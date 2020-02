The Division 2 plant offenbar große Erweiterung mit neuer Map, Story und Level 40

Der MMO-Shooter The Division 2 plant offenbar eine große Erweiterung für 2020 „Warlords of New York“. Ubisoft will sie wohl heute Abend vorstellen, aber ein Leak aus dem PlayStation Store und Microsoft Store hat bereits die wichtigsten Details enthüllt.

Das ist der Stand bei The Division 2: Das Jahr 1 bei The Division 2 geht jetzt zu Ende. Es ist noch die Episode 3 geplant, die im Februar eine 6. Spezialisierung bringt und Spieler auf Coney Island führen wird.

Zudem sind größere Updates vorgesehen, die den Loot von The Division 2 überarbeiten und in Ordnung bringen wollen. Das sollte „nach dem Februar 2020 passieren.“

Wie es ab dem März 2020 bei The Division 2 weitergeht, war bislang nicht bekannt. Doch das sollte sich eigentlich heute Abend ändern.

Diese Spezialisierung kommt mit der Episode 3.

Ubisoft spricht heute Abend über die Zukunft von The Division 2

Das ist die offizielle Ankündigung: Ubisoft wird heute Abend ab 20 Uhr auf Twitch, YouTube und Mixer einen großen Reveal-Stream abhalten und die Zukunft von The Division 2 vorstellen.

Es deutete sich bereits an, dass Ubisoft mehr zeigen wird als nur The Division 2 Episode 3, über die man schon das meiste weiß. Was sie genau vorstellen wollen, verrieten sie nicht, nannten es aber eine Erweiterung.

Leak zeigt „Warlords of New York“, die neue Erweiterung

Das sagen die Leaks: Auf reddit haben Nutzer bereits Informationen aus dem PlayStation Store und dem Xbox Store gezogen. Es soll eine große Erweiterung für The Division 2 kommen. Die werden Spieler wohl wieder kaufen müssen.

Das weiß man über die Erweiterung:

sie soll „Warlords of New York“ heißen

sie wird eine neue Story-Kampagne und Open World in New York bringen

es gibt ein neues Fortschritts-System mit einem Level-Cap 40

sie enthält neue taktische Optionen, Exotics, Ausrüstung und Skills

sie bringt ein ausgeweitetes Endgame mit 3-monatiges Seasons zu The Division 2

Worum geht’s in der Kampagne? Es heißt Aaron Keener habe Lower Manhattan übernommen. Er wird von 4 hochtalentierten und ihm ergebenen Lieutenants unterstützt.

Die wurden selbst von der Division trainiert, haben aber deren Idealen abgeschworen und sind jetzt die gefährlichsten Feinde, denen die Agenten je begegnet sind.

Das wird wohl die Boxart sein. Quelle: reddit

Dazu will Ubisoft offenbar einen „Level 30“-Boost anbieten, der Spieler mit einem Kauf das Leveln erspart und alle 6 Spezialisierungen freischaltet. Dieser Boost ist mit vielen weiteren Goodies in einer „Ultimate Edition“ enthalten.

Es heißt, diese Erweiterung soll ab dem 3. März zu kaufen sein. Wann sie startet, ist noch nicht bekannt. Offenbar enthält die Erweiterung dann auch die Änderungen an den Spielsystemen, die Massive in letzter Zeit skizziert hat.

Es sind offenbar zusätzliche Pakete geplant.

Wahrscheinlich erfahren wir heute Abend im Live-Stream mehr. Wir werden auf MeinMMO darüber berichten.