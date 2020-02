Habt ihr euch Sims 4 gerade bei PS Plus geschnappt oder wolltet schon lange euer Sims-Erlebnis auf der PS4 ausbauen? Dann werft einen Blick in den PlayStation Store. Dort sind alle DLCs sowie Addons für Sims 4 reduziert, es winken bis zu 50% Rabatt.

Was hat es mit dem Angebot auf sich? Bis zum 3. März erhalten PS Plus Abonnenten die Lebens-Simulation Sims 4 noch als eines der monatlichen Gratis-Spiele für die PlayStation 4.

Wer sich das Spiel nun jüngst gesichert hat oder generell schon sein Sims-Erlebnis nach eigenen Wünschen ausbauen möchte, kann das nun mit zahlreichen Addons und DLCs tun. Denn auf alle Zusatzinhalte für Sims 4 gibt es aktuell im PS Store bis zu 50% Rabatt.

Für alle Sims-Enthusiasten auf der PS4 kann sich ein genauer Blick also durchaus lohnen.

So kreiert ihr euer ganz eigenes Sims-4-Erlebnis

Was ist überhaupt Sims 4? Sims 4 ist eine sehr umfangreiche Lebens-Simulation, in der eurer Fantasie kaum Grenzen gesetzt sind.

Dort erstellt und gestaltet ihr sogenannte Sims, also virtuelle Menschen mit dynamischen Persönlichkeiten, und führt diese durch ihr Leben. Mit einem starken Editor bastelt ihr ihnen ein gemütliches Heim, erkundet mit ihnen verschiedene Welten, pflegt soziale Kontakte und lasst sie an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen.

Kurzum: ihr spielt Gott, bestimmt über ihr Leben, ihr soziales Umfeld und ihre Entwicklung. Und das alles übt wiederum Einfluss auf die Sims und ihre Entwicklung aus.

Wozu überhaupt Addons? Bereits das Grundspiel ist sehr umfangreich und bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Sims, ihre Aktivitäten sowie ihr Umfeld spannend zu gestalten – und zwar von ihrer Geburt, über ihre Kindheit, bis hin zum Erwachsenenalter und letztendlich auch bis zum Tod.

Doch das Grundspiel bietet hierbei nur einen großzügigen Rahmen, den ihr jedoch fast nach Belieben mit vielen weiteren Addons oder DLCs ausbauen könnt.

Wollt ihr euren Sims coole neue Accessoires in modischen Moschino-Look verpassen? Wollt ihr eure Zöglinge an die Uni schicken und am wilden Studentenleben teilhaben lassen? Wollt ihr sie aus dem tristen Alltag reißen und sie auf sonnige Inseln in Urlaub schicken? Wollt ihr sie lieber das pulsierende Leben der Großstadt spüren lassen? Sollen sie die Welt des Übernatürlichen erkunden und Magie erlernen? Oder möchtet ihr einfach nur ihr Heim mit allerlei neuen Möbelstücken aufwerten?

Das alles ist mit den vielen Addons und DLCs möglich. Sie alle sind rein optional und können nach eigenen Wünschen und Vorstellungen einzeln oder in Bundles dazugekauft werden. So kann sich jeder sein ganz individuelles Sims-Erlebnis schaffen – ganz nach den eigenen Vorstellungen.

Addons und DLCs für Sims 4 im PS Store – Die Angebots-Highlights

Was steckt in diesem Deal? Aktuell sind alle 37 Zusatzinhalte für Sims 4 auf der PS4 im PlayStation Store reduziert – und zwar um bis zu 50%. Diese Rabatt-Aktion läuft übrigens noch bis zum 5. März.

Die Zusatzinhalte für Sims 4 werden dabei sowohl einzeln, als auch in umfangreichen Bundles angeboten, bei denen ihr zusätzlich sparen könnt.

Die großen Addon-Bundles für Sims 4:

Interessante einzelne Addons:

Das gesamte Addon-Angebot auf einen Blick: Das waren noch längst nicht alle Angbote zu Sims 4. Weitere Addons findet ihr hier:

Übrigens, seid ihr Mitglied bei PS Plus, dann erwartet euch im März ein zeitloses Meisterwerk als Gratis-Spiel: