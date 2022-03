Guild Wars 2: So bekommt ihr die Belagerungs-Schildkröte, das neue Reittier aus End of Dragons

Mit End of Dragons wurde ein neues Reittier in Guild Wars 2 eingeführt: die Belagerungs-Schildkröte. Doch die ist derzeit nicht so leicht zu bekommen. Wir von MeinMMO verraten, was ihr tun müsst.

Wie bekommt man die Belagerungs-Schildkröte? Um das neue Reittier freizuschalten, müsst ihr eine Sammlung abschließen. Sie trägt den Namen „Herumstampfen“ und ist bei den Erfolgen im Reiter „End of Dragon -> Cantha“ zu finden.

Für den Abschluss der Sammlung bekommt ihr 5 Erfolgspunkte, einen Beherrschungspunkt und das Reittier. Die Sammlung besteht aus insgesamt 8 Aufgaben, die wir euch im Laufe des Guides genauer vorstellen werden.

Allerdings ist bereits der erste Schritt der Sammlung gerade eine große Herausforderung.

Diesen Erfolg müsst ihr für die Belagerungs-Schildkröte abschließen.

Herumstampfen abschließen – So geht’s

Was ist die erste Aufgabe? Die erste Aufgabe besagt, dass ihr ein Schildkrötenei besorgen müsst. Das gibt es am Ende des Meta-Events vom Gebiet „Drachen-Ende“.

Alles, was ihr also tun müsst, ist das Meta-Event zu beenden. Doch das ist eine große Herausforderung. Derzeit scheitern die meisten Gruppen am Timer des finalen Kampfes gegen den Drachen

Der Timer ist zwar sehr lang gefasst, aber durch die vielen Phasenwechsel benötigt man viel DPS.

Die Vor-Events sind recht lang und man verliert schon in der Wartezeit einige Spieler.

Zudem sind viele Spieler von den Mechaniken derzeit noch überfordert.

Wie geht es mit der Sammlung weiter? Das wissen wir derzeit noch nicht, denn die weiteren Schritte sind versteckt. Wir haben bereits an drei Meta-Events teilgenommen, doch die sind allesamt gescheitert.

Wir werden den Guide aktualisieren, sobald wir weitere Infos haben.

