New World hat Probleme mit Rüpeln, führt „Sei-kein-Arsch“-Regeln ein

Das neue MMORPG New World hat das ein oder andere Problem. Eines der größeren Probleme liegt allerdings innerhalb der Community, da sich Spieler teils heftig beleidigen. Amazon steuert nun mit neuen Regeln dagegen.

Was ist das Problem in New World? In New World gibt es drei Fraktionen, die um die Insel Aeternum kämpfen. Spieler müssen sich zwangsweise einer der Fraktionen anschließen und ziehen fortan für das Syndikat, das Bündnis oder die Marodeure in die Schlacht.

Damit schafft allein das Spielprinzip schon eine gesunde Grundlage für Konflikte zwischen den Fans der verschiedenen Fraktionen. Man ist schnell frustriert, wenn man in der offenen Welt getötet wird, weil man vergessen hat, das PvP zu deaktivieren. Oder wenn die eigene Fraktion gerade ein wichtiges Gebiet an eine andere verloren hat.

Das führt stellenweise immer wieder zu heftigen verbalen Konflikten im Chat und zu anderen Arten von respektlosem Verhalten. Denn anders als in vielen anderen MMORPGs, gibt es keine Chat-Einschränkungen zwischen den Fraktionen. Jeder kann mit jedem sprechen und das hat nicht nur Vorteile.

Amazon will härter durchgreifen

Wie reagiert Amazon? Mit dem ersten großen Update nach Release am 06. Oktober brachte New World auch eine neue Meldung in das MMORPG, welche man bestätigen muss, bevor man spielen darf.

Diese neuen Regeln lassen sich gut zusammenfassen als “Sei-kein-Arsch”-Regeln und befassen sich mit dem Zusammenspiel zwischen den Spielern von New World. Außerdem droht Amazon mit temporären aber auch kompletten Banns, sollten diese Regeln nicht eingehalten werden.

Die Entwickler sprechen dabei von Richtlinien, um einen sicheren, positiven und spaßigen Platz für jeden innerhalb der Community zu schaffen.

Die Meldung erscheint, bevor ihr spielen könnt.

Im genauen Wortlaut unterteilen sich diese Richtlinien in drei Kategorien und lassen sich folgendermaßen übersetzen:

Beschützt die Community: Wir werden Hass, Beleidigung, Mobbing, Drohungen, Hassrede und Beschimpfungen nicht tolerieren. Das inkludiert auch Vorurteile und herablassende Kommentare über Rasse, Geschlecht, Sexualität, Nationalität, ethnische Herkunft, Religion, Alter und Behinderung.

Wir werden Hass, Beleidigung, Mobbing, Drohungen, Hassrede und Beschimpfungen nicht tolerieren. Das inkludiert auch Vorurteile und herablassende Kommentare über Rasse, Geschlecht, Sexualität, Nationalität, ethnische Herkunft, Religion, Alter und Behinderung. Spielt fair : Die Benutzung von Cheats, Hacks, Bots oder anderer Software, die in das Spiel eingreift, ist nicht toleriert. Auch das Ausnutzen von Spielfehlern, die einem unfairen Vorteile verschaffen, ist nicht erlaubt. Handel mit echtem Geld für Items im Spiel ist ebenfalls unter keinen Umständen erlaubt.

: Die Benutzung von Cheats, Hacks, Bots oder anderer Software, die in das Spiel eingreift, ist nicht toleriert. Auch das Ausnutzen von Spielfehlern, die einem unfairen Vorteile verschaffen, ist nicht erlaubt. Handel mit echtem Geld für Items im Spiel ist ebenfalls unter keinen Umständen erlaubt. Respektiert euch: Griefing, Trollen, Boosten und Spieler zu Unrecht melden, sowie Spieler im Handel über den Tisch zu ziehen oder so zu tun, als wäre man jemand anderes, verringert die Spielerfahrung von anderen.

Sind die Regeln sinnvoll?

Wird das helfen? Das wird sich auf Dauer zeigen. Da diese Meldung erscheint, bevor ihr euch auch nur einloggen könnt, hat jeder Spieler sie zumindest kurz gesehen. Ob diese Guidelines irgendetwas am Verhalten der Spieler ändern, ist aber fraglich.

Letztendlich ist davon auszugehen, dass diese grundsätzlichen Regeln des Zusammenspielens eigentlich jedem bekannt sein sollten. Leute, die sich an diese Regeln vorher nicht gehalten haben, werden das jetzt vermutlich auch nicht tun.

Es bleibt abzuwarten, inwiefern Amazon die Drohung bezüglich der Banns bei Verstoß gegen die Guidelines durchsetzen wird. Wenn beleidigende Spieler rigoros gesperrt werden, könnte das in der Tat zu einer Änderung im Verhalten führen. Wenn auch nur aus Angst, den eigenen Account zu verlieren.

Was haltet ihr von den neuen Regeln? Haltet ihr diesen Kasten für sinnvoll oder denkt ihr, dass er nichts bringt? Musstet ihr selbst schon Erfahrung mit unfairem Verhalten im Spiel machen oder habt den Chat gar komplett ausgeschaltet? Schreibt es uns in die Kommentare.

Ein besonders kurioser Fall von unfairem Verhalten spielte sich auf dem Server Heracleion ab, dort verliert ein Gildenleiter kläglich einen Krieg um eine Festung, beklaut seine Gilde und wechselt die Fraktion.