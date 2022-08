Eines der beliebtesten MMORPGs Deutschlands startet schon nächste Woche auf Steam

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Was haltet ihr davon? Spielt ihr Guild Wars 2 bereits? Oder wolltet ihr es euch immer schon einmal anschauen und der Steam-Release bietet die perfekte Gelegenheit dafür? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Welche Drops gibt es? Am 23. August beginnt auch die Unterstützung von Twitch-Drops in dem MMORPG. Ihr könnt also eueren Game-Account mit eurem Twich verknüpfen und fürs Zusehen begehrte Belohnungen einkassieren.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Mit in dem Paket sind also:

Mit dem Release versprechen sich die Entwickler ArenaNet, viele neue Spieler in die Welt von Guild Wars 2 zu ziehen und zu begeistern. Passend dazu gibt es euch ein neues Paket im Steam-Shop, welches sich spezifisch an neue Fans des MMORPGs richtet, doch vielleicht auch für alte Hasen interessant ist.

Wann kommt GW2 auf Steam? Viele Hinweise deuteten den Release bereits an , doch nun ist es offiziell bekannt. Passend zum 10. Geburtstag von Guild Wars 2 erscheint das beliebte MMORPG am 23. August auf Steam. Dort könnt ihr das Spiel dann umsonst herunterladen und ab 9:00 Uhr morgens auch zocken.

Insert

You are going to send email to