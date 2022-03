Chef von Aion macht ein neues, düsteres Action-MMORPG – Soll noch 2022 im Westen erscheinen

EGON: Inferna Bellum ist ein neues Action-MMORPG, das vom ehemaligen Chef von Aion und Lineage 2 entwickelt wird. Es soll Dark-Fantasy enthalten und gleichzeitig für PC und Mobile erscheinen. Der weltweite Release ist für die zweite Hälfte von 2022 geplant.

Was ist das für ein MMORPG? EGON: Inferna Bellum wurde ursprünglich als Projekt T angekündigt und befindet sich seit einigen Jahren in der Entwicklung. Es wird von einer koreanischen Firma umgesetzt, soll aber weltweit erscheinen.

Gespielt wird in der Iso-Perspektive wie in Lost Ark

Es gibt 6 verschiedene Klassen, aus denen ihr wählen könnt – Knight, Cleric, Assassin, Warrior, Archer und Wizard

Es gibt Dungeons und Boss-Raids, denen ihr euch stellen könnt

Es wird ein Pet-System geben, über das ihr auf dem Schlachtfeld stärker werden sollt

Im PvP gibt es Belagerungen und ein Battle Royale mit 1.000 Spielern, das gespielt wird, bis nur noch eine Person am Leben ist

Auf YouTube finden sich derzeit mehrere kurze Videos, die jeweils 30 Sekunden Gameplay der verschiedenen Klassen zeigen. Wir haben euch einen kurzes, allgemeines Video zum PvE eingebunden:

Ehemaliger Chef von Aion leitet die Entwicklung

Wer steckt hinter dem Spiel? Entwickelt wird EGON: Inferna Bellum vom koreanischen Studi Round Planet. Das wiederum wird von Kim Yeong-Seong, der als Director bei NCSoft für Aion und Lineage 2 zuständig war.

Itoxi wiederum wird das Spiel weltweit als Publisher vertreiben. Itoxi hat sich zuletzt die Rechte für Astellia gekauft und hat ansonsten einige unbekannte Mobil-Games im Portfolio.

Laut den Kollegen von MMORPG.org.pl sollen an der Entwicklung des MMORPGs etwa 120 Mitarbeiter beteiligt sein.

Drei Concept Arts zum neuen MMORPG.

Wann erscheint das Spiel? Ursprünglich war der Release in Korea für 2021 geplant, doch das verzögerte sich durch die Pandemie. Nun soll der Start 2022 stattfinden und laut MMORPG.org.pl auch direkt im Westen stattfinden.

In einem Zitat heißt es dort, dass sich EGON: Inferna Bellum laut Kim Yeong-Seong sowohl an koreanische, als auch an westliche Spieler richten.

Derzeit können sich allerdings nur Spieler mit einer koreanischen Telefonnummer vorab für das MMORPG registrieren.

Was sagt ihr zu dem MMORPG? Spricht euch die Optik an oder habt ihr erstmal genug von Action-MMORPG in der Iso-Perspektive?

Falls nicht, könnt ihr euch 2022 auf Project TL freuen. Dieses MMORPG von NCSoft erscheint für PC und Konsole und erinnert vom Gameplay her an Lost Ark:

