Spieler bejubeln Idee, wie New World die fehlenden Mounts ausgleichen kann

Dass man in New World ohne Mounts über die Map reisen muss, stört viele Spieler. In der Community wird gerade eine Idee gefeiert, wie man sich stattdessen schneller über die Map bewegen kann. Und dafür sollen die vorhandenen Straßen genutzt werden.

Wie ist die Mount-Situation in New World? Im neuen MMO New World könnt ihr keine Mounts nutzen. Wer für Quests von A nach B kommen will, der muss laufen. Oder die Schnellreise-Funktion nutzen. Doch die Community zeigt, dass durchaus Interesse am schnelleren Fortbewegen ohne Schnellreise besteht.

Eine Idee für einen Straßen-Buff wird gerade in der Community gefeiert.

Straßen mit Speedbuff? Das fordern Spieler

Das ist die Idee: Auf reddit schreibt radish-sauce von der Idee, die Straßen von New World zu verbessern. “Straßen sollten Tempo geben, wenn man nicht im Kampf ist” ist der Titel der Idee. Der Ersteller führt aus, dass es keine Nachteile bei diesem Vorschlag gäbe.

Über 2800 Spieler gaben dem Thread auf reddit ihre Upvotes, mehr als 340 Leute kommentierten darunter.

Viele stimmen der Idee zu und wünschen sich außerdem, dass das Wegstecken der Waffen einen Speedboost gibt.

“Wenn ich meine Waffen nicht halte, sollte ich schneller laufen. Ende der Diskussion”, erklärt BsaciallyBasic.

Das gibt es zu bedenken: Den Speedbuff sieht nicht jeder Teil der Community ohne Nachteil. Spieler wie FangedFreak geben zu bedenken, dass man einiges verpassen würde, wenn man nur auf den Straßen läuft. Aktuell schneiden Spieler die geschwungenen Kurven und gehen zwischendurch “Offroad”, dabei stolpert man dann schon mal über ein Erz, Tiere oder Pflanzen.

All dieses zufällige Entdecken würde wegfallen, wenn man dann nur noch über die Straßen läuft, um den Speedbuff zu erhalten.

Was sagt New World zu den Mounts?

Die Begründung im Spiel: Wer im Spiel genau sucht, der findet eine interessante Begründung dafür, warum ihr als Spieler keine Reittiere habt. In einem Brief, den man im Spiel finden kann, heißt es, dass die Tiere auf der Insel einfach zu aggressiv sind. Würde man versuchen, sie zu zähmen, führe das nur zu Verletzungen und Fluchen.

New World nennt den bescheuertsten Grund, warum es keine Mounts im MMO gibt

Der eigentliche Grund zu fehlenden Mounts: Im Interview erklärte Game Director Scot Lane uns von MeinMMO, dass die Welt von Aeternum zum Sammeln und Entdecken einladen soll. Wenn Spieler zu schnell sind, würde das verloren gehen.

Dazu kommt die relativ kleine Spielwelt von New World.

Diese Gründe passen zu den Vermutungen der Spieler im reddit-Thread. Gerade findet man Abenteuer auch dadurch, dass man Strecken abkürzt. Sollte man sich nur noch über die Straßen bewegen, weil man dort schneller rennen kann, dann würde das einen wichtigen Teil des Spieles nehmen.

Wie steht ihr zu dem Thema? Wünscht ihr euch, trotz der relative kleinen Spielwelt von New World eine Möglichkeit wie Mounts, damit ihr euch schneller fortbewegen könnt?

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch findet: “New World will ein soziales MMO sein, doch dafür macht es zu viel falsch” – im verlinkten Artikel seht ihr seine Gründe.