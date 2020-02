An diesem Wochenende, vom 28. Februar bis zum 1. März 2020, werden verschiedene MMOs und Multiplayer-Spiele kostenlos auf Steam oder eigenen Plattformen angeboten. Wir haben euch einige Highlights herausgesucht.

Was für Spiele sind in der Liste? In der Liste befinden sich Multiplayer-Spiele, die ihr teilweise alleine, aber auch mit Freunden spielen könnt. Sie alle kosten normalerweise Geld, sind aber mindestens für 48 Stunden kostenlos spielbar.

The Division 2

Genre: Shooter | Entwickler: Massive Entertainment | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Stadia | Release-Datum: 15. März 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist The Division 2? Bei The Division 2 handelt es sich um einen MMO-Shooter, der einen großen Wert auf das Deckungssystem und die vielen RPG-Elemente in Form von Skills, Charakterfortschritt und Loot legt.

Die Spielwelt, in der ihr euch bewegt, wird von einem Virus heimgesucht. Nun droht die Stadt Washington D.C. im Chaos zu versinken und ihr als Agent der Strategic Homeland Division (The Division) sollt für Ordnung sorgen.

The Division 2 bekam erst am 12. Februar einen neuen DLC, der Missionen, Waffen und weitere Inhalte mit sich brachte. Schon am 3. März kommt eine komplett neue Erweiterung. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, um den Shooter zu testen.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? The Division 2 könnt ihr am Wochenende auf fast allen Plattformen kostenlos spielen:

PC Uplay

PC Epic

PS4

Xbox One

Start ist auf jeder Plattform am 27. Februar um 9 Uhr und die Aktion endet am 2. März um 9 Uhr. Auf allen Plattformen könnt ihr das Spiel bereits seit dem 25. Februar vorab herunterladen, außer auf der Xbox.

5 Gründe, warum ihr The Division 2 vor dem Warlords-Update spielen solltet

Black Desert Online

Genre: MMORPG | Entwickler: Pearl Abyss | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 03. März 2016 | Modell: Buy2Play

Was ist Black Desert? Bei Black Desert handelt es sich um ein Sandbox-MMORPG, welches euch viele Freiheiten bietet. Im Gegenzug spielen Quests und Story nur eine untergeordnete Rolle.

Das Spiel überzeugt vor allem mit dem guten Kampfsystem, dem PvP, dem Housing und den wenigen Einschränkungen, die es hat. So könnt ihr zum Fischer oder Händler werden und sogar ganze Produktionsketten schaffen. Zudem bietet es euch 19 unterschiedliche Klassen.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Das MMORPG steht euch in der Zeit von Donnerstag, den 27. Februar um 16:00 Uhr, bis zum 2. März um 16:00 Uhr kostenlos zur Verfügung. Allerdings gilt dies nur für den PC und nur für Steam.

Fans der PS4 oder Xbox One haben keinen Zugriff auf das Testwochenende. Dafür dürfen sie bald gemeinsam auf einem Server spielen.

9 Dinge, die ihr im MMORPG Black Desert 2020 machen könnt

Hearts of Iron IV

Genre: Strategiespiel| Entwickler: Paradox Interactive| Plattform: PC | Release-Datum: 06. Juni 2016| Modell: Buy2Play

Was ist Hearts of Iron IV? In Hearts of Iron IV spielt ihr eine Nation, die am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hat. Diese führt ihr entweder zum Sieg oder zu einer Niederlage in der Schlacht.

Dabei spielen taktisches Geschick und eure diplomatischen Entscheidungen eine wichtige Rolle. Das Strategiespiel lässt sich alleine oder im Multiplayer spielen. Inzwischen sind einige DLCs zu Hears of Iron IV veröffentlicht worden. La Resistance, die neuste Erweiterung, erschien am 25. Februar 2020.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Hearts of Iron IV lässt sich bereits jetzt kostenlos spielen. Die Aktion endet am 1. März 2020. Dies funktioniert jedoch nur über die Plattform Steam und enthält keine der Erweiterungen.

Die 12 besten Strategiespiele für PC mit Multiplayer

Descenders – Downhill Bike

Genre: Biking-Game | Entwickler: RageSquid | Plattform: PC, Xbox One | Release-Datum: 07. Mai 2019| Modell: Buy2Play

Was ist Descenders – Downhill Bike? Bei diesem Biking-Game geht es darum, bergab zu fahren und dabei eine moderne, prozedural generierte Welt zu entdecken.

Anders als bei Trials erlebt ihr die Fahrten aus einer Third-Person-Ansicht. In Descenders – Downhill Bike könnt ihr dabei alleine fahren oder Online gegen andere Spieler antreten.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Das Biking-Game wird am 27. Februar um 19:00 Uhr kostenlos. Die Aktion endet am 1. März ebenfalls um 19:00 Uhr. Die Aktion gilt jedoch nur für PC-Nutzer und über Steam.

Die 15 besten Multiplayer-Spiele für PS4 und Xbox One im Jahr 2020

Shadow Arena – Beta

Genre: Battle Royale| Entwickler: Pearl Abyss | Plattform: PC | Release-Datum: Noch nicht erschienen | Modell: Unbekannt

Was ist Shadow Arena? Shadow Arena war ursprünglich ein Spielmodus im MMORPG Black Desert, soll nun jedoch als eigenständiges Battle Royale erscheinen.

Dabei treten 40 Spieler mit 9 unterschiedlichen Klassen gegeneinander an. Innerhalb einer Runde sollen auch RPG-Elemente wie das Sammeln von XP und Ausrüstung eine wichtige Rolle spielen.

Aktuell befindet sich Shadow Arena noch in der Entwicklung, soll jedoch im ersten Halbjahr 2020 erscheinen.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Vom 27. Februar bis zum 8. März findet auf Steam ein Beta-Test statt. An diesem kann jeder kostenlos teilnehmen, der einen Key besitzt.

Aktuell verlosen wir von MeinMMO noch einige Keys dafür.

Macher von Black Desert kündigen 4 neue MMOs an, 2 davon sind sogar MMORPGs

Highlights der kommenden Wochen

Welche Spieler werden demnächst kostenlos? Auch in den kommenden Wochen werden vereinzelte Spiele auf Steam oder anderen Plattformen kostenlos angeboten. Wir möchten euch bereits einen kleinen Ausblick geben:

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – 5. März bis 9. März auf Steam

F1 2019 – 10. März bis 19. März auf Steam

Zudem könnt ihr auch im März wieder über PS Plus Spiele kostenlos nutzen: