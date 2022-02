Mit der neuen Erweiterung End of Dragons bekommt Guild Wars 2 endlich eine Angel-Funktion. In diesem Guide stellen wir von MeinMMO euch genau vor, wie das Angeln funktioniert und wofür ihr es braucht.

Was ist Angeln? Beim Angeln geht es darum, dass ihr Fische in verschiedenen Gewässern fangt, um damit Erfolge, aber auch ein neues Material zu verdienen: das Fischfilet. Dazu werft ihr eure Angel in Seen oder Flüssen aus und könnt mit einem Minispiel den Fisch fangen.

Wie lerne ich das Angeln? Das Angeln erlernt ihr automatisch, in dem ihr der Story folgt. Nach eurer Bruchlandung in Cantha lernt ihr Minister Li kennen. Nach dem Dialog mit ihm und dem Abschluss der Story-Instanz „Alte Freunde“ wird automatisch die Beherschungslinie „Angeln“ freigeschaltet.

Eine Mission später bekommt ihr dann von Marjory ein kleines Tutorial.

Angeln bringt neue Erfolge und neues Buff-Food

Wie funktioniert das Angeln? Habt ihr das Angeln freigeschaltet, könnt ihr die Angel jederzeit ausrüsten. Dazu findet ihr links neben der Fertigkeitenleiste unterhalb des Waffen-Wechsels ein neues Menü. Eure Angel hat in der Grundversion nur die Funktion “ Schnur Auswerfen“ und „Haken setzen“, um den Fisch wieder einzuholen.

Das Einholen läuft über ein kleines Mini-Spiel:

Erzeugt der Schwimmer ein „platschen“ – kleine Wellen – dann müsst ihr die Angel einholen

Danach müsst ihr mit den Tasten „A“ und „D“ (oder „2“ und „3“) einen gelben Balken so platzieren, dass er den grünen Balken einfängt. Der grüne Balken wiederum bewegt sich von links nach rechts und rechts nach links.

Je seltener der Fisch, desto schneller wechselt der grüne Balken die Richtung oder verändert die Geschwindigkeit.

Habt ihr den Balken lange genug „eingefangen“, habt ihr den Fisch geangelt.

Den gelben Balken oben steuert ihr, der grüne Balken bewegt sich selbst. Der untere Balken zeigt an, wie viel Fortschritt ihr bei diesem Fang schon habt.

Um ein besserer Fischer zu werden,

könnt ihr zudem eure Angel anpassen. So könnt ihr einen speziellen Köder nutzen, der eure Angelleistung verbessert.

Außerdem gibt es Lockmittel, die die Chance auf seltenere Fische erhöhen.

Zudem gibt es Fische, die nur auf bestimmte Köder oder bestimmte Lockmittel reagieren.

Einen Kaufmann für Angel-Bedarf findet ihr in der Östlichen Wildnis in Shing-Jea.

Darüber hinaus könnt ihr euren Angel-Skin verändern, was sowohl über Händler als auch später über den Edelsteinshop funktioniert.

Mit dem richtigen Lockmittel und dem Köder könnt ihr eure Chance auf seltene Fische erhöhen.

Wie funktionieren Angelstellen? Überall im Wasser findet ihr Ansammlungen von Fischen, die mit einem Kreis aus Wellen und darin schwimmenden Fischen dargestellt werden. In diesen Angelstellen habt ihr eine höhere Chance auf seltenen Fisch.

Manche Fische lassen sich zudem nur in Angelstellen fangen.

Was bringen die Beherrschungen? Jeder Beherrschung erhöht eure Grundangel-Leistung und damit die Chance auf seltenen Fisch um 20. Weiter bringen sie:

Stufe 1 – Dreifache EP beim Angeln und zusätzliche Geschwindigkeit in Angelstellen.

Stufe 2 – Ihr lernt die Fähigkeit Angler-Gespür, die Angelstellen auf der Karte anzeigt.

Stufe 3 – +100 Angelleistung, wenn ihr wohlgenährt seid (also ein Buff-Food aktiv habt).

Stufe 4 – + 50 % Reichweite beim Auswerfen der Angel.

Stufe 5 – Fischverkäufer bieten neue Gegenstände an.

Insgesamt benötigt ihr 20 Beherrschungspunkte aus End of Dragons.

Die Beherrschungen fürs Angeln.

Welche Belohnungen bringt das Angeln? Sämtlicher gefangener Fisch lässt sich mit einem Klick in Fischfilet verwandeln. Das benötigt ihr für Buff-Food und wohl auch für die neuen legendären Waffen.

Außerdem gibt es Erfolge, für die ihr mehr als 1.000 unterschiedliche Fischarten fangen müsst. Wer jeden Fisch-Typen einmal gefangen hat, der bekommt den Titel „Eine Art große Brasse“ – angelehnt an den GW1-Titel „Eine Art große Sache“.

Skiffe als Hilfe beim Angeln

Was sind Skiffe? Skiffe sind eure eigenen Schiffe, mit denen ihr auf einen See oder Fluss fahren könnt, um von dort aus in bestimmten Angelstellen zu angeln. Dabei könnt ihr auch Freunde auf eurem Skiff mitnehmen.

Woher bekomme ich mein Skiff? Während der Story-Mission „Kleine Umwege“ aus dem zweiten Kapitel müsst ihr ein Herz auf der Insel Shing-Jea erledigen und bekommt dort als Belohnung euer Skiff. Das kostet euch 700 Karma und wahlweise 2 Erlass der Provinz Seitung oder 20 Kaiserliche Gunst (Währung der Karte). Beides solltet ihr bis dahin problemlos erspielt haben.

Der Händler für die Skiffs.

Welche Beherrschungen gibt es beim Skiff? Jede Beherrschung erhöht die Lebenspunkte eures Skiffs um 2.500, denn ihr könnt beim Angeln attackiert werden. Außerdem lernt ihr:

Stufe 1 – Erhöht die Fahrtgeschwindigkeit.

Stufe 2 – Ihr lernt eine Fähigkeit, um Gegner im Umkreis zu attackieren.

Stufe 3 – Ihr könnt während der Fahrt einen kurzen Tempo-Schub zünden.

Stufe 4 – Ihr erhaltet mehr Angelleistung, wenn ihr von einem Skiff angelt.

Insgesamt benötigt ihr 14 Beherrschungspunkte aus End of Dragons.

Habt ihr noch Fragen zum Angeln oder der Skifffahrt? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare.

