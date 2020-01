Dieser PvE-Build von The Division 2 lässt euch nicht im Stich und bringt genug Schaden, Heilung und Panzerung, um auch die fiesesten Jungs zu verhaften. Selbst dann, wenn ihr nur allein unterwegs seid.

The Division 2 versetzt die Spieler in eine gefährdete Welt kurz vor dem Abgrund. Um die staatliche Ordnung zu retten und dabei möglichst noch etwas Spaß zu haben, hilft ein guter Allround-Build.

Mit dem hier vorgestellten Build habt ihr genug Schaden, Heilung und dazu noch starke Fertigkeiten, um jeden Banditen in der Stadt in seine digitalen Schranken zu weisen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr allein oder im Team unterwegs seid.

Man brauch nicht immer ein gutes Team in Division 2. Einen guten Build aber schon.

Techniker-Build mit ordentlich Schaden und Rüstung

Was ist das für ein Build? Der Allround-Build basiert auf den Stärken der Spezialisierung Techniker und nutzt deren spezielle Boni.

Spezialisierung: Techniker +10 % Fertigkeiten-Schaden +50 % Fertigkeitenstärke Eigene zerstörte/abgelaufene Fertigkeiten bringen 20 % Rüstung zurück

Gute Werte für den Build 450.000 Rüstung 60.000 Gesundheit 3.000 Fertigkeitenstärke



Diese stabile Ausrüstungs-Kombo wurde von dem Division-YouTuber „NothingButSkillz“ vorgestellt und bringt, nach seinen Worten, das Beste aus allen Welten zusammen.

Ihr teilt ordentlich Schaden mit euren Waffen aus, habt eine Menge Rüstung und dazu noch Fertigkeiten, die regelmäßig ein Feuerwerk des Chaos in den Reihen der Gegner verursachen.

Der Techniker bringt euch richtig starke passive Fähigkeiten für Solo-Builds.

Welche Waffen und Waffentalente sollte ich nutzen? „NothingButSkillz“ vertraut bei diesem Build komplett auf seine Hauptwaffe. Zum Einsatz kommt ein Sturmgewehr, während Sekundär- und Nebenwaffe nur ein passives Holster-Talent einbringen.

Hauptwaffe: M4 Polizeiversion Aktives Talent: Sadist Handling-Talent: Allegro Ausrüstungs-Talent: Verwurzelt

Zweit-Waffe: Nemesis Holster-Talent: Kann Headshot-Treffer verstärken

Neben-Waffe: Keine Vorgaben

Die M4 kommt bei ihm auf 18.900 Schaden pro Treffer und pustet selbst Elite-Gegner schnell und zuverlässig um. Mit der Nemesis im Holster wird der Headshot-Schaden erhöht und „Verwurzelt“ bringt euch in Deckung eine Menge Extra-Schaden für eure Fertigkeiten.

Das Talent „Sadist“ bringt Gegner zum Bluten und erhöht auch den Schaden auf diese verletzten Gegner. Da Bluten mittlerweile durch „Schaden gegen Elite-Gegner“ gebufft wird, bleibt kaum ein Gegner lange stehen.

Für den Build braucht ihr fast nur Gila Guard. Dank des Loot-Targeting dürftet ihr so schnell passendes Zeug finden.

Gila Guard bringt genau die Attribute, die ihr braucht

Wie wird die Rüstung zusammengestellt? Für den Build nutzt „NothingButSkillz“ kaum die Vorteile der Marken-Boni und setzt fast nur „Gila Guard“ ein. Die angebenden Werte sind ungefähre Vorgaben. Mehr ist immer besser, doch auch mit weniger funktioniert der Build gut.

Maske: Gila Guard Schaden gegen Elite-Gegner: 40 % Fertigkeitenstärke: 200 1x gelber Mod-Slot

Weste: Gila Guard Rüstung: 5 % Rüstung: 35.000 Fertigkeitenstärke: 300 Aktives Talent: Blutsauger 2x blauer Mod-Slot 1x gelber Mod-Slot

Holster: Fenris-Group Fertigkeitenstärke: 600 Gesundheit: 15.000 Passives Talent: Verheerend

Rucksack: Gila Guard Rüstung: 20.000 Rüstung: 10 % Waffenschaden: 5 % Aktives Talent: In den Seilen Passives Talent: Gehärtet 1x blauer Mod-Slot 1x gelber Mod-Slot

Handschuhe: Gila Guard Gesundheit: 5.000 Sturmgewehr-Schaden: 10 % Aktives Talent: Kompensiert 1x gelber Mod-Slot

Knieschoner: Gila Guard Rüstung: 10 % Passives Talent: Schonungslos 2x blauer Mod-Slot



Um den extra Waffenschaden für das Sturmgewehr mitzunehmen, setzt „NothingButSkillz“ auf ein Fenris-Holster, ansonsten aber nur auf Gila-Guard-Rüstung. Diese Marke kommt oft mit blauen Attributen, die in dem Build besonders wichtig sind.

Welche Rüstungs-Mods soll ich verwenden? Stopft die blauen Mod-Slots voll mit weiterer Rüstung und pusht so euren Armor-Wert noch höher. In die gelben Slots packt ihr Skillpower für eure eingesetzten Fertigkeiten, um das Maximum von 3.000 zu erreichen und so jede Fertigkeiten-Mod einsetzen zu können.

Größere Gegner-Gruppen könnt ihr mit dem Stecher-Hive aufhalten.

Fertigkeiten bringen Heilung und Schaden

Welche Fertigkeiten werden empfohlen? Um Gegner in Schach zu halten und regelmäßig die Techniker-Heilung nutzen zu können, könnt ihr hier die Cluster-Minen und den Stecher-Drohnenstock einsetzen.

Cluster-Sucherminen 2x Mod für Fertigkeitentempo 1x Mod für Schaden

Stecher-Drohnenstock 1x Mod für Ladungen 1x Mod für Wirkzeit 1x Mod für Schaden



Was sind die Stärken des Builds? Die Zusammenstellung bringt euch ausgeglichene Werte und macht sowohl solo als auch im Team einen guten Job.

Ihr könnt ganz Gegner-Wellen direkt konfrontieren ohne gleich Angst haben zu müssen, dass euch ein gut platzierter Raketenwerfer-Treffer eines motivierten Banditen aufs Kreuz legt.

Und was die Schwächen? Jedoch solltet ihr mit diesem Build immer einen Fluchtplan in der Hinterhand haben, da ihr euch nicht direkt selbst heilen könnt.

Mit diesem Build könnt ihr volles Risiko fahren, solltet euch aber immer einen Fluchtweg freihalten.

Wie spiele ich den Build? Der Build spielt sich denkbar einfach und zwingt euch kaum spezielle Verhaltensweisen anzuwenden.

Achtet darauf, dass ihr mit dem Bonus des Talents „Blutsauger“ eure Rüstung bufft und denkt daran, regelmäßig die Clusterminen für einen Heilungsschub einzusetzen.

Wenn ihr in Bedrängnis geratet, werft den Stecher-Hive auf die pushenden Gegner und verschafft euch so genug Zeit, um einen Ausweg zu finden oder die nächste Runde Clusterminen loszuschicken. Das Talent „In den Seilen“ verstärkt so lange euren Angriff, bis wieder eine der Fertigkeiten zum Einsatz bereit ist.

Mit dem Feuerteufel funktioniert der Build ebenfalls hervorragend.

Auch als LMG-Build stark, aber die Talente müssen passen

Was gibt es noch für Möglichkeiten? Wenn euch der Build zu wenig Sicherheit liefert, nehmt den Wiederbeleber-Drohnenstock mit.

Auf der Maske könnt ihr noch ein passendes Talent zur Stärkung eures Spielstils einsetzen. „NothingButSkillz“ benutzt hier das benannte Item „Nightstalker“, das ihm allerdings keine Vorteile bringt.

Bei der Waffe habt ihr auch freie Hand. „Sadist“ funktioniert zwar sehr gut, jedoch kann es auch ein anderes Talent sein, das regelmäßig Statusveränderungen auslöst. Der „Feuerteufel“ ist derzeit eines der angesagten Sturmgewehre und würde hier auch passen, genau wie in gutes LMG mit entsprechenden Talenten.

Was sagt ihr zu dem Hybrid-Build? Seid ihr solo mit etwas ganz ähnlichem unterwegs oder setzt ihr lieber auf noch mehr Schaden oder Sicherheit?