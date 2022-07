CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Offenbar wollte kaum wer ein „MMORPG in 15-Minuten-Runden spielen“, in keiner der möglichen Versionen.

Ihr sammelt nicht nur Ausrüstung, sondern levelt auch an PvE-Gegnern und erlernt so neue Fertigkeiten. Ihr spielt quasi ein MMORPG im Schnelldurchgang. Eine Runde dauert im Schnitt etwa 15 Minuten.

So war es als eigenes Spiel: Die Idee war es, das MMORPG Black Desert in eine „schnelle, PvP-lastige Erfahrung“ umzuwandeln. Die Idee entstand offenbar so 2018 rum, als Folge des Hypes, den erst Fortnite und später Apex Legends und Call of Duty: Warzone auslösten:

Statt die Idee als Fehler abzuhaken, hat sich Pearl Abyss aber so in die Idee verbissen, das man es später sogar als eigenes Spiel auf Steam brachte. Der Erfolg blieb aber aus.

