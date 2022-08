Guild Wars 2 hat morgen Release auf Steam – Alles Wichtige zum Preis und den Zeiten

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Was haltet ihr vom Steam-Release? Findet ihr es cool, dass GW2 endlich auch auf Steam erhältlich ist? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren, wie ihr dazu steht!

Ihr erhaltet also in einem Gesamtpaket alle bekannten Erweiterungen und das zu einem guten Preis. Würdet ihr die DLCs einzeln erwerben, würde der Preis somit weiter ansteigen.

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Was passiert mit Guild Wars 2? Das beliebte MMORPG wird 10 Jahre alt, denn im 28. August 2012 wurde es erstmals veröffentlicht. Aus diesem Grund planen die Entwickler nun das Spiel offiziell auch über Steam laufen zu lassen. Spieler können sich somit am 23. August Guild Wars 2 auf Steam gratis herunterladen und so ganz entspannt reinschnuppern.

