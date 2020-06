Im Rahmen von „Find Your Next Game“ haben MeinMMO und GameStar mit MMORPG-Legende Raph Koster gesprochen. Der erklärte in einem Livestream, was Ultima Online zu seiner Zeit so besonders gemacht hat und warum Sandbox-MMOs beliebt sind.

Wer spricht da? Raph Koster war Lead Designer von Ultima Online, einem der bekanntesten MMORPGs aus den Anfängen des Genres. Es erschien 1997 und kann heute noch gespielt werden.

Im „Find Your Next Game„-Livestream berichtete er davon, dass sich die Entwickler damals nicht nur an anderen Spielen des Genres, sondern an Harvest Moon orientiert haben.

Was war besonders daran? Bei Harvest Moon handelt es sich um eine Farming-Simulation mit Rollenspiel-Elementen. Ziel des Spiels war es, eine Farm wiederzubeleben und weiterzuführen, die bereits verfallen war.

Von diesem Spiel wurden einige „Casual-Aspekte“ übernommen, für die Ultima Online Anfangs ausgelacht wurde. Doch wie Koster anmerkt, waren und sind gerade diese Inhalte besonders beliebt.

Mitschnitt des Livestreams mit Raph Koster (ab Stunde 2 Minute 38)

Kämpfen ist nicht so wichtig, wie man denkt

Warum war UO so beliebt? In Ultima Online konnte man Ressourcen ohne das Töten von Kreaturen bekommen. Das war damals nicht der Standard. Harvest Moon war dabei einer der Inspirationen für das MMORPG, wie Koster berichtet:

Wenn ich darüber nachdenke, welche Spiele Sandbox und auch UO beeinflusst haben, da gab es damals zu dem Zeitpunkt, an dem Ultima Online bekannter wurde, das originale Harvest Moon. Daraufhin reagierten die Leute so: „Ein Spiel rund um das Thema Farmen? Das ist verrückt!“ Und in UO konntet ihr dann Äpfel von Bäumen sammeln und Schafe scheren und Wolle bekommen. Raph Koster im Livestream von MeinMMO und GameStar

Verrückter war jedoch die Tatsache, dass andere Gaming-Firmen genau andersrum darauf reagierten und sich auf die Kämpfe in Spielen fokussierten:

Andere Spielefirmen schalteten Werbung, die sagte: „Wollt ihr lieber Brot backen oder Dinge töten?“ Sie dachten, jeder der spielt möchte einfach Dinge töten. Raph Koster im Livestream von MeinMMO und GameStar

So sah es früher in Ultima Online aus. Das MMORPG erfreute sich großer Beliebtheit.

Wie sieht die Realität aus? Über die Jahre hat sich gezeigt, dass viele Spieler Spaß am Aufbau statt der Zerstörung haben. Das Sandbox-Spiel Minecraft oder der Farming-Simulator gehören zu den erfolgreichsten Spielen auf dem Markt.

Das sieht auch Koster so:

Heute können wir stolz sagen, sie [die Spielefirmen] lagen wirklich, wirklich falsch. Also wirklich, wirklich, wirklich falsch. Fakt ist: Brot zu backen oder Blumen zu pflanzen ist viel beliebter, als das Töten von Dingen.

Die Entwickler-Legende berichtet auch davon, dass Ultima Online eines der ersten MMORPGs war, in dem Spieler das Aussehen ihrer Ausrüstung verändern oder auf Stühlen sitzen konnten. Trotzdem hatte das Spiel zu Beginn einen schweren Stand bei EA.

Bei Star Wars Galaxies, an dem Koster ebenfalls mitgearbeitet hat, haben sich Leute wiederum darüber lustig gemacht, dass das „Tanzen“ eingeführt wurde. Heute gehören Tänze und weitere soziale Aktivitäten zum Standard.

Raph Koster bringt im Livestream selbst das Beispiel von Fortnite, wo die Tänze es sogar in die reale Welt und zu Klagen geschafft haben.

Mobile-Games zeigen die Beliebtheit von Casual-Inhalten

Das Farming und Casual-Inhalte beliebt sind, macht Koster auch am Mobile-Gaming fest. Dort sind viele Spiele erfolgreich, die auf der Idee von Sandbox-MMOs basieren:

Was wir heute sehen ist, dass die Dinge, die in Sandbox-MMOs waren, heute Eckpfeiler für Mobile-Games sind […]. Schauen wir auf die Spiele, die am zugänglichsten sind für Menschen mit wenig Zeit, Kindern oder die in Warteschlangen im Lebensmittelgeschäft stehen, sind das „Love Nikki“, wo sich alles um Kleidung dreht, oder Spiele wie Farmville, die sich um das Farmen drehen.

Für ihn sind besonders dann Sandbox-MMORPGs erfolgreich, wenn sie Inhalte wie das Raiden und Dungeons mit Elementen wie Farmen oder Housing verbinden.

Raph Koster im Livestream von MeinMMO und GameStar.

Doch Koster hat im Livestream noch mehr erzählt. So stellte er fest, dass MMO eigentlich ein viel zu großer Begriff und eine schlechte Abkürzung sei.

An seiner Seite befand sich zudem Gordon Walton, der Executive Producer von Crowfall. Auch er hat eine lange MMO-Vergangenheit und sprach über das, was in den letzten Jahren passiert ist. Walton stellte dabei die These auf, dass WoW-Killer fast das MMO-Business gekillt hätten.