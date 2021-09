In einem weiteren Entwickler-Livestream stellte ArenaNet endlich das große, neue Feature für die kommende Guild Wars 2 Erweiterung End of Dragons vor. Ab Februar dürft ihr mit euren eigenen Schiffen angeln gehen. MeinMMO-Autor Mark Sellner nimmt dieses Feature jedoch viel Vorfreude raus, da es nicht mit den Highlights der anderen Erweiterungen mithalten kann.

Was wurde gezeigt? In einem 30-minütigen Livestream stellten die Entwickler hinter dem MMORPG Guild Wars 2 erstmals das neue Kern-Feature der kommenden Erweiterung End of Dragons vor. Es gibt kleine Boote, auf denen ihr gemeinsam mit euren Freunden angeln gehen könnt. Das klappt nicht nur in den Gebieten der neuen Erweiterung, sondern auch in allen alten Gebieten.

Es handelt sich dabei um eine Aktivität, die man alleine aber auch als Gruppe machen kann, denn erstmals in Guild Wars 2 könnt ihr andere Leute auf eurem schwimmenden Gefährt mitnehmen. Das deckt sich mit der Belagerungsschildkröte, einem Reittier, welches ebenfalls mit End of Dragons erscheint und zwei Menschen mitnehmen kann. Bisher waren Fortbewegungsmittel im MMORPG immer nur für eine Person gemacht.

Wie funktioniert das Angeln? Überall auf der Welt könnt ihr im Wasser deutlich gekennzeichnete Stellen sehen, an denen ihr dann Angeln könnt. Wenn ihr einen Fisch an der Leine habt, müsst ihr einen kleinen Balken in der Mittel des Bildschirms hin und her bewegen, bis der Fisch gefangen wurde.

Insgesamt soll es über 200 verschiedene Fische geben und auch neue Gerichte, die man mit den Fischen zubereiten können soll. Ebenfalls neu sind dann die Boote, die gab es in Guild Wars vorher noch nicht.

Zu den Booten und dem Angeln gibt es natürlich auch zwei neue Beherrschungpfade, die ihr leveln könnt. Doch wirklich spannenden und abwechslungsreich klingt das nicht. Für mich bietet das Angeln zu wenig, vor allem als großes Haupt-Feature der neuen Erweiterung.

Wer schreibt hier? Mark hat in den letzten 7 Jahren etwas mehr als 6.000 Stunden in Guild Wars 2 verbracht. Er hat jedes Event gesehen, jedes Fraktal erlebt und jeden Raid-Boss erschlagen. Zahllose legendäre Gegenständen hat er erbaut, Charaktere ausgetüftelt, Götter bezwungen und Drachen besiegt, nur um jetzt Angeln zu gehen.

Angeln kann so cool sein wie es will, es ist aber einfach nicht genug

Wieso enttäuscht das Angeln? Eines vorweg – ich habe grundsätzlich kein Problem mit dem Feature selbst. Ich halte das Angeln für eine sinnvolle Ergänzung und eine schöne Nebenaktivität mit Freunden und Gilde. Aber es genügt nicht, um mit den großen Features der anderen Erweiterungen zu konkurrieren.

Die erste Erweiterung, Heart of Thorns, veränderte grundlegend, wie ich mich als Spieler durch die Welt bewege und diese wahrnehme. Man konnte plötzlich gleiten. Durch die Lüfte fliegen, völlig neue Orte erreichen und bekannte Orte auf neue Weise erleben.

Die zweite Erweiterung, Path of Fire, hat genau dort angesetzt. Es kamen die Reittiere ins Spiel, von denen jeder seine ganz eigene Spezialität hatte. Der Raptor konnte besonders weit springen, der Hase besonders hoch und der Greif hat die Bewegungen in der Luft sogar noch besser gemacht.

Die Mounts aus Path of Fire brachten viel Abwechselung in Guild Wars 2

End of Dragons zeigt nicht mal im Ansatz das Potenzial dazu, ähnlich auf mich zu wirken wie es Reittiere oder Gleitschirme tun konnten. Man könnte jetzt argumentieren, dass mit den Booten ja auch eine neue Art und Weise der Fortbewegung ins Spiel kommt, das stimmt aber so nicht ganz.

Denn über Wasser hinweg konnte ich mich schon mit dem Rochen-Mount aus Path of Fire bewegen und das sogar noch flexibler. Dank einer Beherrschung kann der Rochen nämlich sogar tauchen und mich somit auch Unterwasser schneller bewegen.

Das kann das Boot logischerweise nicht.

Wer sich die Details zu den Schiffen und dem Angeln anschauen möchte, findet hier den kompletten Livestream:

Was hält die Community davon? Auch die Community im Spiel, auf Discord und auf reddit zeigen sich von dem Feature eher genervt. Für viele ist das Angeln und die Boote schlichtweg nicht relevant und das kann ich verstehen.

Fängt man einmal das Bild der Community auf, wird schnell klar, dass die meisten Spieler nur an den neuen Elite-Spezialisierungen und Gebieten interessiert sind. Angeln ist für die meisten einfach nur so… da. Und das ist schade.

Die 9 Elite-Spezialisierungen, die mit End of Dragons kommen und die für viel Vorfreude sorgen, sind aber nichts Neues. Denn auch die vorherigen Erweiterungen brachten neue Elite-Spezialisierungen mit. Dort waren sie aber nie der Kaufgrund für die Erweiterung selbst.

Es hätte so viel besser sein können

Was gäbe es für Alternativen? Stellt euch einmal vor, ihr seid der Kommandeur einer großen Streitmacht, ihr habt gegen Götter gekämpft, Drachen besiegt, ihr wart sogar selbst einmal tot und euer bester Freund, ist selbst ein Drache. Wie könnte das noch besser ausgebaut werden?

Indem ihr fliegen könnt? Ja, absolut.

Indem ihr epische Kreaturen zähmen könnt? Ja, gerne.

In dem ihr Angeln geht? Die Antwort muss jeder für sich finden, aber in mir spricht alles dagegen.

Dabei hätte es so viel besser werden können mit relativ einfachen Ansätzen. Und ArenaNet war sogar echt nah dran. Das beste Beispiel dafür ist die Belagerungsschildkröte, die ebenfalls mit End of Dragons in Guild Wars 2 Einzug halten wird. Ein Mount für zwei Personen. Endlich kann ich meinen Kumpel mitnehmen und ihm coole Orte zeigen.

Endlich kann ich sagen „Spring auf, ich zeig dir wie du da hinkommst“, statt umständlich auf der Karte zu malen. Die Schildkröte ist eine tolle Ergänzung und denkt die Mounts aus Path of Fire noch einen Schritt weiter. Aber warum nicht mehr davon? Würdet ihr lieber mehr Mounts wie ein Zwei-Mann-Schildkröten-Panzer mit Waffen haben, oder doch lieber 50 Fische mehr? Die Antwort findet sich leicht.

Die Belagerungs-Schildkröte wird das erste Mount für Zwei

Was wünschen sich die Spieler? Ein großer Wunsch der Community war eine neue, spielbare Rasse wie die vogelähnlichen Tengu. Das ist sehr viel Aufwand für die Entwickler und ich persönlich denke, dass es auch nicht viel gebracht hätte, da ein neues Volk wenig für das eigentliche Gameplay beiträgt.

Dennoch wäre auf dem Papier „Ein neues spielbares Volk“ immer noch viel epischer als Angeln. Ein anderer Wunsch, der dabei aber viel realistischer wäre, wären neue Waffen.

Es gibt in Guild Wars 2 bereits drei Waffen, die ausschließlich unter Wasser genutzt werden können. Den Dreizack, den Speer und die Harpunenschleuder. End of Dragons orientiert sich thematisch bereits an dem Meer und dem großen, bösen Wasserdrachen. Es wäre so toll gewesen, diese Waffen endlich auch an Land nutzen können oder wenigstens eine neue Unterwasserwaffe zu bringen.

Das hätte man optimal in die neuen Elite-Spezialisierungen integrieren können. Es hätte langfristig das Gameplay verändert und neue sowie bestehende Spieler abgeholt. Hier hat ArenaNet meiner Meinung nach eine Chance verpasst.

Was wünsche ich mir? Still und heimliche habe ich die Hoffnung, dass Angeln nicht alles ist, was in End of Dragons auf uns wartet. Eine der großartigsten Sachen von Path of Fire war das Greifen-Reittier und das wurde gar nicht erst angekündigt. Spieler fanden es kurz nach Release und die Community feiert das fliegende Federvieh bis heute.

Ich wünsche mir eine ähnliche Überraschung von End of Dragons, da mich die bisher angekündigten Features eher kaltlassen, als mich für die neue Erweiterung anzuheizen. Doch bis sie im Februar 2022 erscheint, kann ich erstmal nur hoffen, dass der heldenhafte Kommandeur des Pakts am Ende nicht nur Angeln gehen kann, nachdem er erneut die Welt rettet.

Was haltet ihr von der Ankündigung? Freut ihr euch auf das Angeln oder seid ihr da eher meiner Meinung? Findet ihr, End of Dragons hat genug Features um gegen Heart of Thorns und Path of Fire zu bestehen? Ist die neue Erweiterung mit den alten überhaupt vergleichbar? Schreibt es mir in die Kommentare.

Die MMORPG-Legende Ralph Koster ist sogar der Meinung, dass Backen und Blumen pflanzen wichtiger ist als töten.