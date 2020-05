Die Entwickler des Fantasy-MMORPG Black Desert veröffentlichen heute mit Shadow Arena ihren Battle-Royale-Ableger in die Early Access auf Steam. Das Spiel ist ab sofort kostenlos verfügbar. Wir sagen euch, was ihr wissen müsst.

Dann startet die Early-Access: Die Early-Access-Phase startet am 21. Mai 2020 um 19:00 Uhr. Sie läuft also ab sofort. Die Early Access soll, wenn alles nach Plan läuft, in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Das kostet Shadow Arena: Der Battle Royale von Black Desert ist kostenlos. Einnahmen werden durch einen Shop generiert, über den wir aktuell nichts sagen können, da er in der Beta deaktiviert war.

Der EA-Trailer verschafft euch einen ersten Eindruck.

Das ist Shadow Arena: Ursprünglich als BR-Modus im MMORPG Black Desert lief Shadow Arena nicht sehr gut. Entwickler Pearl Abyss hat sich dann dazu entschieden, ein eigenständiges Battle-Royale-Spiel daraus zu machen.

Mit 40 Spielern tretet ihr in einer großen Arena gegeneinander an. 10 Helden stehen euch dabei zur Auswahl. Wie in einem Battle Royale üblich, sammelt ihr Ausrüstung, um euch gegen die anderen Spieler behaupten zu können, während die Arena immer kleiner wird.

Das ist das Besondere an Shadow Arena: Typisch Black Desert gibt es auch PvE-Inhalte. Die ermöglichen es euch, euren Helden zu Leveln, um mit den verdienten Skillpunkten eure Fähigkeiten zu verbessern. Durch das Bekämpfen von NPCs soll sich der Titel wie ein Mini-MMORPG anfühlen.

40 Spieler pro Match

10 Helden mit verschiedenen Fähigkeiten stehen zu Beginn zur Auswahl

Schnelle, actionreiche Kämpfe mit PvP- und PvE-Inhalten

Verschiedene Modis wie Solo-, Privat- oder Team-Matches

Tagesquests und Herausforderungen, um Silber für den Shop zu verdienen

Das sagt die Community: Vor dem Early-Access-Start lief eine Closed Beta und auf Steam verzeichnet das Spiel dadurch eine Wertung von 55%. Die Beta-Spieler bemängeln vor allem die Balance der Helden:

Stuns und Knockbacks sind zu stark und es gibt keine Verteidigung dagegen

Im Team-Match werden alle zufällig verstreut, das Zusammentreffen kostet wertvolle Zeit

Die Spielwelt ist zwar hübsch, aber die Übersicht geht schnell verloren

So reagiert der Entwickler: In einem Patch vom 21. Mai wurden viele Fehler behoben und die Helden überarbeitet. Während des Early Access wird Pearl Abyss weiteres Feedback umsetzen. So sagen sie selbst zu Early Access:

„Da die schnelle Entwicklung zu unseren Stärken gehört, haben wir bereits firmenintern viele Tests mit interessanten neuen Inhalten für Shadow Arena durchgeführt. Wir denken jedoch, dass es von Vorteil ist, wenn wir unser Spiel anhand des Feedbacks und der Meinungen unserer Nutzer verbessern, um so einen maximalen Spaßfaktor für alle Nutzer zu kreieren. Deshalb haben wir uns für einen Early Access entschieden, damit wir mit der Hilfe der Nutzer ein Spiel erstellen können, das alle begeistert.“ Pearl Abyss via Steampage

Für wen eignet sich Shadow Arena? Der Battle-Royale-Ableger von Black Desert eignet sich für alle Fans des MMORPGs, die kurze Runden PvP-Action bevorzugen. Wer BR im Stile eines Mini-MMORPGs erleben möchte, wird mit Shadow Arena ebenfalls glücklich.

MeinMMO-Autor Alexander Leitsch hat sich Shadow Arena in der zuvor laufenden Beta angesehen und mit Executive Producer Kwangsam Kim gesprochen. Auch er hatte großen Spaß mit dem Fantasy-Battle-Royale.