Path of Exile: Das macht die neue Harvest-Liga so besonders

Grinding Gear Games hat mit Harvest eine neue Liga für das Action-RPG Path of Exile (PC, PS4, Xbox One) angekündigt. Dieses Mal werdet ihr zu Gärtnern und kümmert euch um Pflanzen, aus denen Monster wachsen.

Was ist Harvest? Nach Delirium bietet die neue Liga für das schnell wachsende Hack and Slay Path of Exile ein ganz besonderes Spielprinzip, das sich etwas an Farming-Simulatoren wie Stardew Valley orientiert.

Ihr trefft auf den neuen NPC Oshabi. Sie entdeckte einen heilige Hain und bittet euch um Hilfe, Samen zu sammeln, die dort eingepflanzt werden können. Während eurer Abenteuer findet ihr die Samen, pflanzt sie im Hain ein, düngt sie mit Lebensenergie und sobald die Erntezeit kommt, geht es richtig los. Denn aus den Pflanzen wachsen Monster, die ihr besiegen müsst.

Es gibt drei Arten von Samen: Vivid, Primal und Wild

Die Samen kommen in drei Tiers, welche je nach Grad schwerer zu finden sind und auch höherwertige Belohnungen versprechen

Je nach Samen und Tier ist es schwerer, Pflanzen wachsen zu lassen

Ihr müsst den Garten über Rohre verbinden, damit die Pflanzen effektiv mit Nährstoffen versorgt werden können. Dabei müsst ihr auf die Anforderungen achten, welcher jeder Samen hat, um wachsen zu können

Sammelt Lebenskraft und gebt diese in einen Kondensator. Denn die Pflanzen brauchen als Dünger Lebensenergie

Kommt die Erntezeit, wachsen Monster aus den Pflanzen. Je nach Art der Samen, deren Standort und wie viele Samen ihr eingepflanzt habt, erwartet euch ein entsprechender Bosskampf. Ihr bestimmt also durch eure Gärtnerei, wie die Bosskämpfe am Ende aussehen

Bis zu 48 Pflanzen können pro Instanz geerntet werden

Die richtigen Kombinationen ermöglichen es, spezielle Bossgegner zu züchten, darunter die uralten Bestien Ersi, Janaar und Namharim

Entsprechend bekommt ihr am Ende der Kämpfe besondere Belohnungen

Eine ungewöhnliche Liga

Welche neuen Belohnungen gibt es? Insgesamt kommen 12 neue Unique Items ins Spiel. Zu diesen gehören:

Doryani’s Prototype Unique Armour – Richtet sich an Builds, die Blitzschaden austeilen, da ihr mit der Rüstung nur Blitzschaden verursachen könnt. Je niedriger eure Blitz-Resistenz ist, desto mehr Schaden macht ihr.

Richtet sich an Builds, die Blitzschaden austeilen, da ihr mit der Rüstung nur Blitzschaden verursachen könnt. Je niedriger eure Blitz-Resistenz ist, desto mehr Schaden macht ihr. Storm Secret Unique Ring – Richtet sich an den Build Herald Bomber. Der Skill Herald of Thunder wird gebufft und erhöht die Frequenz der Schockwellen.

In eurem Garten der PoE-Harvest-Liga erwarten euch harte Kämpfe.

Welche Neuerungen bringt die Liga noch mit sich? Zweihandwaffen erhalten durch Schmetterangriffe, sogenannte Slams, einen Buff. Der passive Talentbaum wird überarbeitet und neue Kampfschreie kommen hinzu.

Darüber hinaus läuft Crafting in der Harvest-Liga etwas anders ab. Nach der Ernte erhaltet ihr die Möglichkeit, die Lebensenergie der vernichteten Monster zu nutzen, um eure Items mit Modifikatoren auszustatten.

Jeder gefundene Samen schaltet ein Rezept frei

Nun pflanzt ihr die Samen ein, bei denen euch die Modifikatoren besonders zusagen

Erntet die Pflanze und besiegt das Monster

Sammelt nun dessen Lebensenergie ein

Verbessert ein Item mit den entsprechenden Modifikatoren

Lebensenergie, die ihr nicht sammelt, verpufft oder ihr nutzt sie für den Kondensator und damit als Dünger für die Pflanzen

Wann startet die Harvest-Liga? Harvest beginnt am 19. Juni auf PC und eine Woche später für PS4 und Xbox One.

Falls ihr euch außer PoE noch andere Hack and Slays anschauen wollt, die für 2020 geplant sind, dann lest euch die MeinMMO-Liste der 9 neuen Hack and Slays durch, die 2020 kommen, während ihr auf Diablo 4 wartet.