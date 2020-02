Das Hack ’n Slay Path of Exile (PC, PS4, Xbox One) ist ein großer Erfolg und wächst immer weiter. Chris Wilson von Grinding Gear Games hat dafür auch eine Erklärung.

Wie entwickelt sich Path of Exile? PoE ist sehr erfolgreich. Das Entwicklerstudio Grinding Gear Games hat eine Grafik veröffentlicht. Diese zeigt, wie sich die Anzahl der gespielten Stunden (in Millionen) des Action-RPGs seit 2015 verändert haben.

So viele Stunden wurde Path of Exile in den einzelnen Jahren gespielt.

2015 waren es knapp 150 Millionen Stunden. 2019 erreichte PoE 500 Millionen gespielte Stunden – und das alleine im Westen. Das heißt, die Spielstunden, welche PoE-Fans in China und Taiwan in den Titel gesteckt haben, sind gar nicht mit eingerechnet.

Ich freue mich sowohl über das Wachstum als auch über die Tatsache, dass die Anzahl der Spieler, die wir zwischen 2018 und 2019 in Bezug auf die Spielstunden hinzugefügt haben, im Grunde der Anzahl der Spieler entspricht, die 2015 gespielt haben. Das ist ziemlich viel Wachstum, und wir hoffen, dass wir so lange weitermachen dürfen, wie wir können.“ Chris Wilson, Grinding Gear Games gegenüber VentureBeat

Spieler bekommen das, was sie wollen

Wie kam es zu dieser Entwicklung? Grinding Gear Games versorgt die Spieler von PoE regelmäßig mit neuen Erweiterungen. Dabei geht das Team auf das Feedback der Spieler ein. Die Fans bekommen also ständig etwas Neues. Darüber hinaus sorgt die Akte-Struktur dafür, dass man Story-Fans mit neuen Akten eine Freude machen kann.

Es gibt ein Rezept für Path-of-Exile-Inhalte, das für jeden etwas enthält. Wir haben mehrere Spieler-Demografien und wir werden jede mit Inhalten versorgen, die ihnen gefallen. Wir haben eine Weile gebraucht, um diese Mischung zu erarbeiten. Die frühen Erweiterungen konzentrierten sich vollständig auf Ergänzungen der Story, der Charakteranpassung oder des frühen Spiels, wobei nicht genug Wert darauf gelegt wurde, für alle Spieler etwas zu bieten. Und obwohl das diese Gruppe von Spielern wirklich zufriedenstellte, führte es nicht wirklich zu einem tatsächlichen Wachstum der Spielerzahlen, da sich andere Leute unterversorgt fühlten.“ Chris Wilson, Grinding Gear Games gegenüber VentureBeat

Mit der neuen Erweiterung bleibt man der Formel treu: Am Abend des 25. Februar kündigte Grinding Gear Games (GGG) die neue Erweiterung Delirium an. Auch mit dieser versucht das Team, den Spielern wieder Content zu geben, den sie genießen können. Laut Chris Wilson hat man lange überlegt, was man einführen kann, um sicherzustellen, dass der Content auch zu Path of Exile passt.

Delirium führt neue Herausforderungen ein und besinnt sich dabei auf eine der Grundprinzipien von Action-RPGs: Man muss ein großes Risiko eingehen, um die besten Belohnungen zu erhalten.

Alt und Neu existieren nebeneinander

Wie sieht die Zukunft aus? Neben Delirium arbeitet GGG schon an Path of Exile 2. Es handelt sich um ein vollwertiges Sequel. Wichtig ist den Entwicklern hier aber, dass sie den Spielern nicht nur eine neue Handlung mit sieben Akten, 19 neuen Ascension-Klassen, neue Monster und Gegenstände, Charaktermodelle, Animationen und mehr bieten. Ein wesentlicher Aspekt ist die Möglichkeit, dass Spieler ihre Charaktere und Mikrotransaktionen von Path of Exile zu Path of Exile 2 übertragen können.

Wir wollten eine echte Fortsetzung machen, die neben Path of Exile 1 existiert. Es gibt keine getrennte Community. Es gibt ein gemeinsames Endspiel. Unabhängig davon, welche Handlung man bevorzugt. Es wird einige eingefleischte Leute geben, die sagen: „Nein, ich mag das Original lieber“. Diese Leute können immer noch im Endspiel spielen und sich treffen mit ihren Freunden, die den neuen Inhalt spielen. Dies bedeutet auch, dass viele der Verbesserungen an Path of Exile 2, wie neue Rigs für die Charaktere und neue Effekte, Path of Exile 1 beeinflussen können, da sie sich noch im selben Spiel befinden. Es ist also nicht so, als würde man das Alte zurücklassen und an dem Neuen arbeiten. Es ist eine Anstrengung, das Alte neben dem Neuen zu erhalten. Chris Wilson, Grinding Gear Games gegenüber VentureBeat

Grinding Gear Games macht derzeit offenbar mit Path of Exile alles richtig. Der Erfolg zeigt das. Mit Delirium und PoE 2 werden wir sehen, wie sich dies noch weiter verändert.