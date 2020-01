Das war mal ein „State of the Game“! Gestern, 15. Januar, lief die 143. Ausgabe des Community-Streams und brachte uns viele neue Infos über kommende Änderungen. Das Gear-Game von The Division 2, das wir kennen, wird es dann nicht mehr geben.

The Division 2 startete nach Release voll durch und brachte vielen Spielern eine Menge Spaß beim Looten & Leveln. Doch wenn ihr einmal das Max-Level erreicht hattet, wurde das Spiel plötzlich anstrengend.

Das Inventar quillt über, es gibt kaum noch geilen Loot und es dauert ewig, bis man endlich einen Blick für die guten Sachen entwickelt. Damit soll es bald vorbei sein.

Im State of the Game wurde eine große Präsentation gezeigt. Hier die identifizierten Probleme und wie die Entwickler das angehen wollen.

Neuer Ausrüstungswert und große Überarbeitungen angekündigt

Was wurde angekündigt? Die Entwickler kündigten im gestrigen Live-Stream (15. Januar) „State of the Game“ massive Änderungen beim Gear-Game des Loot-Shooters an.

Das bedeutet zwar auch, das wir wieder vor einem Gear-Reset stehen, doch wenn die Änderungen so kommen, wird das Looten in Division 2 um einiges besser und damit auch das ganze Spiel.

Dieser Gear-Overhaul soll allerdings erst nach Title Update 7 kommen, das für Februar angekündigt wurde und zusammen mit neuem Content und einer Erhöhung des maximalen Ausrüstungswerts kommen.

Welche Änderungen stehen im Mittelpunkt? Wie angekündigt, sprachen die Entwickler im Stream über den Zufallsanteil der Ausrüstung (RNG) und neue Elemente der Benutzeroberflächen (UI). Als Grundlage diente das Feedback der Community in der Zeit, seit der Veröffentlichung.

All diese Dinge wollen die Entwickler jetzt angehen und dürften damit dem ein oder anderen Agenten aus der Gamer-Seele sprechen.

Ein anderes Bild zeigt die neue Zusammenstellung der Attribute. Es wird Core-Attributes geben, doch alles bleibt weiterhin rekalibrierbar.

Gear-Game wird komplett auf den Kopf gestellt

Wie sieht das genau aus? Fredrik Thylander, bei Division 2 für die RPG-Elemente zuständig, hatte eine große Präsentation vorbereitet und uns so eine Menge neuer Bilder und Infos geliefert.

Die Änderungen setzen sich aus zwei Elementen zusammen. Auf der einen Seite sollen die Anzeigen so angepasst werden, dass viel schneller klar wird, was gut ist und wie es funktioniert. Auf der Anderen werden die Talente und quasi alle Ausrüstungs-Gegenstände völlig überarbeitet und neu aufgelegt.

Gute Sachen sind zu selten Es soll viel weniger Loot geben, dafür soll jeder Loot-Drop interessant sein. Das Budget-System verschwindet, auf dem Gear können dann wirklich alle Werte gut rollen. Es wird aber weiterhin nur eine Rekalibrierung pro Teil möglich sein Die Anzahl der benannten Items soll deutlich erhöht werden, mindestens verdoppelt

Manche Build-Zusammenhänge sind zu unverständlich Die Items bekommen Kern-Attribute, die schon eine bestimmte Richtung des Ausrüstungs-Gegenstands vorgeben Es werden nur noch die Weste und der Rucksack ein Talent haben, die dann viel stärker sind Schaden auf Elite-Gegner (DTE) wird komplett verschwinden Das System des Waffenschadens wird völlig überarbeitet Die Marken bekommen neue Werte Ausrüstung kommt nur noch mit einem Mod-Slot Mods haben nur noch einen Wert Es wird offensichtlicher, was mit einem Wert gestärkt wird und wie sich die Werte zusammensetzen Es werden „Skill-Tiers“ eingeführt (dazu im nächsten Stream mehr) Exotics werden angepasst Gear-Sets bekommen eigene Talente, die sich gegenseitig verstärken.



Die Leisten zeigen an, wie nah der Roll am Maximum ist. God-Rolls werden direkt orange hervorgehoben.

Spieler verbringen zu viel Zeit mit der Inventar-Pflege Die Sichtbarkeit guter Items soll deutlicher werden und somit das Management der Items leichter Marken-Sets haben keine unterschiedlichen God-Rolls mehr

God-Rolls und gute Items sind zu schwer zu erkennen Direkte Anzeigen für God-Rolls und eine Leiste die zeigt, auf welchem Level sich der Wert eines Gegenstands befindet God-Rolls bekommen eine eigene Markierung Benannte Items sollen mit Super-God-Rolls kommen, die höher sein können, als normale God-Rolls

Das aktuelle Gear-System belohnt kaum Spezialisierungen, es gibt zu viele Hybrid-Builds Talente verstärken dann Stats, die mit der Ausrüstung zusammengestellt werden Die Talente sollen so mächtig sein, dass sie die Richtung des Builds bestimmen Mehr Talente die eine bestimmte Rolle stärken und echte „Damage-Dealer“, „Tanks“ oder auch „Healer“ und andere Rollen möglich machen



Auch die Gear-Sets bekommen ein komplettes Make-Over und sollen mehr Spaß machen und mächtig sein.

Änderungen nicht mit TU7 im Februar

Wann soll das alles kommen? Einen konkreten Termin nannten die Verantwortlichen nicht. Jedoch kommt es sicher nicht mit TU7.

Solch große Änderungen wollen die Entwickler auch mit einem entsprechenden Content-Drop bringen. Es hört sich so an, als würde The Division 2 mit einem Knall ins Jahr 2 gehen.

Was passiert mit meinen alten Sachen beim Gear-Overhaul? Zusammen mit den ganzen Anpassungen des Gear-Games wurde auch eine Erhöhung des Power-Caps angekündigt.

Eure aktuellen Ausrüstungs-Gegenstände werden zwar nicht ganz wertlos und auch an das neue System angepasst. Jedoch ist auf jeden Fall neues Builden und Farmen angesagt.

Wenn ihr jetzt bereits Werte auf eurem Gear habt, die nah am God-Roll sind, bekommen diese Gegenstände auch im neuen System starke Werte. Da der Ausstattungswert erhöht wird, müssen diese Teile allerdings durch neuen Loot ersetzt werden.

Hier gut zu sehen, dass nur noch Weste und Rucksack ein Talent drauf haben. Der Rest kommt nur mit Attributen.

Builden wird danach völlig anders sein

Wie wird das Division 2 verändern? Die Änderungen sind wirklich umfassend und werden das Gear-Game auf den Kopf stellen. Loot-Drops werden wichtiger und gemeinsam mit dem Loot-Targeting werden die Belohnungen deutlich befriedigender ausfallen.

So einige der vorgestellten Talente belohnen das Zusammenspielen mit anderen Agenten und es lohnt sich eher, einen Team- oder Solo-Build zusammenzustellen.

Nächste Woche sprechen die Entwickler dann noch über die neue Rekalibrierung und das „Skill-Tier“-System. Wenn es so weiter geht, könnte 2020 wirklich gut werden.

Was meint ihr zu dem geplanten, neuen Gear-System? Nervt es euch, dass es schon wieder einen Gear-Reset gibt oder freut ihr euch eher auf die Änderungen?