PvP könnt ihr jedoch nur 8 dieser Fähigkeiten einsetzen. Ihr müsst euch im Vorfeld also schon ein passendes Build zurechtlegen.

Grafisch ist Guild Wars 1 jedoch ordentlich in die Jahre gekommen.

Guild Wars 1 bietet mit allen 3 Kampagnen und der Erweiterung viel Inhalt für wenig Geld (die Complete Collection kostet im offiziellen Shop rund 40 Euro):

Allein mit den Story-Quests und -Missionen könnt ihr euch über 100 Spielstunden beschäftigen. Diesen folgen etliche Nebenquests und kleinere Geschichten.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eure Charaktere optisch und spielerisch aufzuwerten.

Einige Bosse und Missionen sind echt knackig und machen richtig Spaß.

Das Spiel bietet euch mit seinem Titel-System jede Menge aufwendige Achievements, darunter das Erkunden aller Karten auf 100 % oder das Besiegen aller Gegner auf allen Karten im schweren Modus.

Eine Besonderheit liegt zudem darin, dass ihr erspielte Erfolge in Guild Wars 1 dank der Halle der Monumente in Skins und Erfolgspunkte im Nachfolger Guild Wars 2 umwandeln könnt.

