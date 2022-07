Ein DPS-Meter macht jedes MMORPG besser, egal, was ihr sagt

Es ist ziemlich egal, in welche MMORPG-Community von Lost Ark bis WoW man einmal genauer reinschaut, DPS-Meter sind fast überall ein Thema. Manche erlauben sie, manche verbieten sie, einige bieten sie sogar selbst an. MeinMMO-Autor Mark Sellner ist die Diskussion leid. Für ihn ist klar: Jedes MMO ist mit DPS-Meter besser.

Was ist ein DPS-Meter? So werden Mechaniken genannt, wie dazu dienen euch anzuzeigen, wie viel Schaden pro Sekunde ihr tatsächlich macht. Schaden pro Sekunde wird auch DPS (Damage per Second) abgekürzt, woraus sich der Name herleitet.

Solche DPS-Meter kann es in verschiedensten Formen und Möglichkeiten geben. Manche MMORPGs haben sie direkt selbst in das Spiel integriert, andere Titel setzen auf externe Programme, welche sie explizit erlauben, oder zumindest nicht verbieten. Manchmal arbeiten die Entwickler solcher DPS-Meter sogar mit den Spielestudios zusammen.

So ist es beispielsweise bei Guild Wars 2 der Fall. Der gängige DPS-Meter „ArcDPS“ wird zwar von einem Fan entwickelt, diese Weiterentwicklung findet aber in enger Absprache mit ArenaNet statt, damit das Tool weiterhin erlaubt bleibt und verwendet werden darf. Andere MMOs wie das aktuell beliebte Lost Ark verbieten sie dahingegen strickt.

Wer schreibt hier? Mark Sellner ist MMORPG-Autor bei MeinMMO und seit über 15 Jahren in dem Genre unterwegs. Er hat abertausende Stunden in diversen Genrevertretern verbracht und war stets gewillt, sich selbst zu verbessern. Ein DPS-Meter gehört für ihn daher zur Grundausstattung in jedem MMORPG.

Wo ist das Problem mit solchen Programmen? In vielen MMORPGs sind solche Hilfsmittel allerdings verboten. Der Grund dafür ist, dass man häufig auch dazu in der Lage ist, den Schaden der anderen Gruppenmitglieder zu sehen. Einige Tools zeigen sogar, welcher Mitspieler gerade eine wichtige Mechanik verbockt hat.

Einige Entwickler sind daher der Meinung, dass solche Tools toxisches Verhalten fördern könnten. Man befürchtet, dass Spieler aus Raids gemobbt werden könnten, weil sie nicht genug Schaden verursachen und alle sehen können, an wem das Scheitern des Kampfes letztlich liegt.

In vielen MMORPGs sind DPS-Meter daher auch Grauzonen. Sie werden häufig verwendet, obwohl sie de facto verboten sind. Darüber sprechen sollte dann aber möglichst niemand, denn sonst drohen Konsequenzen. Final Fantasy XIV ist für diese Methode das populärste Beispiel. Unser Autor Mark Sellner findet allerdings, dass selbst das noch nicht genug ist.

Das Problem ist nicht das Tool, sondern die Kultur

DPS-Meter sind nicht grundsätzlich böse: Wenn ich in einem MMORPG in schwierige Endgame-Inhalte einsteigen will, bin ich dafür vermutlich erstmal zu schlecht. Vorher sollte ich meinen Charakter beherrschen, eine Skill-Rotation drauf haben und als DPS-Spieler richtig auf den Putz hauen können.

Damit ich mich selbst aber verbessern kann, muss ich irgendwie ablesen können, wie gut ich tatsächlich bin. Das funktioniert oft nur mit einem DPS-Meter. Für mich ist es ein großer Teil der Langzeitmotivation in einem MMORPG, selbst immer besser zu werden. Und das möchte ich nicht nur über Ausrüstung und Gearscore erreichen.

Guild Wars 2 bot mir dafür die perfekte Gelegenheit, habe es dann aber leider nicht bis zum Ende durchgezogen. In dem Flugplatz von Löwenstein findet ihr dort nämlich einen Golem. Diesen könnt ihr beliebig konfigurieren und euch alle Buffs permanent geben, die ihr haben wollt. Dann haut ihr auf das wehrlose Monster ein und bekommt immer wieder im Chat angezeigt, wie viel DPS ihr nach 10 % seiner HP gemacht habt.

Das ist grundsätzlich eine super Idee, doch reicht eine simple Anzeige im Chat nicht aus. Ich möchte verstehen, wo dieser Schaden herkommt und aktiv sehen, wann ich mich verbessere und wann ich Dinge tue, die ich lieber lassen sollte.

In ArcDPS kann ich genau sehen, mit welchen Skills ich wie viel Schaden austeile und wo meine Downphasen sind (via deltaconnected.com).

Perfekt wird es hier erst, wenn ich das Third-Party-Tool ArcDPS hinzunehme, welches mir diese Informationen bietet. Der Golem und ArcDPS bieten dann die optimale Mischung, um mich langfristig zu verbessern und sorgten dafür, dass ich insgesamt sicher über 100 Stunden auf einen wehrlosen Golem eingedroschen habe, um am Ende doch noch die 2.000 Schaden mehr rauszuholen.

Bannt nicht die Tools, bannt die Spieler: Gleichzeitig kann ich aber auch das Problem sehen, dass ein solches Tool zu toxischem Verhalten führt. Mehrfach wurde ich Zeuge davon, wie in meiner Raid-Gruppe Leute gekickt wurden, weil der Schaden einfach nicht passte. Doch das ist nicht das Problem des DPS-Tools.

Beispielsweise leitete ich eine ganze Zeit lang eine Trainingsgruppe in Guild Wars 2. Für mich war es essenziell zu sehen, an welchen Punkten wir uns als Gruppe verbessern müssen, um Fortschritte zu erzielen. Dank eines DPS-Meters konnte ich genau an den Schrauben nachziehen, wo Hilfe benötigt wurde und wir konnten uns jede Woche weiter vorkämpfen.

Das Problem sind dabei für mich ganz klar die User selbst, die in einem Raid oder irgendwelchen anderen Inhalten der Meinung sind, sie müssten Leute beleidigen oder sich unfair verhalten.

Generell bin ich der Meinung, dass toxisches Verhalten in Online-Spielen härter bestraft werden müsste. In meinen Augen sollte das mehr an dem Verhalten der Spieler ändern, als der Wegfall nützlicher Tools, nur weil sie eventuell dafür sorgen könnten, dass User gemein werden.

DPS-Meter als Chance, nicht als Gefahr

Auch einige Spieler sind dagegen: Immer wieder treffe ich aber auch auf Spieler selbst, die gegen DPS-Meter sind. Oft teilen sie dabei die Sorgen der Entwickler. Viele wollen auch einfach nicht aus Gruppen fliegen, nur, weil sie mal einen schlechten Tag haben.

Das sind nachvollziehbare Sorgen, für die in meinen Augen jedoch das Tool nichts kann. Wenn ein Boss mehrere Male verhauen wird, kippt die Stimmung in der Gruppe schnell. Ob man dann mit einem DPS-Meter nachschaut, wer den wenigsten Schaden hat oder nicht ist irrelevant, einen Schuldigen gibt es in aller Regel trotzdem. Es kommt bei Fehlschlägen nach meiner Erfahrung sowohl mit als auch ohne DPS-Tool zu toxischem Verhalten.

In einigen Diskussionen versuche ich meinen Mitspielern daher aufzuzeigen, dass man DPS-Meter als Chance und nicht als Gefahr sehen sollte. Die Tools geben euch als Spieler ein mächtiges Werkzeug an die Hand, um euch selbst zu verbessern. Außerdem geben sie euren erfahreneren Freunden eine Möglichkeit, euch dabei zu helfen.

Zusätzliche Langzeitmotivation: Eine Chance für Entwickler bieten DPS-Meter ebenfalls, weil sie vielen Hardcore-Fans auch als Langzeitmotivation dienen. Spieler, die irgendwann praktisch alles in einem MMORPG erlebt haben, haben oft keine Ziele mehr. Ein DPS-Meter kann das, zumindest für eine Handvoll von ihnen, ändern.

Ich bin sicherlich nicht der einzige MMORPG-Spieler, der dann daran arbeiten möchte, sich weiter zu verbessern. Das eigene Skillset zu erweitern und seinen Charakter einfach mechanisch besser zu beherrschen. Um das zu erreichen, sind DPS-Meter schlichtweg unerlässlich. Deswegen sollte jedes MMO einen haben, oder sie zumindest nicht verbieten.

Wie seht ihr das? Seid ihr für oder gegen DPS-Meter in MMORPGs? Nutzt ihr selbst einen oder habt ihr vielleicht sogar schon negative Erfahrungen damit gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

