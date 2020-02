Ein frischer Leak sorgt gerade auf Reddit und in den sozialen Medien für allerlei Gesprächsstoff. Dort sind offenbar bereits die neuen monatlichen PS Plus Gratis-Spiele für den März 2020 zu sehen. Mit dabei ist dort auch eines der besten PS4-Exclusives. Was ist dran?

Jetzt schon Infos zu PS Plus? Eigentlich werden die kostenlosen, monatlichen PS Plus Games für März 2020 erst heute Abend offiziell bekannt gegeben. Doch ein neuer Leak gewährt offenbar jetzt schon einen Blick darauf, welche PS4-Spiele die PS Plus Mitglieder ab nächsten Mittwoch erwarten.

Beachtet dabei: Es handelt sich um nicht offiziell bestätigte Infos. Behandelt das Ganze also bis zur offiziellen Verkündung der Games mit der entsprechenden Portion Vorsicht und Skepsis.

Woher kommt der Leak? Der Leak kommt in Form eines offiziell aussehenden Werbebanners, das heute offenbar auf mehreren polnischen Seiten aufgetaucht ist und dabei von einigen Usern auf Bild festgehalten wurde.

Quelle: pukki92 auf reddit

Sind das die kostenlosen PS Plus Spiele für März 2020? Auf dem Banner sind deutlich 2 Spiele zu erkennen, die ab dem 3. März im Rahmen von PS Plus verfügbar sein sollen:

das PS4-exklusive „Shadow of the Colossus“ – ein Remake des hochgelobten Action-Adventures aus dem Jahre 2005

sowie „Sonic Forces“ – ein Plattformer, der sich rund um den Kult-Igel Sonic dreht

Wie sicher ist der Leak? Das Werbebanner sieht in den Augen zahlreicher User authentisch und offiziell aus. Zudem wäre es nicht das erste Mal, dass eine polnische Seite vorzeitig die PS Plus Gratis-Games leakt.

Nichtsdestotrotz lässt sich das zu diesem Zeitpunkt nicht mit Sicherheit sagen. Auch gut gemachte Fakes gab es bei PS Plus schon öfters. Erst heute Abend hat man also endgültig Gewissheit.

Es winkt einer der besten PS4-Exklusiv-Titel: Sollte sich der Leak jedoch als wahr herausstellen, dann können sich PS Plus Mitglieder auf eines der besten PS4-Exclusives freuen, die es bis heute gibt.

Denn das Action-Adventure Shadow of the Colossus wird sowohl von zahlreichen Kritikern als auch von den Spielern hoch gelobt. Es gilt bei vielen als echter Geheimtipp für Abenteuer-Fans und als einer der besten Exklusiv-Titel für Sonys aktuelle Konsolen-Generation. Für einige sogar als eines der besten PS4-Spiele überhaupt.

Und auch wenn die Infos noch nicht bestätigt sind, so wird Shadow of the Colossus auf Reddit bereits gefeiert. Viele würden sich darüber freuen, wenn es das Spiel für PS Plus Abonnenten im März 2020 tatsächlich für lau geben würde.

Auf Metacritic wird das Spiel übrigens mit starken 91% bewertet. Im PS Store erhält Shadow of the Colossus 4,5 von 5 Sternen bei über 3.500 Stimmen.

Bis man tatsächlich weiß, ob der aktuelle Leak Recht hat und bis die neuen Spiele dann am 3. März verfügbar werden, könnt ihr euch noch die PS Plus Games aus dem Februar sichern: