In New World müsst ihr für viele Quests quer durch die Spielwelt laufen. Da liegt es auf der Hand, dass sich viele Spieler ein Mount wünschen, mit dem das Reisen deutlich schneller vonstattengeht. Doch die gibt es im MMO nicht und auf einem Lore-Zettel wird euch sogar erklärt, wieso: Sie lassen sich einfach nicht zähmen, die widerspenstigen Biester!

Reittiere sind für MMOs eigentlich Standard. Sie bieten neben einer erhöhten Reise-Geschwindigkeit auch die Möglichkeit, neue Skins zu sammeln und Erfolge zu erledigen. In manchen Spielen erhöhen sie sogar die Last, die ihr tragen könnt.

Doch New World verzichtet komplett auf Mounts.

Warum gibt es keine Mounts in New World? Wer aufmerksam durch die Welt läuft, findet einen Zettel, der in der Lore der Spielwelt Aeternum erklärt, warum es die Reittiere nicht gibt.

Dort heißt es, dass sich die Tiere auf Aeternum einfach nicht zähmen lassen und beim Versuch Personen bereits verletzt wurden:

Nach einer Reihe von Rückenverletzungen in letzter Zeit sehen sich die Ärzte von Aeternum gezwungen, diese Warnung an alle herauszugeben, die Waren zwischen Siedlungen transportieren: “Bitte denkt daran, dass es auf Aeternum KEINE Lasttiere gibt. Kein Pferd oder Esel wird euren Wagen ziehen, euer Gepäck tragen oder einen Reiter dulden. Alle Versuche, diese Tiere zu domestizieren oder zu re-domestizieren, haben nur zu Verletzungen und viel Fluchen geführt.” Deshalb ist es wichtig, NUR so viele Waren zu transportieren, wie der eigene Rücken tragen kann. Überladen Sie Ihre Rucksäcke oder Karren nicht. Wir sind hier nicht in der Alten Welt. In Aeternum müssen wir alle unser eigenes Gewicht tragen.

So erklärt New World die fehlenden Reittiere im Spiel.

Die Welt von Aeternum ist klein und das Sammeln ist wichtig

Ist das wirklich der wahre Grund? Das Fehlen der Mounts liegt wohl eher nicht in der Lore der Welt begründet.

Game Director Scot Lane erklärte uns von MeinMMO in einem Interview, dass die Welt von Aeternum zum Sammeln und Entdecken einladen soll. Beides geht verloren, wenn Spieler durch die Welt “rushen” und nur schnell von einem Ort zum anderen reiten.

Allerdings haben die Spieler bereits andere Methoden gefunden, um Zeit bei Laufwegen zu sparen. Eine Schnellreise-Methode ist dabei besonders makaber.

Ein weiterer Aspekt, der gegen Mounts spricht, dürfte in der relativ kleinen Spielwelt von New World begründet liegen. Zu Fuß durchquert ihr diese in etwa 30 bis 40 Minuten. Für andere MMORPGs wie Black Desert braucht man über 6 Stunden, wie ein verrückter YouTuber gezeigt hat. Reittiere würden die eher kleine Welt Aeternum dann noch kleiner wirken lassen.

Was sagt ihr zu den Reittieren in New World? Braucht das Spiel unbedingt Mounts oder könnt ihr darauf verzichten?

Der erste Spieler in New World hat mittlerweile das Max-Level erreicht:

