Nachdem bereits ein Leak zu den PS Plus Spielen im März 2020 für Aufruhr gesorgt hatte, hat Sony nun endlich die neuen monatlichen PS Plus Gratis-Games für den März offiziell vorgestellt. Und der Leak hatte Recht. Auf euch wartet somit unter anderem einer der besten exklusiven Titel für die PS4.

Also doch! Der Leak vom 26.02 hatte Recht. Nach dem starken Februar mit ganzen 5 Gratis-Games gibt es für PS Plus Abonnenten zwar nun wieder 2 Games – allerdings könnt ihr euch dafür auf eines der besten PS4-Exclusives freuen, die bislang erschienen sind.

Welche monatlichen kostenlosen Spiele gibt’s mit PS Plus im März 2020? Auf euch warten

das PS4-exklusive Action-Adventure „Shadow of the Colossus“

sowie der Plattformer „Sonic Forces“

für die PS4.

Wann sind diese PS-Plus-Spiele verfügbar? Diese 2 neuen Gratis-Games werden ab Dienstag, den 3. März, für alle PS Plus Mitglieder im PS Store zum Download bereitstehen. Meistens sind die Spiele dort dann gegen Mittag verfügbar.

Nun werfen wir einen genaueren Blick auf die beiden neuen PS-Plus-Spiele aus dem März. Was lohnt sich für wen?

Shadow of the Colossus – Ein zeitloses Meisterwerk

Was ist Shadow of the Colossus? Shadow of the Colossus ist ein Action-Adventure aus dem Hause Bluepoint Games. Es handelt sich dabei um ein technisch aufgebohrtes Remake des gleichnamigen Originals aus dem Jahre 2006 für die PlayStation 2. Bis auf die überarbeitete Steuerung bleibt das ursprüngliche Gameplay dabei unverändert.

Es geht darum, 16 gigantische Bestien, die namensgebenden Kolosse, zu besiegen, und so ein junges Mädchen wieder ins Leben zurückzuholen. Dabei erkundet ihr eine märchenhafte Fantasy-Welt mit teils grandioser Kulisse, löst Rätsel, müsst eure Fingerfertigkeit bei Akrobatik- sowie Kletter-Einlagen beweisen und gewaltige Monster mit Schwert und Bogen in spannenden und herausfordernden Kämpfen zur Strecke bringen – das Ganze untermalt von einem melancholischen Soundtrack.

Die Kolosse sind dabei begehbar und fungieren im Prinzip als eine Art Level im Level. Jeder davon hat zudem seine Schwachstelle, doch die zu finden und richtig auszunutzen, gestaltet sich alles andere als einfach.

Was macht Shadow of the Colossus so besonders? Das Spiel wurde bereits als Original auf der PS2 von Fans und Kritikern als absolut episches Meisterwerk angesehen und galt für viele als eines der besten Spiele seiner Zeit.

Auch das Remake gilt bei Fans und Kritikern als eines der besten PS4-Spiele, die bis heute erschienen sind und hat Spitzenbewertungen erhalten. Die generalüberholte Neuauflage schafft es dabei, den ursprünglichen Charakter des Originals zu erhalten, wertet das Erlebnis jedoch mit zeitgemäßer Grafik, besserer Performance und optimierter Steuerung für die aktuelle Konsolen-Generation auf.

Besonders gelobt werden die bis heute unvergleichliche, einmalige Atmosphäre der Welt und während der epischen Kämpfe gegen die gigantischen Monster – und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Zudem werden die Präsentation angepriesen sowie Gameplay besonders hervorgehoben, das sich selbst heute, 14 Jahre nach dem Original, noch durchaus innovativ anfühlt. Für viele ist es der perfekte Mix aus Erkundung, Geschicklichkeitseinlagen, Rätseln und knallharter Action.

Kurzum: Es handelt sich bei diesem Exklusiv-Titel um eines der besten und beliebtesten Spiele für die PS4, das es mit PS Plus nun für lau gibt.

Für wen lohnt sich Shadow of the Colossus? Im Prinzip für jeden, der auf Action-Adventures steht. Liebt ihr Spiele wie The Witcher 3, die jüngsten Ableger von The Legend of Zelda oder Horizon: Zero Dawn, dann dürftet ihr mit Shadow of the Colossus eine ganze Menge Spaß haben.

Generell sollte sich jedoch jeder, der aktuell über eine PS4 sowie ein PS Plus Abo verfügt, sich dieses zeitlose Meisterwerk anschauen. Denn das Spiel hat bereits so manch einen Skeptiker in seinen Bann gezogen, der bis dahin nicht wirklich etwas mit dem Genre anfangen konnte. Gerade für lau könnt ihr hier absolut nichts verkehrt machen.

So wird Shadow of the Colossus bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 3.500 Bewertungen

Metacritic: 91 von 100 Punkten bei 100 Kritiken

Link zum Download im PS Store: Wird in Kürze ergänzt

Sonic Forces

Was ist Sonic Forces? Bei Sonic Forces handelt es sich um einen Plattformer aus dem Hause Sonic Team und dem Publisher Sega.

Wie gewohnt dreht sich das Spiel um den quirligen Kult-Igel Sonic – hier dann in einem modernen Gewand. Dabei werden klassische Side-Scroller-Elemente wie die charakteristischen Seiten-Ansicht mit Geschicklichkeitseinlagen in modernem 3D vermischt.

Ziel ist es, unter Einsatz eurer Fingerfertigkeit zahlreiche Parkours und Hindernisse zu überwinden und letztendlich den Bösewicht Doctor Eggman und seine Roboter-Armee zur Strecke zu bringen. Dabei spielt ihr entweder den klassischen oder modernen Sonic sowie den Avatar, einen selbst erstellten Charakter. Jeder dieser Charaktere hat dabei einzigartige Fähigkeiten und Attribute, was für allerlei Abwechslung beim Bestreiten der abwechslungsreichen, thematisch-inspirierten Level sorgt.

Für wen lohnt sich Sonic Forces? Steht ihr auf die alten, klassischen Sonic-Games, wollt das Ganze aber auch mal in einem modernen Gewand erleben und habt generell etwas für Jump&Run sowie Old-School-Side-Scroller über, dann solltet ihr hier auf eure Kosten kommen. Denn Sonic Forces bietet zahlreiche nostalgische Elemente und mischt diese clever mit modernem Geschicklichkeits-Gameplay.

Kurzum: Wenn Ihr auf dieses Genre steht, macht ihr hier für lau absolut nichts verkehrt.

So wird Sonic Forces bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 800 Bewertungen

Metacritic: 57 von 100 Punkten bei 46 Kritiken

Link zum Download im PS Store: Wird in Kürze ergänzt

Wie kommt man an die kostenlosen PS-Plus-Spiele?

Das braucht ihr: Das ist einfach. Ihr benötigt lediglich ein aktives Abo bei PlayStation Plus. Das ist ein zusätzlicher, zahlungspflichtiger Service von Sony, der knapp 60 € pro Jahr kostet.

Das bringt euch eine PS Plus Mitgliedschaft: Ein Abonnement verschafft euch neben den monatlichen Gratis-Games auch einige weitere Vorteile:

Ihr erhaltet Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Spielen

Es winken exklusive Rabatte im PlayStation Store

Es gibt regelmäßig exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Spiele

Ihr könnt an den Free Trials teilnehmen. So könnt ihr einige vollwertige Spiele kostenlos testen

Was, wenn das Abo endet? Läuft die Mitgliedschaft aus, dann könnt ihr trotzdem alle PS Plus Titel, die sich bereits in eurer Bibliothek befinden, behalten – inklusive Fortschritt. Ohne aktives Abo lassen sich diese Spiele dann einfach nur nicht starten. Verlängert oder erneuert man das Abo, dann können alle PS Plus Games ganz normal weiter gezockt werden – und zwar dort, wo man beim letzten Mal aufgehört hat.

So lange ihr auf die neuen März-Games wartet, könnt ihr euch als PS Plus Mitglied noch die 5 kostenlosen PS-Plus-Spiele aus dem Februar sichern: