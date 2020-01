Die 15 besten kostenlosen Spiele für die PS4 in 2020

Wer nach coolen Games sucht, der muss nicht zwangsläufig Geld ausgeben. Viele kostenlose Free-to-Play-Spiele liefern mittlerweile genau so gute Spielerlebnisse, wie so manch ein Vollpreis-Titel. Das zeigen auch diese im Jahr 2020 guten Gratis-Spiele für die PS4.

Wir haben für Euch 15 kostenlose Spiele unterschiedlicher Genre herausgesucht und stellen diese vor. Allesamt zählen aktuell zu den beliebtesten und bestbewerteten Free-2-Play-Titeln, die man auf der PlayStation 4 findet. Das Gute dabei: Ihr habt nichts zu verlieren.

Habt Ihr Interesse an einem dieser Titel, so müsst Ihr nicht lange überlegen, Tests lesen oder Euch auf Krampf zwischen mehreren Titeln entscheiden. Ihr könnt diese Spiele einfach kostenlos (oder gegen eine kleine Gebühr von 25 Cent bei Titeln ab 18 Jahren) im PS Store herunterladen und direkt loslegen.

Und es könnte sich durchaus für Euch lohnen. Vielleicht findet Ihr ja so einen Titel, mit dem Ihr das Sommerloch überbrücken könnt oder der Euch sogar auf Dauer fesseln kann – ohne einen Cent dafür auszugeben.

Bedenkt: Die Spiele stehen nicht in einer wertenden Reihenfolge. Es handelt sich dabei vor allem um Online-Spiele mit Multiplayer-Elementen. Los geht‘s mit den besten, kostenlosen PS4-Spielen in 2019 / 2020.

Dauntless

Was ist Dauntless? Wer Monster Hunter World kennt, dürfte sich auch bei Dauntless schnell wie zu Hause fühlen. In einer Welt aus schwebenden Inseln terrorisieren gewaltige Monster die Menschen. Diese sogenannten Behemoths fressen den Aether, durch den Inseln, also Eure Heimat, schweben. Um zu verhindern, dass die Menschheit so vernichtet wird, schlüpft Ihr in die Rolle eines Slayers und macht Jagd auf die gigantischen Biester – und zwar alleine oder im Coop-Online-Multiplayer mit bis drei weiteren Jägern.

Das macht Dauntless aus:

Gewaltige Monster, die sich im Kampf wie Raid-Bosse anfühlen

Gameplay ähnlich wie in Monster Hunter World: Ihr müsst Monster in strategischen Kämpfen erlegen und kommt so an immer bessere Ausrüstung

Allerlei Waffen, Rüstungen und Verbrauchsgegenstände

Kein Pay-2-Win: Alle Gameplay-relevanten Inhalte sind kostenlos zugänglich

„Game as a Service“-Modell. Dauntless soll auf lange Sicht mit Updates und neuen Inhalten versorgt werden

Dauntless eignet sich für: alle, die auf spektakuläre und fordernde Kämpfe gegen einzelne Monster stehen und Crafting sowie die jagd nach immer besserem Loot lieben.

Auch alle, die Spaß an Monster Hunter World haben oder sich dafür interessieren, sollten sich diese kostenlose Alternative mal genauer anschauen.

Bewertung im PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 14.000 Bewertungen

Fortnite – Battle Royale

Was ist Fortnite? Fortnite ist wohl der beliebteste Battle-Royale-Shooter der letzten Jahre. Zwar hat das Spiel mit „Rette die Welt“ auch einen kostenpflichtigen PvE-Teil, doch dieser ist längst nicht so populär wie das kostenlose Battle Royale.

Es geht darum, auf einer immer kleiner werdenden Spielfläche sich gegen 99 weitere Spieler zu behaupten. Gewonnen hat der, der als letzter übrig bleibt.

In Fortnite gibt jedoch einen Bau-Modus, der es ermöglicht, eigene Festungen und andere Bauwerke zu errichten und sich so gegen andere zu schützen. Das bringt weitere taktische Möglichkeiten und Kniffe, die man in anderen Genre-Vertretern so nicht findet.

Das macht Fortnite aus:

Coole bunte Grafik im Comic-Stil

Leicht zugänglich und leicht zu erlernen

Bau-Modus

Events, verschiedene Spielmodi und Formate

Regelmäßige Updates und neue Inhalte durch Battle Pass und Seasons

Fortnite eignet sich für: alle, die Battle Royale mögen und sich dabei gerne als Baumeister austoben wollen oder generell Interesse an dem Genre haben. Auch, wenn Ihr gerade den Einstieg ins Battle Royale sucht, ist Fortnite genau das richtige für Euch. Der Einstieg ist kinderleicht, das Matchmaking kurz und die Spielerbasis gewaltig.

Bewertung im PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 1.630.000 Bewertungen

Apex Legends

Was ist Apex Legends? Apex Legends ist ein Battle-Royale-Shooter und spielt im Universum der kultigen Titanfall-Reihe. Ihr springt mit zwei Mitspielern über einer Insel ab und metzelt euch so lange auf einer immer kleiner werdenden Spielfläche, bis nur noch ein Team aus den ehemals 60 gestarteten Spielern übrig ist. Dazu wählt Ihr zunächst einen Helden mit individuellen Fähigkeiten und nutzt neben dessen Skills anschließend auch eine Reihe von futuristischen Schießprügeln und Gadgets, die ihr unterwegs findet.

Wie im BR-Gerne üblich, gibt es regelmäßig neue Seasons inklusive Battle-Pass, mit dem Ihr dann neue Inhalte freispielen könnt. Das Spiel selbst ist free2play, Ihr musst lediglich für Cosmetics und den Battle-Pass zahlen, könnt aber auch komplett ohne Einsatz von Geld spielen.

Das macht Apex Legends aus:

Zahlreiche Helden (Legenden) mit einzigartigen Fähigkeiten, die Euren Spielstil radikal beeinflussen

Viele coole Schießeisen

Exzellentes Gunplay, das mit Hilfe des Profi-Shooter-Spielers Shroud entwickelt wurde

Fokus auf Teamplay

Neue Inhalte in Form von Seasons und Battle-Pass

Apex Legends eignet sich für: Fans von schnellen BR-Shootern à la Fortnite. Freut Ihr Euch zudem über schwarzem Humor, wird knackiges Gunplay bei Euch großgeschrieben und Ihr wollt lieber auf’s Bauen verzichten? Dann seid Ihr bei Apex Legends ebenfalls richtig. Aber auch Fans von Hero-Shootern wie Overwatch könnten durchaus ihren Spaß an Apex Legends und dessen markanten Charakteren haben.

Bewertung im PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 6.000 Bewertungen

War Thunder

Was ist War Thunder? War Thunder ist eine Militär-MMO-Simulation, die Euch verschiedene Facetten des Schlachtfelds erleben lässt. Ihr habt dort die Wahl zwischen Flugzeugen, Panzern und sogar Schiffen und Helikoptern.

Ziel ist es, den Gegner zu vernichten oder strategische Punkte zu erobern und zu halten. Je nachdem, auf welcher Map Ihr spielt, sind ist entweder nur eine Waffengattung zugelassen oder es gibt kombinierte Gefechte, in denen beispielsweise Flugzeuge und Panzer im Verbund kämpfen.

Eure Fahrzeuge sind in Stufen eingeteilt. Die unteren Ränge sind frühe Versionen aus den 20er Jahren. Das Technologieniveau steigt zunehmendes und endet derzeit in den 90ern. Vom Doppeldecker bis zum Düsenjet ist also alles dabei.

Das macht War Thunder aus:

Groß angelegte Schlachten auf den wichtigsten historischen Schlachtfeldern

Große Auswahl an Kriegstechnik aus verschiedenen militärischen Epochen

Einstellbarer Realismus-Grad. Auf „Arcade“ spielt es sich wie ein typischer Shooter. Ihr müsst Euch nicht viele Sorgen um Details wie Physik und Munition machen. Doch wer mag, kann realistische Modi spielen, in denen beim Flugzeug bei extremen Manövern die Flügel abreißen können oder ein Panzer zum Opfer der Massenträgheit wird

Detailliertes Schadenssystem, das großen Wert auf Realismus legt. So kann ein einziger guter Treffer einen Panzer sofort ausschalten, wenn eine Granate zufällig einen Sichtschlitz durchschlägt und die Besatzung im Inneren zerfetzt.

Regelmäßige umfangreiche Inhalte einschließlich dynamischer historischer Kampagnen und auch Solo-Missionen

War Thunder eignet sich für: alle, die militärische Konflikte mit detaillierten und realistischen Kriegsgeräten ausfechten wollen. Das Spiel sieht sehr gut aus und bietet für Fans von Panzern, Schiffen und Flugzeugen eine Menge Content. Gerade Fans von Simulationen sind hier richtig, denn auf dem höchsten Realismus-Setting schafft Ihr es ohne entsprechende Skills nichtmal, die Landebahn zu verlassen.

Bewertung im PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 175.000 Bewertungen

DC Universe Online

Was ist DC Universe Online? DC Universe Online ist ein Action-MMO, das im berühmten DC Comic Universum spielt und Euch in die Rolle Eures persönlichen Superhelden versetzt. So könnt Ihr die Fähigkeiten und das Aussehen bekannter DC Helden wie Batman, Superman, Green Lantern oder Wonder Woman kombinieren und mit Eurem Charakter die Welt vor dem drohenden Untergang retten oder sie ins Unheil stürzen.

Dabei erlebt Ihr allerlei Quest-basierte Abenteuer die an an ikonischen Orten des DC Universums spielen – wie beispielsweise Gotham City oder Metropolis. Dort könnt Ihr Euch frei bewegen und sollt verschiedene Aufgaben erfüllen. Dadurch wird Euer Superheld oder Superschurke immer besser und stärker.

Das macht DC Universe Online aus:

Schnelle, actionreiche Kämpfe

Ihr spielt als Held oder als Schurke

Viele bekannte Charaktere des DC Universums

Authentische Schauplätze des DC Universums

Story-getriebene Abenteuer und Quests

DC Universe Online eignet sich für: alle, die sich in Spielen schon immer mal als Superheld oder Superschurke austoben wollten. Wenn Ihr dabei auch auf spektakuläre Kämpfe mit anderen ikonischen Comic-Helden steht und Authentizität bei Euch groß geschrieben wird, dann seid Ihr bei DC Universe Online genau richtig.

Bewertung im PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 117.000 Bewertungen