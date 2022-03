Guild Wars 2: Alle 54 legendären Waffen und wie ihr sie bekommt

Die legendären Waffen in Guild Wars 2 sind die stärksten und interessantesten Waffen im Spiel. In diesem Guide verraten wir von MeinMMO, wie ihr an die Legendarys alle drei Generationen kommt.

Was sind legendäre Waffen? Die legendären Waffen haben zusammen mit den aufgestiegenen Waffen die besten Stats im Spiel. Allerdings haben sie zwei weitere Besonderheiten:

Zum einen hat jede Waffe einen einzigartigen Skin mit eigenen Fußabdrücken

Zum anderen könnt ihr die Werte und Sigille auf der Waffe jederzeit nach euren Wünschen verändern

Wie bekommt man legendäre Waffen? Das ist ganz unterschiedlich. Denn jeder Waffentyp hat eine legendäre Waffe im Grundspiel, für die ihr wahlweise das Crafting leveln oder viel Gold im Handelsposten bezahlen könnt. Das Großschwert bekam sogar insgesamt 4 Skins spendiert.

Zudem hat jede legendäre Waffe einen Skin, der hinter einem speziellen Erfolg steckt und mit der Erweiterung Heart of Thorns ins Spiel gekommen ist.

In diesem Guide stellen wir euch beide Möglichkeiten vor, um an legendäre Waffen zu kommen, auch die aus der neusten Erweiterung End of Dragons.

Die 21 legendären Waffen der ersten Generation – Das Grundspiel

Welche legendären Waffen gibt es in der Generation 1? In der ersten Generation gibt es diese 21 Legendarys:

Blitz – Schwert

Das Raubtier – Gewehr

Der Bierrat – Streitkolben

Der Bifröst – Stab

Der Minnesänger – Fokus

Der Moloch – Hammer

Der Träumer – Kurzbogen

Die Flammensucher-Prophezeiung – Fokus

Düsternis – Großschwert

Sonnenaufgang – Großschwert

Ewigkeit – Großschwert (Kreiert aus Düsternis + Sonnenaufgang)

Forstfang – Axt

Heuler – Kriegshorn

Kamohoali’i Kotaki – Speer

Knaller – Pistole

Kraitkin – Dreizack

Kudzu – Langbogen

Meteorlogikus – Zepter

Raserei – Harpunenschleuder

Rodgort – Fackel

Verbrenner – Dolch

Diese könnt ihr wahlweise herstellen oder direkt für Gold im Handelsposten kaufen.

Das ist immer gleich bei der Herstellung der legendären Waffen der Generation 1

Grundsätzlich benötigt ihr für jede legendäre Waffe die vier folgenden Dinge:

Den Precursor – eine bestimmte und benannte exotische Waffe

Eine Gabe der Waffe, dessen Materialien immer vom Beruf der Waffe abhängen (mehr dazu bei der jeweiligen Waffe). Die passenden Berufe der Waffen auf Stufe 400 (etwa Waidmann und Lederer beim Bogen)

Die Gabe der Meisterschaft

Die Gabe des Schicksals

Diese vier Gegenstände packt ihr in die Mystische Schmiede, die ihr beispielsweise in Löwenstein finden könnt. Danach erhaltet ihr dort die legendäre Waffe.

Wie bekomme ich den Precursor? Den Precursor bekommt ihr aus zufälligen Drops von Gegnern, durch das Zusammenschmieden von 4 seltenen oder exotischen Waffen in der Mystischen Schmiede (purer Zufall) und im Handelsposten für Gold.

Seit Heart of Thorns gibt es außerdem einen speziellen Erfolg, über den ihr jeden Precursor einmalig bekommen könnt. Oft ist die Herstellung am Ende des Erfolgs aber teurer als der Kauf direkt im Handelsposten. Die Quests lohnen sich also nur für Leute, die wirklich Lust darauf haben und gerne Erfolge jagen.

Was ist die Gabe der Meisterschaft und wie bekomme ich sie? Die Gabe der Meisterschaft stellt ihr in der Mystischen Schmiede her, indem ihr die folgenden vier Gegenstände dort zusammen schmiedet:

250 Obsidianscherben. Die gibt es an den folgenden Orten: Für 2.100 Karma bei Taktikerin Todesschreiter beim Balthasar-Tempel (der Tempel muss erobert sein) Bei Händlern der Lebendigen Welt Staffel 3 oder 4 für die Währungen Entfesselte Magie oder Flüchtige Magie Aus Banditen-Truhen in der Silberwüste In der Gildenhalle für Gildenbelobigungen Für 15 Fraktal-Relikte und 24 Silber in der Fraktal-Lobby

1 Blutsteinscherbe Bekommt ihr für 200 Geister-Scherben bei Miyani, dem NPC an der Mystischen Schmiede

1 Gabe der Erkundung Einmal die komplette alte Welt von Tyria (Grundspiel) erkunden

1x Gabe der Schlacht Über den passenden Belohnungspfad im WvW.



Die Gabe der Schlacht gibt es über den passenden Belohnungspfad im WvW.

Was ist die Gabe des Schicksals und wie bekomme ich sie? Die Gabe des Schicksals stellt ihr in der Mystischen Schmiede her, in dem ihr die folgenden 4 Gegenstände verschmelzt:

250 Ektoplasmakugeln

77 Mystischer Glücksklee

1 Gabe der Macht, bestehend aus: 250 Scheußlicher Fangzahn 250 Gepanzerte Schuppe 250 Antike Knochen 250 Scheußliche Klauen

Gabe der Magie, bestehend aus: 250 Phiolen mit kraftvollem Blut 250 Haufen kristallinen Staubs 250 Kunstvolle Totems 250 Kraftvolle Giftbeutel



Das Nervigste an dieser Gabe sind die 77 Mystischer Glücksklee. Denn hier braucht ihr einiges an Geld und Glück. Denn der Klee ist an euch gebunden und kann nicht gehandelt werden. Ihr bekommt es in großen Mengen nur über die Mystische Schmiede, indem ihr die folgenden 4 Gegenstände darin platziert:

1x Obsidian-Scherbe

1x Mystische Münze

1x Ektoplasmakugel

6x Stein der Weisen, die ihr für Geister-Scherben bei Miyani an der Mystischem Schmiede kaufen könnt

Allerdings habt ihr immer nur eine 33 % Chance auf Glücksklee. In den anderen 67 % der Fälle bekommt ihr meist nur Materialien zurück. Unter anderem aber auch die 250 T6-Materialien, die ihr sowieso benötigt. Besorgt euch also den Glücksklee als Erstes.

Die 250 T6-Materialien in Form von Blut, Knochen und Co. bekommt ihr am leichtesten über Loorbeeren oder alternativ im Handelsposten. Die Ektoplasmakugeln gibt es ebenfalls recht günstig im Handelsposten oder alternativ für das Wiederverwerten von gelber und exotischer Ausrüstung.

Die Eisigen Runensteine: Für jede legendäre Waffe gibt es eine spezielle Gabe, die ihr herstellen müsst. Doch in dieser Gabe sind immer 100 Eisige Runensteine enthalten. Die Runensteine bekommt ihr im Gebiet Eisklamm-Sund nördlich von Hoelbrak. Sie kosten 1 Gold pro Stück.

Bei diesem Händler bekommt ihr die Eisigen Runensteine.

Blitz – Schwert

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Schockangriff, Gabe des Blitzes, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Schockangriff

Gabe des Blitzes 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Luft Gabe des Metalls Waffenschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Mithrilbarren 250 Dunkelstahlbarren 250 Platinbarren Gabe des Blitzeinschlags Konstrukteur auf 400 250 Orichalcumbarren 100 Geladene Magnetsteine 250 Gazeballen 1 Gabe Ascalons 500 Tränen Ascalons (Dungeonmarken aus den Katakomben von Ascalon)



Das Raubtier – Gewehr

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Der Jäger, Gabe des Raubtiers, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Der Jäger

Gabe des Raubtiers 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Heftigkeit Gabe des Holzes Waidmann auf 400 250 Antike Holzplanken 250 Alte Holzplanken 250 Harte Holzplanken 250 Abgelagerte Holzplanken Gabe der Dunkelheit Lederer auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Orrianischer Trüffel 100 Onyx-Magnetsteine 1 Gabe des Wissens 500 Wissenskristalle (Dungeonmarken aus dem Schmelztiegel der Ewigkeit)



Der Bierrat – Streitkolben

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Der Energetisierer, Gabe des Bierrats, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Der Energetisierer

Gabe des Bierrats 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Energie Gabe des Metalls Waffenschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Mithrilbarren 250 Dunkelstahlbarren 250 Platinbarren Gabe der Unterhaltung Rüstungsschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 5 Kiste voll Spaß 250 Gazeballen 1 Gabe Edelmanns 500 Beetletuns Siegel (Dungeonmarken aus Caudecus Anwesen)



Der Bifröst – Stab

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Die Legende, Gabe des Bifrösts, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Die Legende

Gabe des Bifrösts 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Auslöschung Gabe der Energie Konstrukteur auf 400 250 Haufen kristallinen Staubs 250 Haufen weißglühenden Staubs 250 Haufen leuchtenden Staubs 250 Haufen strahlenden Staubs Gabe der Farben Chefkoch auf 400 100 Nicht identifizierte Farben 250 Haufen kristallinen Staubs 100 Opalkugeln 1 Gabe Zhaitans 500 Scherben des Zhaitan (Dungeonmarken aus der Ruinenstadt Arah)



Der Minnesänger – Fokus

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Der Barde, Gabe des Minnesängers, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Der Barde

Gabe des Minnesängers 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Energie Gabe der Energie Konstrukteur auf 400 250 Haufen kristallinen Staubs 250 Haufen weißglühenden Staubs 250 Haufen leuchtenden Staubs 250 Haufen strahlenden Staubs Gabe der Musik Juwelier 400 250 Orichalcumbarren 250 Gazeballen 100 Opalkugeln 1 Gabe Edelmanns 500 Beetletuns Siegel (Dungeonmarken aus Caudecus Anwesen)



Der Moloch – Hammer

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Der Koloss, Gabe des Molochs, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Der Koloss

Gabe des Molochs 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill des Wohlwollens Gabe des Metalls Waffenschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Mithrilbarren 250 Dunkelstahlbarren 250 Platinbarren Phiole mit Quecksilber Juwelier auf 400 250 Silberdublone 150 Geschmolzene Magnetsteine 250 Stahlbarren 1 Gabe des Schmieds 500 Manifeste des Maulwetariats (Dungeonmarken aus Umarmung der Betrübnis)



Der Träumer – Kurzbogen

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Der Liebhaber, Gabe des Träumers, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Der Liebhaber

Gabe des Träumers 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Reinheit Gabe des Holzes Waidmann auf 400 250 Antike Holzplanken 250 Alte Holzplanken 250 Harte Holzplanken 250 Abgelagerte Holzplanken Einhornstatue Juwelier auf 400 250 Orichalcumbarren 100 Opalkugel 100 Chrysolkollkugel 1 Gabe der Dornen 500 Tödliche Blüten (Dungeonmarken aus dem Zwielichtgarten)



Die Flammensucher-Prophezeiung – Fokus

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Die Auserwählten, Gabe der Flammensucher-Prophezeiung, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Die Auserwählten

Gabe der Flammensucher-Prophezeiung 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill des Kampfes Gabe des Metalls Waffenschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Mithrilbarren 250 Dunkelstahlbarren 250 Platinbarren Gabe der Geschichte Schneider auf 400 250 Haufen kristallinen Staubs 250 Getrocknete gehärtete Lederflicken 100 Onyx-Magnetsteine 1 Gabe Ascalons 500 Tränen Ascalons (Dungeonmarken aus Ascalon)



Düsternis – Großschwert

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Dämmerung, Gabe der Dünsternis, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Dämmerung

Gabe der Düsternis 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill des Blutes Gabe des Metalls Waffenschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Mithrilbarren 250 Dunkelstahlbarren 250 Platinbarren Gabe der Dunkelheit Rüstungsschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 getrocknete gehärtete Lederflicken 100 Onyx-Magnetsteine 1 Gabe Ascalons 500 Tränen Ascalons (Dungeonmarken aus Ascalon)



Forstfang – Axt

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Zahn des Frostfangs, Gabe des Frostfangs, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Zahn des Frostfangs

Gabe des Frostfangs 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill des Eises Gabe des Holzes Waidmann auf 400 250 Antike Holzplanken 250 Alte Holzplanken 250 Harte Holzplanken 250 Abgelagerte Holzplanken Phiole mit flüssiger Flamme Chefkoch auf 400 250 Geisterchilli 100 Geschmolzener Magnetstein 100 Zerstörer-Magnetstein 1 Gabe des Baelfeuers 500 Flammen-Legion-Charr-Schnitzereien (Dungeonmarken aus der Flammenzitadelle)



Heuler – Kriegshorn

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Carcharias, Gabe des Heulers, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Carcharias

Gabe des Kamohoali’i Kotakis 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Treffsicherheit Gabe des Holzes Waidmann auf 400 250 Antike Holzplanken 250 Alte Holzplanken 250 Harte Holzplanken 250 Abgelagerte Holzplanken Wolfsstatue Chefkoch auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Scheußlicher Fangzahn 250 Getrocknet gehärteter Lederflicken 1 Gabe der Dornen 500 Tödliche Blüten (Dungeonmarken aus dem Zwielichtgarten)



Kamohoali’i Kotaki – Speer

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Geheul, Gabe des Heulers, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Geheul

Gabe des Heulers 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Qual Gabe des Metalls Waffenschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Mithrilbarren 250 Dunkelstahlbarren 250 Platinbarren Haistatue Juwelier auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Phiole mit kraftvollem Blut 250 Gepanzerte Schuppe 1 Gabe Zhaitans 500 Scherben des Zhaitan (Dungeonmarken aus Ruinenstadt Arah)



Knaller – Pistole

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Chaos-Pistole, Gabe des Knallers, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Chaos-Pistole

Gabe des Knallers 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Auslöschung Gabe des Holzes Waidmann auf 400 250 Antike Holzplanken 250 Alte Holzplanken 250 Harte Holzplanken Gabe der Unterhaltung Rüstungsschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 5 Kiste voll Spaß 250 Gazeballen 1 Gabe Edelmanns 500 Beetletuns Siegel (Caudecus Anwesen)



Kraitkin – Dreizack

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Gift, Gabe des Kraitkins, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Gift

Gabe des Kraitkin 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill des Giftes Gabe der Energie Konstrukteur auf 400 250 Haufen kristallinen Staubs 250 Haufen weißglühenden Staubs 250 Haufen leuchtenden Staubs 250 Haufen strahlenden Staubs Aalstatue Schneider auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Gepanzerte Schuppe 250 Getrockneter gehärteter Lederflicken 1 Gabe des Schmieds 500 Manifest des Maulwetariats (Umarmung der Betrübnis)



Kudzu – Langbogen

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Blatt des Kudzu, Gabe des Kudzu, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Blatt des Kudzu

Gabe des Kudzu 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Flinkheit Gabe des Holzes Waidmann auf 400 250 Antike Holzplanken 250 Alte Holzplanken 250 Harte Holzplanken Gabe der Natur Lederer auf 400 250 Antike Holzplanken 250 Omnonbeere 250 Getrockneter gehärteter Lederflicken 1 Gabe des Dornen 500 Tödliche Blüte (Zwielichtgarten)



Meteorlogikus – Zepter

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Sturm, Gabe des Meteorlogikus, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Sturm

Gabe des Meteorlogikus 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Luft Gabe der Energie Konstrukteur auf 400 250 Haufen kristallinen Staubs 250 Haufen weißglühenden Staubs 250 Haufen leuchtenden Staubs 250 Haufen strahlenden Staubs Gabe des Wetters Rüstungsschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Gehärtetes Lederstück 100 Geladener Magnetstein 1 Gabe des Wissens 500 Wissenskristalle (Schmelztiegel der Ewigkeit)



Raserei – Harpunenschleuder

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Rage, Gabe der Raserei, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Rage

Gabe der Raserei 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Stärke Gabe des Holzes Waidmann auf 400 250 Antike Holzplanken 250 Alte Holzplanken 250 Harte Holzplanken 250 Abgelagerte Holzplanken Gabe des Wassers Chefkoch auf 400 250 Orichalcumbarren 100 Gletscher-Magnetstein 100 Geschmolzener Magnetstein 1 Gabe der Zuflucht 500 Symbol Kodas (Dungeonmarken aus Zierde der Wogen)



Rodgort – Fackel

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Rodgorts Flamme, Gabe des Rodgorts, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Rodgorts Flamme

Gabe des Rodgorts 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Stärke Gabe des Metalls Waffenschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Mithrilbarren 250 Dunkelstahlbarren 250 Platinbarren Gabe des Lichts Rüstungsschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 getrocknete gehärtete Lederflicken 100 Geladener Magnetsteine 1 Gabe Ascalons 500 Tränen Ascalons (Dungeonmarken aus Ascalon)



Sonnenaufgang – Großschwert

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Morgenrot, Gabe des Sonnenaufgangs, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Morgenrot

Gabe der Sonnenaufgangs 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill der Stärke Gabe des Metalls Waffenschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Mithrilbarren 250 Dunkelstahlbarren 250 Platinbarren Gabe des Lichts Rüstungsschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 getrocknete gehärtete Lederflicken 100 Geladener Magnetsteine 1 Gabe Ascalons 500 Tränen Ascalons (Dungeonmarken aus Ascalon)



Verbrenner – Dolch

Diese Materialien benötigt ihr: Ihr müsst die 4 Gegenstände Funke, Gabe des Verbrenners, Gabe der Meisterschaft und Gabe des Schicksals in der Mystischen Schmiede verbinden.

Precursor Funke

Gabe des Verbrenners 100 Eisige Runensteine Überlegenes Sigill des Feuers Gabe des Metalls Waffenschmied auf 400 250 Orichalcumbarren 250 Mithrilbarren 250 Dunkelstahlbarren 250 Platinbarren Phiole mit flüssiger Flamme Chefkoch auf 400 250 Geisterchilli 100 Geschmolzene Magnetsteine 100 Zerstörer-Magnetsteine 1 Gabe des Baelfeuers 500 Flammen-Legion-Charr-Schnitzerei (Dungeonmarken aus Flammenzitadelle)



Besonderheit: Ewigkeit – Großschwert, kreiert aus Düsternis und Sonnenaufgang

Diese Materialien benötigt ihr: Ewigkeit ist eine Ausnahme unter den legendären Waffen. Denn hier schmiedet ihr die beiden Großschwerter Düsternis und Sonnenaufgang zusammen. Ihr benötigt dafür die folgenden Dinge:

Düsternis

Sonnenaufgang

5 Haufen Kristallinen Staubs

10 Stein der Weisen

Die vier Gegenstände kombiniert ihr in der Mystischen Schmiede, um dann Ewigkeit zu bekommen.

Auf der zweiten Seite geht es weiter mit den Waffen aus Heart of Thorns.

