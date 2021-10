Man kann darüber diskutieren, ob New World ein MMORPG ist oder doch nur ein MMO aber unser Autor Mark Sellner würde den MMO-Part gerne komplett streichen. Er spielt New World als Single-Player RPG und hat dabei nur ein Problem: andere Spieler.

Was ist New World? New World ist das neue Spiel von Amazon. Es fällt in das Genre der MMOs, also ein Online-Spiel, in dem viele Menschen zusammenkommen und in der Regel auch zusammen spielen.

Nun möchte New World eigentlich ein soziales MMO sein, macht dafür aber zu viel falsch, wie unser Redakteur Alexander Leitsch zusammengefasst hat. Es hat viele Features für das tatsächliche zusammen spielen mit mehreren Leuten nicht unbedingt zu Ende gedacht.

Deswegen geschieht es dann oft, dass man für seine Quests oder für das Crafting am Ende doch alleine loszieht, selbst wenn man plant, eigentlich gemeinsam zu spielen.

Das kann unserem Autor Mark Sellner aber nicht passieren, denn er fühlt sich in New World als Solo-Spieler so richtig zu Hause.

Wer schreibt hier? Mark ist MMORPG-Autor bei MeinMMO und ist entsprechend in diesem Genre daheim. Es gibt wenige Genrevertreter, die Mark noch nicht von Innen gesehen hat. In einige davon hat er bereits viele tausend Stunden versenkt, doch New World macht ihm auch nach 100 Stunden noch alleine am meisten Spaß.

Als Gothic-Fan ist New World wie nach Hause kommen

Was macht New World so anders? In den meisten MMORPGs wählt ihr am Anfang eine Klasse, die von nun an euer Leben bestimmt und das limitiert, was ihr eben tun könnt. In New World ist das aber nicht so.

Hier gibt es ein klassenloses System, in dem ihr mit der Waffe besser werdet, die ihr spielt. Es fühlt sich freier an und weniger limitiert, als das in vielen MMORPGs der Fall ist. Etwas, das man eigentlich eher aus Single-Player spielen kennt.

Woher kommt das Single-Player-Gefühl? Am Anfang landet ihr als Schiffbrüchiger auf einer Insel, die von einer finsteren Magie bedroht wird. Ihr startet am Strand, nur in Lappen gekleidet, mit einem verrosteten Schwert und einem maroden Schild in den Händen eines Charakters, der absolut nichts kann.

Vielen Gothic-Fans unter euch dürfte das jetzt schon bekannt vorkommen. Denn so ziemlich genau den gleichen Anfang erleben wir in Risen, dem Single-Player-RPG der Gothic-Macher aus dem Jahre 2009.

Der Start in Risen (2009)

Der Start in New World (2021) Beide Spiele lassen uns als Nichtsnutz gestrandet auf einer Insel ankommen

Ihr prügelt euch anschließend eine Weile am Strand herum und sucht euch bessere Ausrüstung zusammen, bis ihr nach kurzer Zeit eine Person findet, die euch zumindest erklärt, was ihr als Nächstes tun könntet.

Bald danach findet ihr euch in einer der Städte auf der Insel wieder und müsst euch entscheiden, für welche der drei Fraktionen auf Aeternum ihr arbeiten wollt. Da wären die Wissenschaftler und Magier vom Syndikat, die Halsabschneider von den Marodeuren und zuletzt die gläubigen Streiter des Bündnisses.

Wer Risen gespielt hat und hier nicht sofort an die gläubigen Streiter der Inquisition, die Forscher und Magier der Feuermagier und die halsabschneiderischen Banditen aus dem Sumpf denkt, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Ich hatte also vom Start an das Gefühl, ich komme nach Hause in eins meiner Lieblingsspiele. Nach Hause zu Risen.

Nicht zuletzt, weil sich auch das Kampfsystem sehr ähnlich anfühlt. Zwar gibt es in Risen keine Ausdauer, auf die ihr achten müsstet, aber es geht um Kombos, gezieltes Blocken und wenige Spezialangriffe. Ich fühlte mich also direkt wohl in New World, auch wenn ich noch gar nicht so genau wusste, wieso. Denn die meisten dieser Parallelen fielen mir erst viele Stunden später bewusst auf.

Auch einer meiner jüngeren Ausflüge in das Single-Player-Genre hat mich stark an New World erinnert. Es handelt sich um das 2019 erschienene GreedFall, was auf ein verwandtes Setting setzt und das Besiedeln der “Neuen Welt” in den Mittelpunkt stellt.

Ich hatte also direkt zwei super Single-Player-Titel, die auf das gleiche, eigentlich eher unverbrauchte, Setting setzten in meinem Kopf. Doch das ist nicht allein der Grund, warum ich New World lieber allein spiele.

Was hat mich zurückgeholt? Bereits auf Stufe 3, also noch ganz am Anfang und am Strand, hat mich in New World eine Sache heftig gestört. Nämlich der Chat, der unentwegt am Quatschen war und mich völlig aus meiner Immersion riss.

Nach ein wenig Suche durch das Menü habe ich es geschafft, den Chat des MMORPGs vollständig auszuschalten, was ich auch bis jetzt, also 100 Stunden später, nicht geändert habe.

Doch auch wenn der Start, das Setting, die Fraktionen und Waffen meinem Lieblingsspiel Risen sehr ähnlich war, war es nicht düster genug. Mir hat nicht sofort jemand volles Pfund aufs Maul gehauen. Das erinnerte mich also auch stets daran, dass ich kein Single-Player-Spiel zocke.

GreedFall (2019)

New World (2021) Auch wenn die Farbpalette von New World eine freundlichere ist, hat das Setting viele Parallelen

Ich habe allein einfach mehr Spaß

Was bietet New World für Solo-Spieler? Seit Stufe 3 bin ich also sehr darauf bedacht, alle anderen Spieler konsequent auszublenden und zu ignorieren, was mir auch sehr gut gelingt. Zwar spiele ich regelmäßig mit Freunden, aber eben nicht zusammen.

Wir reden gemeinsam im Discord über das Spiel und ab und an handeln wir auch mal, doch das tatsächliche Gameplay bewältigen wir alle alleine und niemand hat ein Problem damit. Im Gegenteil, wir finden das sogar sehr angenehm.

Denn New World ist ein Open-World-Sandkasten, in welchem ihr euch eure eigenen Ziele setzen könnt, wenn ihr als Solo-Spieler unterwegs seid. Die Quests sind interessant und die Orte in Aeternum erzählen aufregende Geschichten. Vor allem wer die Tagebucheinträge liest, die er findet, erfährt viele spannende Details über die Welt.

Doch auch wenn euch Story ganz egal ist, regt die New World zum Erkunden an. Die fehlende Mini-Map hat mich anfangs sehr gestört, da sie in einem MMORPG quasi unverzichtbar ist. Doch sieht man New World als Single-Player-RPG, fehlt die Mini-Map plötzlich überhaupt nicht mehr.

Im Gegenteil, der Kompass am oberen Bildschirmrand regt euch viel mehr dazu an zu entdecken, was vor euch liegt.

Allgemein habe ich in New World etwas erlebt, was mich persönlich seit Guild Wars 2 nicht mehr so erwischt hat – ich möchte diese Welt kennenlernen. Mir reicht es nicht nur zu wissen, dass da vorne eine alte Ruine ist, ich will auch wissen, warum sie da ist und was ihr Zweck ist oder war.

Was macht die Welt noch spannend? Auch wenn ich andere Spiele konsequent ignoriere, bestimmen sie, wie sich meine Single-Player-Welt verändert. Denn auch, wenn ich als Solo-Spieler nicht an Kriegen, Invasionen oder PvP teilnehme, verändert sich die Welt von Aeternum stets.

Gebiete wechseln den Besitzer, Steuern ändern sich und neue Fraktionen erlangen Einfluss in Gebieten, an denen sie vorher nicht waren. Dieser Kampf zwischen den Fraktionen könnte kein Single-Player-Game so gut darstellen, weswegen sich New World auch für Solo-Spieler absolut lebendig anfühlt.

Die Gebiete in New World werden von verschiedenen Fraktionen kontrolliert

“Nein, ich möchte heute nur Holz hacken”

Life-Skills machen am meisten Spaß: Den Satz aus der Überschrift benutze ich ständig als Antwort, wenn mich jemand fragt, ob ich irgendwo mithelfen kann. Das Verbessern von Life-Skills fühlt sich in New World grandios befriedigend an und konnte mich bereits stunden lang in seinen Bann ziehen.

Denn ihr müsst nicht 200 Bäume fällen und seid dann plötzlich besser darin, nein. Mit jedem Baum, den ihr fällt, jedem Erz, das ihr abbaut und jedem Fisch, den ihr aus dem Wasser zieht, werdet ihr besser.

Auch hier meldet sich wieder Risen in meinem Kopf. Denn das Prinzip ist bei den Ressourcen wieder sehr ähnlich. Ich sehe eine Golderz-Ader, das ist toll. Bringt mir aber überhaupt nichts, wenn ich keine Spitzhacke habe und noch gar nicht weiß, wie ich Gold abbauen soll.

Obwohl ich zu Anfang dachte, dass mich diese Life-Skills wenig interessieren, hatte ich Holz fällen schon auf Stufe 20 bevor ich die erste Stadt von Innen gesehen habe.

Da ihr auch immer neue Dinge freischaltet, wenn ihr den entsprechenden Skill verbessert, kommt es häufig zu Situationen, in denen ihr euch selbst Ziele setzt. Und so fand auch ich mich wieder mit dem starken Wunsch, Holzfällen auch Stufe 100 zu haben.

Diese Begeisterung und das Setzen von Zielen hat seitdem nicht mehr aufgehört. Was auch an dem grandiosen Soundeffekten und der Optik liegt. Denn nichts fühlt sich so befriedigend an, wie einen riesigen Baumstamm zu Boden fallen zu sehen und zu hören.

Das Abbauen von diesem Erz fühlt sich einfach befriedigend an

Sound-Design, das Freude macht: Die meisten Spiele, spiele ich entweder komplett ohne Ton oder mit leisem Ton über meine Boxen. Ich gebe es zu, wenn es Gameplay-seitig nicht relevant ist, lege ich wenig Wert darauf, wie ein Game klingt.

Bei New World allerdings ziehe ich sogar meine Kopfhörer auf und drehe sie lauter, denn die Geräuschkulisse auf Aeternum zieht euch garantiert in den Bann. Es ist mehr als nur der Soundtrack und die teils sehr guten Dialoge.

Es fängt schon damit an, wie gut es sich anhört, wenn eure Axt den Baum trifft. Das ist dann nur noch davon zu übertreffen, wenn eure Spitzhacke auf den Fels schlägt. Das Klirren von dem Metall der Hacke auf den harten Stein ist über viele Meter weit zu hören. So könnt ihr einen Steinbruch schon lange hören, bevor ihr ihn seht.

Auch an dieser Stelle regt euch New World erneut zum Erkunden an. Denn dieses Erzvorkommen da hinten, das ich gerade gehört habe, sehe ich weder auf Karte noch auf dem Kompass. Doch Erz ist selten, da muss man doch einmal nachschauen.

Und schon finde ich mich in einem Steinbruch voller Gegner wieder, der mir eine neue, spannende Geschichte erzählt.

Eine Sache nervt dann aber doch

Was zieht mich aus meiner Immersion? Im Groben seid ihr es, die anderen Spieler, auch wenn ich euch meist ignorieren kann. Natürlich nervt es mich, wenn mir Leute einen Mini-Boss vor der Nase weg looten, den ich eigentlich gebraucht hätte. Damit kann ich aber leben.

Was mich dann doch stört, sind die wenigen Punkte, an denen mich New World dann plötzlich dazu zwingt mit anderen zusammen zu spielen. Das ist für ein MMORPG zwar verständlich, fühlt sich aber einfach nicht rund an. Vor allem, wenn ich fast alles andere auch alleine bewältigen kann.

Ohne Spoilern zu wollen, kann ich verraten, dass euch die Haupt-Story bereits recht früh dazu zwingt, mindestens ein mal mit anderen Menschen gemeinsam zu spielen. Und das ist nervig.

Denn für mich persönlich fühlt sich das Gameplay als Gruppe noch nicht sehr rund an. Es ist chaotisch, jeder ist überall und irgendwie ist alles sehr wenig organisiert.

Auch ein Gruppen-Finde-Tool bringt New World nicht mit. Ich musste meinen Chat also auf Stufe 25 das erste Mal wieder einschalten. Nur um überhaupt jemanden zu finden, von dem ich mich dann nerven lassen kann.

Warum andere Spieler dennoch wichtig sind: Mit anderen Spielern in New World will ich zwar nichts zu tun haben, doch sie machen das Game zu einer besseren Single-Player-Erfahrung. Denn die lebendige Welt, die Gebietsübernahmen und Kriege sowie das Gewusel in den Städten, sorgt dafür, dass sich Aeternum lebendig anfühlt.

Wälder werden abgeholzt, Steine aus dem Weg geschlagen und durch die Kompanie-Mechanik lassen sich Siedlungen Stück für Stück weiter ausbauen. Wo gestern noch ein einfacher Kessel als Küche stand, kann morgen ein Haus mit Öfen stehen.

Die Welt von New World lebt und verändert sich auch dann, wenn ich offline bin und nicht spiele. Jeden Tag, wenn ich mich einlogge, hat sich die Welt ein Stück verändert. Dann gibt es neue Dinge, die ich entdecken kann, und das ist großartig.

Daher machen gerade die anderen Spieler New World zu einem besseren Solo-Spiel. Das ist unter dem Strich doch auch irgendwie genial. Dann akzeptiere ich auch mal, dass ich mich mit einer unorganisierten Chaostruppe durch einen Dungeon prügeln muss. Immerhin kann ich danach einen Hund füttern.

Wie geht ihr das an? Spielt ihr New World alleine oder doch als klassisches MMORPG? Haltet ihr mich alle für verrückt, weil ich finde, New World ist ein super Solo-RPG? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wenn ihr weniger wie ich seid und euch doch für PvP interessiert, gibt es da ein großes Problem: Das Endgame-PvP von New World schließt Spieler ohne große Gilde aus.